Anthropic prezintă noul model AI Claude Opus 4.8 și se pregătește de lansarea Mythos în următoarele săptămâni

Anthropic a anunţat lansarea unei versiuni îmbunătăţite a modelului său de inteligenţă artificială Claude Opus 4.8, în timp ce compania continuă pregătirile pentru lansarea mult aşteptatului model Claude Mythos către toţi clienţii, în următoarele săptămâni, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Modelul Mythos este considerat unul dintre cele mai puternice produse dezvoltate de Anthropic şi a atras atenţia liderilor politici şi a experţilor în securitate cibernetică din cauza capacităţilor sale avansate în domeniul securităţii informatice.

În cadrul programului Project Glasswing, companii precum Amazon, Microsoft şi Apple au primit permisiunea de a utiliza Mythos pentru aplicaţii de securitate cibernetică.

Anthropic a precizat că noul model Claude Opus 4.8 va avea acelaşi preţ ca versiunea anterioară, însă oferă performanţe mai bune în mai multe teste comparative, în special în ceea ce priveşte acurateţea şi onestitatea răspunsurilor.

Compania afirmă că modelul este mai predispus să semnaleze incertitudinile din propriile răspunsuri şi mai puţin probabil să formuleze afirmaţii fără suficiente dovezi.