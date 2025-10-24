Fondatorul Revolut, Nikolay Storonsky, ținta unei potențiale operațiuni de răpire ordonate de gruparea rusă Wagner (procurori)

Miliardarul britanic de origine rusă Nikolay Storonsky, unul dintre cei doi fondatori ai companiei financiare Revolut, care este și fiul unui director din cadrul colosului energetic rusesc Gazprom, a fost ținta unei potențiale operațiuni de răpire coordonate de gruparea Wagner, o companie miltară cvasi-privată, folosită de regimul de la Moscova, potrivit procurorilor britanici.

Doi tineri britanici, Dylan Earl (în vârstă de 21 de ani) și Jake Reeves (23 de ani), au fost condamnați, vineri, de justiția de la Londra, la 17 ani, respectiv, 12 ani de închisoare. În 2024, ei au dat foc unor depozite din Londra, din care se livrau echipamente Starlink de conexiune la internet pentru Ucraina.

Ei au recunoscut faptele și au admis și că au luat bani de la ruși pentru asta. Procurorii britanici au stabilită că cei doi au incendiat depozite la comanda Wagner, iar Dylan Earl a discutat cu gruparea rusească de mercenari inclusiv răpirea miliardarului Nikolay Storonsky, CEO-ul și fondatorul principal al Revolut.

Comanditarul rus este cel care a cerut răpirea lui Nik Storonsky, potrivit Reuters.

Fondată în anul 2015, la Londra, de Nikolai Storonsky, un antreprenor de origine rusă, și Vlad Yatsenko, un programator originar din Ucraina, Revolut are peste 50 de milioane de clienți la nivel mondial, din care cel puțin 4,5 milioane de clienți în România.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

Astă vară, compania britanică urmărea să mai atragă investiții, la o valoare estimată a firmei de 65 de miliarde de dolari, conform Financial Times.

Nikolay Storonsky a renunțat la cetățenia rusă

Principalul fondator și CEO-ul aplicației financiare Revolut, Nikolai Storonsky, „a renunțat la cetățenia rusă de ceva vreme”, a precizat compania fintech, în anul 2022, după ce presa internațională a relatat că tatăl lui, director al institutului de cercetări al companiei ruse Gazprom, a fost pus de autoritățile de la Kiev sub sancțiuni, ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În 19 octombrie 2022, Președinția Ucrainei a anunțat „sancțiuni economice speciale și alte măsuri restrictive personale” pentru 256 de oameni de afaceri ruși și pentru familiile lor. Au fost vizați miliardari ca Roman Abramovici, Ghenady Timchenko, Arkady Rotenberg și alții. Pe lista rușilor sancționați de Ucraina poate fi găsit, la numărul 64, și numele lui Nikolai Mironovici Storonsky, născut la data de 19 octombrie 1963, în orașul ucrainean Liov, Republica Sovietică Ucraineană la vremea respectivă.

El este directorul general al JSC Gazprom Promgaz, institutul de cercetări al colosului de stat rusesc Gazprom. Potrivit The Moscow Times, Nikolai Mironovici Storonsky (59 de ani) este tatăl lui Nikolay Storonsky (41 de ani), fondatorul și CEO-ul companiei fintech Revolut, de la Londra.

Și în CV-ul său oficial, de pe site-ul Promgaz, Storonsky Sr. precizează că s-a născut în 19 octombrie 1963, la Liov, în Republica Sovietică Ucraineană.

El a plecat la Moscova și a făcut facultatea la Institutul de Fizică și Tehnologie de acolo, obținând licența în Automatizări și Electronică. Nikolai Mironovici Storonsky lucrează în cadrul Gazprom din anul 1999, mai întâi ca cercetător senior și apoi șef de laborator la Gazprom VNIIGAZ. Din decembrie 2022, el este director general al JSC Gazprom Promgaz, institutul de cercetări al colosului rus de hidrocarburi.

Pe 1 martie 2022, revista americană Forbes scria că fondatorul Revolut, Nikolay Storonsky, avea dublă cetățenie, rusă și britanică.

Ulterior, însă, Revolut a precizat că „Nik a renunțat la cetățenia sa rusă cu ceva timp în urmă”, potrivit Forbes Rusia.

