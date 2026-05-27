„I Love Failure” la București: Lecții despre burnout, familie, ego și reziliență, spuse fără mască de fondatori și lideri din business

Evenimentul „I Love Failure”, organizat pe 26 mai de antreprenorul și creatorul de conținut Cătălin Meșter, a adus pe scenă antreprenori, executivi și creatori cunoscuți care au ales să vorbească deschis despre eșec, vulnerabilitate și momente-limită din viața personală și profesională.

Departe de discursurile clasice despre succes, seara a fost construită în jurul unor povești sincere despre presiune, burnout, familie, anxietate, bani, greșeli și reziliență - fără filtre și fără formule motivaționale standard.

Pe scenă au urcat Alina Donici (fondatoare Artesana), Cosmin Vânătoru (executiv Danone), Cristian Pandel (fondator Christian Tour și AnimaWings), Ioana State (comediană și creator de conținut), Radu Nemeș (Managing Partner, ONV LAW) și Robert Anghel (CEO Salt Bank). Fiecare a vorbit despre propriul episod de cădere și propriul mod de a merge mai departe.

Alina Donici, fondatoare Artesana: „Să fiți buni, pentru că de răi e plină lumea”

Fondatoarea Artesana a vorbit despre cum o bucată de brânză gustată într-o vacanță a devenit începutul unui business construit aproape fără experiență, dar cu multă încăpățânare.

În discursul său, Alina Donici a vorbit despre anii în care familia a garantat credite pentru fabrică, despre momentele în care banca executa casa părinților și despre cât de diferit arată succesul atunci când îl privești din interior.

A lăsat însă în aer și o întrebare mai grea: cât costă, de fapt, antreprenoriatul pentru familie și pentru copii?

Printre cele mai puternice idei din speech: sinceritatea și transparența au salvat businessul Artesana într-un moment în care aproape nimeni nu știa prin ce trece compania.

Cosmin Vânătoru, executiv Danone: Povestea unui lider care a ajuns la limită

Executivul Danone a ales să vorbească nu despre rezultate, ci despre epuizare.

Cosmin Vânătoru a povestit despre presiunea acumulată între carieră și viața personală, despre perioada în care aproape nu mai dormea și despre momentul în care a realizat că, dacă nu schimbă ceva, riscă să se piardă complet.

Discursul său a mers într-o direcție rar întâlnită în evenimentele de business: fragilitatea liderului.

Mesajul central a fost simplu și greu în același timp: un lider nu este cel care nu cade niciodată, ci cel care învață să se ridice și să aibă grijă de el înainte să îi conducă pe ceilalți.

În sală au fost momente de liniște totală atunci când a vorbit despre singurătate, burnout și nevoia de a cere ajutor.

Cristian Pandel, fondator Christian Tour și AnimaWings: „În business nu controlezi aproape nimic”

Fondatorul Christian Tour a urcat pe scenă cu o colecție întreagă de eșecuri transformate, în timp, în povești de business.

A început cu perioada în care agenția funcționa într-un subsol inundat și a continuat cu primul Revelion organizat la Paris, care aproape s-a transformat într-un dezastru logistic.

Au urmat alte episoade: autocare stricate, nopți fără somn, momente în care a jurat că renunță la turism și, mai recent, incidente neașteptate din aviație care au lovit direct businessul.

Dincolo de toate întâmplările, Cristian Pandel a vorbit despre ceva mai profund: senzația că antreprenoriatul este un rollercoaster permanent în care controlul absolut nu există.

La final, fondatorul Christian Tour a lăsat publicului o concluzie care a plutit peste întreaga seară: uneori, exact momentele în care crezi că ai pierdut tot sunt cele care te obligă să crești.

Ioana State, comediană și creator de conținut: Despre transformări, vulnerabilitate și drumul care nu a fost planificat

Ioana State a vorbit despre relația cu propria imagine, despre transformările prin care a trecut de-a lungul anilor și despre felul în care social media i-a schimbat viața.

Discursul ei a pendulat între umor și vulnerabilitate, fără să devină melodramatic.

Ioana State a lăsat publicului ideea că multe dintre lucrurile considerate „eșecuri” sunt, de fapt, etape care împing oamenii spre versiuni mai asumate ale lor.

A fost unul dintre cele mai personale și sincere momente ale serii, spus într-un stil relaxat, cu autoironie și fără discurs motivațional.

Radu Nemeș, Managing Partner, ONV LAW: Despre „tirania micilor decizii” și felul în care ne construim singuri

Radu Nemeș a avut unul dintre cele mai filosofice și introspective discursuri ale serii, construit în jurul unei idei aparent simple: oamenii nu sunt definiți de marile decizii spectaculoase, ci de gesturile mici repetate zi de zi.

Pornind de la un exemplu banal - momentul în care alegi dacă te întorci sau nu după un lucru aruncat pe jos - acesta a vorbit despre „tirania micilor decizii” și despre felul în care fiecare alegere aparent nesemnificativă modelează, în timp, caracterul și direcția unei vieți.

Discursul său a mers apoi spre teme precum ego-ul, presiunea perfecțiunii, neîncrederea în propriile impulsuri și nevoia de a căuta luciditate și feedback real de la ceilalți.

Mai puțin despre business și mai mult despre mecanismele interioare ale oamenilor, intervenția lui Radu Nemeș a fost una dintre cele mai diferite și reflexive apariții ale serii.

Robert Anghel, CEO Salt Bank: Lecția despre control, greșeli și siguranța de a experimenta

CEO-ul Salt Bank a avut unul dintre cele mai personale discursuri ale serii, pornind de la relația cu fiica sa și de la o realizare simplă, dar dură: uneori, dorința permanentă de a avea „ultimul cuvânt” poate distruge exact relațiile pe care vrei să le protejezi.

Robert Anghel a vorbit despre conflictele inevitabile dintre părinți și adolescenți, despre momentele în care a înțeles că presiunea și controlul nu construiesc încredere și despre cum a ales, în timp, să transforme relația cu propriii copii într-un spațiu sigur pentru greșeli și experimentare.

Din această experiență personală a făcut apoi trecerea către leadership și cultura organizațională din Salt Bank, unde spune că încearcă să construiască același lucru: un mediu în care oamenii pot greși, pot testa și pot învăța fără frica permanentă de pedeapsă.

Mesajul rămas în sală a fost că oamenii cresc mai bine atunci când se simt în siguranță, nu atunci când sunt controlați permanent.

O seară despre vulnerabilitate, nu despre perfecțiune

„I Love Failure” nu a fost un eveniment despre rețete de succes și nici despre „10 pași” pentru business.

A fost mai degrabă o colecție de momente incomode și sincere, spuse fără prea mult filtru, despre ce se întâmplă dincolo de imaginea publică a fondatorilor și liderilor.

Iar poate acesta a fost și lucrul care a rămas cel mai puternic după eveniment: ideea că, în spatele companiilor mari, există oameni care au trecut prin frică, epuizare, pierderi și perioade în care nu mai știau dacă pot continua.

Dar au continuat.