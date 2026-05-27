Business CheckIn. Andreea a trecut de la antreprenoriat în telefonie mobilă la afacere în terapie holistică

Andreea Tomuleasa (foto) este antreprenoarea din spatele Enjoy Life, un business de transformare personală început în 2017 și construit la intersecția dintre călătorie, autocunoaștere și practici de terapie holistică. Înainte de acest proiect, Andreea a condus un business în domeniul serviciilor de telefonie mobilă, pe care l-a dezvoltat timp de mai bine de un deceniu, însă, la un moment dat a simțit că nu se mai regăsește în acel model de antreprenoriat. Astăzi, antreprenoarea lucrează cu oameni prin yoga, breathwork, sound healing și organizează retreaturi în România și în destinații internaționale precum Iordania și Bali.

În dezvoltarea afacerii, Andreea a accesat și un credit de la BT Mic, proces pe care îl descrie ca fiind simplu și rapid. Finanțarea a fost obținută într-un timp scurt, în mare parte online, fără drumuri inutile sau proceduri complicate, spune ea.

Business CheckIn. Andreea a investit în propria transformare spirituală, apoi a început și o afacere

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Andreea Tomuleasa: Sunt Andreea Tomuleasa și anul acesta împlinesc 45 de ani. Studiile mele anterioare nu au legătură cu ceea ce fac în prezent, fiind absolventă a Facultății de Management Financiar-Contabil. În prezent, sunt terapeut holistic, yoga teacher, facilitator de breathwork și sound healing.

Pornind de la propriul stil de viață și din dorința de a crea experiențe cu sens, am creat Enjoy Life. La început, activitatea mea s-a concentrat exclusiv pe yoga. M-am certificat ca instructor de yoga și am început să lucrez cu oameni dornici să descopere această practică, ghidându-i să înțeleagă ce înseamnă mai exact.

În timp, am continuat să mă specializez și în alte direcții, iar toate aceste domenii fac parte din ceea ce numesc terapie holistică. Lucrez cu oamenii pentru a-și găsi drumul și pentru a-și redefini sensul vieții, dacă sunt, bineînțeles, în căutarea acestor lucruri. Accesez toate resursele pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, care au fost relevante pentru mine și pe care astăzi le dau mai departe.

Lucrez cu oameni atât individual, cât și în grupuri, iar din 2019 organizez și retreaturi. Este un concept de turism spiritual pe care l-am dezvoltat inițial în România, organizând retreaturi doar aici. Apoi, am extins experiența și la nivel internațional. De exemplu, din anul 2020 fac retreaturi în Iordania. Acolo am experimentat lucruri faine și am simțit că locul acela e generos în a primi și alte experiențe în afară de a vizita Petra sau a bifa niște obiective.

În Bali, înainte de a merge și a organiza ceva, am petrecut acolo două luni, am experimentat personal lucruri, am selectat ceea ce se potrivește cu stilul de turism spiritual și am mers acolo și cu oamenii.

Ce am descoperit este că oamenii caută un mix în a călători autentic, a descoperi locul, și nu numai din perspectiva clasică de bifat obiective. Normal că bifăm și obiective, pentru că e important să cunoaștem țara prin ceea ce oferă, dar, întotdeauna există și o abordare spirituală a locului.

Lucrăm pe zona de energie a locului, de descoperire personală. Oamenii asta caută, să se detașeze un pic de viața cotidiană, caută un mix între a cunoaște locul, dar dintr-o perspectivă autentică și a se cunoaște pe sine.

În general, prin călătorie ieșim din zona de confort de acasă și atunci când suntem în afara zonei de confort, reușim cumva să privim și către noi. Această ieșire din zona de confort este ca o oglindă în care putem să ne privim după mult timp în care prioritățile au fost altele.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Andreea Tomuleasa: Am început să lucrez în timpul studiilor în domeniul telefoniei mobile. Ulterior, am ajuns să dezvolt alături de partenerul meu de viață de atunci un business în domeniul acesta și ofeream de la accesorii și telefoane, la clasicele servicii de telefonie mobilă care se vând și astăzi.