„Nik este cetățean britanic. Mai înainte, anul acesta, el a renunțat la cetățenia sa rusă, dobândită prin naștere. Poziția sa cu privire la război este publică: războiul este total dezgustător, iar el rămâne hotărât în a cere încetarea imediată a ostilităților”, a declarat, și pentru Bloomberg, un purtător de cuvânt al Revolut.

Storonsky Jr. are o avere estimată la aproape 8 miliarde de dolari. CEO-ul Revolut s-a născut În 1984, la Dolgoprudny, în apropiere de Moscova, Republica Federativă Sovietică Rusia (URSS la vremea aceea), potrivit profilului de pe Wikipedia. Tânărul Nik Storonsky a studiat fizica și economia la Moscova și a lucrat pentru bănci occidentale ca Lehman Brothers și Credit Suisse.

Nikolay Storonsky a fondat startup-ul fintech Revolut în anul 2015, la Londra, alături de cofondatorul Vladyslav Yatsenko, originar din Ucraina. Aplicația lor s-a extins rapid în aproape toată Europa și în SUA. În România, Revolut spune că are peste 2 milioane de utilizatori, țara noastră fiind una dintre cele mai mari piețe ale sale în acest moment. În toată lumea, aplicația are circa 20 de milioane de utilizatori, potrivit companiei.

Declarațiile lui Nik Storonsky anti-război

Pe 1 martie, Nik Storonsky a publicat pe blogul său un mesaj în care a condamnat invazia rusească în Ucraina, începută de Rusia pe 24 februarie, CEO-ul Revolut amintind atunci că el este cetățean britanic și că s-a născut în Rusia, tatăl său fiind originar din Ucraina.

„Când eram copil, noțiunea de război între Rusia și Ucraina era de neconceput. Nu doar pentru că războiul și pierderea de vieți nevinovate sunt întotdeauna greșite, ci și pentru că pentru mine ucrainenii și rușii sunt rude. Știu asta pentru că, atunci când Vladyslav și cu mine am fondat Revolut la Londra, nu a contat de unde venim. Am simțit că eram doi frați cu un scop și o viziune mare. Și astăzi, simțim la fel. Pentru că, deși am venit din Rusia și acum sunt cetățean britanic, prin descendență eu sunt și ucrainean. Tatăl meu este ucrainean. Am familie și prieteni în toată Ucraina - oameni de care îmi pasă profund și de care sunt îngrijorat enorm” -a scris CEO-ul Revolut, citat atunci de StartupCafe.ro.

În context, el a cerut soluții diplomatice și încetarea războiului:

„Aș dori să clarific public ceea ce am simțit personal din prima zi: războiul nu este niciodată răspunsul. Acest război este greșit și total dezgustător. Sunt îngrozit de impactul acestuia și mă alătur vocilor din toată lumea care cer angajamentul față de soluții diplomatice și încetarea imediată a luptei. Nicio persoană nu ar trebui să moară în acest conflict inutil”.

Și mai vehement a fost cofondatorul și directorul de tehnlogie al Revolut, Vladyslav Yatsenko, care are dublă cetățenie, ucraineană și britanică.

Încă din 24 februarie, când Federația Rusă a început războiul asupra Ucrainei, Yatsenko a condamnat atacul.

„Sper că oamenii din Rusia vor înțelege, în sfârșit, ce monstru și ce mincinos este președintele lor, Putin. Poveștile pe care vi le spune el sunt similare cu ceea ce Hitler le spunea germanilor acum aproape 100 de ani. Sunt mulți ruși minunați, Putin nu este unul dintre ei. Ucraina va fi liberă!”, a scris el pe Twitter, pe data de 24 februarie, conform StartupCafe.ro.

Vlad Yatsenko a studiat calculatoarele la Kiev și a lucrat apoi ca programator la Credit Suisse și Deutsche Bank. Potrivit profilului său public de pe LinkedIn, el vorbește rusa și poloneza la nivel nativ sau bilingv, precum și limba engleză. În prezent, Yatsenko are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, conform Forbes.

De precizat că, din 26 februarie, în a treia zi de război în Ucraina, și Revolut a luat o serie de măsuri pentru protejarea personalului său din Ucraina și pentru conformarea cu sancțiunile impuse de statul britanic împotriva Rusiei. De asemenea, fintech-ul cu sediul central la Londra a lansat atunci o campanie umanitară în care a dublat donațiile făcute de utilizatorii săi pentru refugiați.