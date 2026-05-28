Înscrieri 2026: UE caută tineri cu idei de afaceri cu impact în societate, pentru un concurs de startup-uri, în Irlanda

Tinerii antreprenori din România și Republica Moldova, cu idei de afaceri care au impact în societate, în anumite domenii-cheie, se pot înscrie online, până pe 20 septembrie 2026, la un concurs organizat de Comisia Europeană, cu șansa de a câștiga expunere în fața unor potențiali investitori, la un concurs de startup-uri care va avea loc în Irlanda.

Comisia Europeană a lansat Provocarea pentru Startup-uri de Tineret 2026 (YSC), parte a campaniei Săptămâna Europeană a IMM-urilor.

Caută idei de startup-uri îndrăznețe și originale de la tineri antreprenori din întreaga UE (inclusiv România) și din țările participante la Programul Piața Unică (inclusiv Republica Moldova).

Se caută idei care „reflectă valorile ce modelează viitorul Europei”, cum ar fi:

sustenabilitate și tranziție verde,

digitalizare,

incluziune socială,

inovare,

reziliență.

Condiții de eligibilitate a antreprenorilor la YSC 2026

Pentru a participa la YSC 2026, trebuie să:

Ai între 18 și 25 de ani (inclusiv)

Să fii rezident într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată pilonului IMM al Programului Piața Unică

Să trimiți o singură aplicație

Dacă startup-ul tău este deja o entitate juridică înregistrată, aceasta trebuie să fie înregistrată în UE sau într-o țară asociată.

Dacă mai multe persoane au lucrat la start-up/idee, vă rugăm să trimiteți aplicația pe un singur nume. Rețineți că participarea la SME & Clusters Assembly 2026 este limitată la un singur reprezentant pentru fiecare aplicație.

Ce fel de idei se caută

Organizatorii așteaptă idei de startup originale, cu impact și ancorate în valorile europene.

Propunerile puternice vor demonstra:

Creativitate: o abordare nouă și inovatoare pentru o provocare reală

Originalitate: o idee unică, cu potențial de a atrage interes public și atenție media

Comunicare: o prezentare clară și convingătoare a motivului pentru care ideea ta contează acum

Ideea ta ar trebui să reflecte una sau mai multe dintre prioritățile-cheie ale Europei: sustenabilitate, tranziție digitală, incluziune socială, inovare sau reziliență economică.

De exemplu, sunt așteptați tineri cu idei care abordează schimbările climatice, reinventează modul în care se muncește sau care construiesc o economie mai incluzivă.

Cum se fac înscrierile la concursul pentru startup-uri

Tinerii se pot înscrie la Provocarea pentru Startup-uri de Tineret 2026 (YSC) trebuie să trimită online AICI două materiale:

Un videoclip de maximum 2 minute în care să-și explice ideea de startup și relevanța ei în prezent. Videoclipul trebuie să aibă maximum 2 minute și să fie trimis în limba engleză.

Trebuie filmat vertical (orientare portret) și structurat astfel:

Introducere (0:00–0:20) – prezintă-te și descrie pe scurt start-up-ul sau ideea ta de afacere.

Problema (0:20–0:45) – explică problema sau provocarea pe care start-up-ul tău o abordează.

Soluția (0:45–1:35) – descrie produsul, serviciul sau ideea și modul în care răspunde problemei. Acolo unde este relevant, evidențiază contribuțiile la inovare, sustenabilitate, incluziune sau alte priorități ale UE.

Declarație de încheiere (1:35–2:00) – rezumă ce își propune să realizeze start-up-ul tău și ce tip de sprijin te-ar ajuta să îl dezvolți mai departe.

Un scurt plan de afaceri de maximum 3 pagini care să prezinte conceptul și abordarea ta

Ambele trebuie trimise în limba engleză.

Înscrierea în concurs se face pe numele unui singur aplicant. Dacă mai multe persoane au lucrat la idee, echipa trebuie să desemneze o singură persoană care să trimită aplicația și să reprezinte proiectul. Dacă un proiect va fi selectat pe lista scurtă, doar acea persoană va fi invitată să prezinte proiectul la SME & Clusters Assembly din Dublin.

Șansa de a-ți prezenta ideea de startup în fața unui juriu european care cuprinde și investitori

Un juriu de prestigiu va analiza toate aplicațiile și va selecta cei mai buni trei candidați pe baza creativității, originalității și comunicării.

Cei trei finaliști vor fi anunțați online și invitați să participe la SME & Clusters Assembly 2026 în Dublin, Irlanda, între 2–4 noiembrie 2026.

În cadrul unei sesiuni dedicate YSC din timpul evenimentului, finaliștii își vor prezenta ideea live în fața juriului și a publicului. Câștigătorul va fi anunțat pe scenă, în fața factorilor de decizie, investitorilor, antreprenorilor și promotorilor mediului de afaceri din întreaga Europă.

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 septembrie 2026.

De ce să aplici? „YSC este mai mult decât o competiție. Este o platformă. Edițiile anterioare au conectat tineri antreprenori cu investitori, parteneri și comunitatea europeană de afaceri. Fie că ești la început de drum, faci parte dintr-un incubator universitar sau ești deja integrat într-un ecosistem de clustere, YSC este oportunitatea ta de a duce ideea pe o scenă europeană și de a face parte din conversația care modelează viitorul economic al Europei” - susține Comisia Europeană.

Pentru întrebări suplimentare: smeweek@loweurope.eu .