Tot acest capitol a durat aproximativ 12 ani, până în jurul anului 2014. Atunci am început să simt că nu mă mai regăsesc, începusem și din perspectiva vieții personale să-mi dau seama că nu sunt pe drumul bun. De acolo a început dorința de a mă cunoaște pe mine și astfel am renunțat la business-ul acela. Am vândut ce s-a putut vinde și, timp de doi ani, am investit banii rămași în creșterea mea.

Acesta a fost startul pentru mine în zona în care astăzi activez. În jurul anului 2017 s-a născut site-ul Enjoy Life și ideea de business, care a pornit cumva din dorința mea de a-mi schimba perspectiva de a schimba stilul de viață.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Andreea Tomuleasa: Procesul de obținere a finanțării a fost foarte ușor, lucrurile au mers foarte, foarte rapid. Totul s-a întâmplat inițial doar online, nu a trebuit să facem 10.000 de drumuri ca să pierdem timpul. Totul a început online, s-au cerut niște documente, le-am trimis, apoi au mai fost niște completări. Am fost anunțată că s-a preaprobat, am semnat și asta a fost tot.

Din acest punct de vedere, cred că totul s-a întâmplat într-o oră și jumătate, la sediul lor. Banii au intrat imediat, în ziua aceea, ne-am folosit de ei tot în ziua respectivă, și cam asta a fost. Totul a mers foarte ușor și e un mare plus din punctul meu de vedere.

De asemenea, avem contul bancar al firmei la BT și am acces și serviciul de semnătură electronică. În privința evenimentelor de la Stup, nu am avut încă timpul necesar să le aprofundez și să mă alătur acestor experiențe, însă le am în vedere, le urmăresc, primesc informații pe mail și le citesc. Abia anul trecut, când s-a făcut și creditarea, am intrat în familia Stup.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Andreea Tomuleasa: În weekend-ul care urmează organizez un retreat dedicat femeilor, care va avea loc în zona Bran și care se numește „Femeia, sursă și resursă”. Vom explora cu mai multă atenție și în profunzime rolurile pe care le joacă femeia, arhetipurile femeii, scopul fiind să ajungem să ne privim cu mai multă atenție pe noi și să înlocuim judecata și asprimea pe care o folosim frecvent, zi de zi, cu mai multă blândețe și cu mai multă iubire.

Pe parcursul celor trei zile vor fi practici de yoga, de shaking, de tapping, de sound healing și mantra chanting și o să avem o ceremonie de shamanic breathwork acolo, care este foarte intensă. În general, genul acesta de experiențe de breathwork funcționează în direcția de eliberare a traumelor, a stresului, a lucrurilor pe care de multe ori le păstrăm în noi și nu ne dăm seama că ținem atât de multă tensiune.

Această experiență ajută la eliberarea acelui stres, a experiențelor neplăcute. Apoi avem și art therapy, plimbări în silent walk și conectare cu natura. E un pachet de mai multe experiențe pe parcursul celor trei zile.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Andreea Tomuleasa: N-aș putea spune că am primit un sfat în mod specific de la cineva, însă am primit încredere din partea clienților mei, care mi-au confirmat de nenumărate ori că fac bine ce fac, că ajut, că susțin și că trebuie să rămân în acest domeniu. Dar, din punct de vedere profesional nu pot spune că a fost cineva. Am mers pe intuiție și pe sprijinul celor apropiați mie.

În parcursul meu, mentor mi-a fost profesorul meu de yoga, cu care am studiat și care mi-a spus, la finalul cursului, că voi fi un profesor foarte bun, că trebuie că continui și să am încredere în mine. Mi-a spus: „continuă pe drumul acesta și ai încredere în tine, nu aștepta să predai și să fii perfectă, să mai faci alte cursuri pentru a te perfecționa. Ești perfectă așa cum ești, mergi cu capul înainte”.

Totodată, ce m-a ajutat să continui a fost, în primul rând, ceea ce eu practic. Tot ce am învățat de-a lungul anilor m-a ajutat să înțeleg că drumul merge doar înainte și că pentru mine e ceva mai bun acolo, că fiecare experiență, chiar dacă multe au fost provocatoare, deschide ușa către altele mai bune.

Mindset-ul și practicile mele personale m-au ajutat să continui, partenerul meu de viață actual m-a susținut și încurajat. De asemenea, m-a ajutat ceea ce am trăit eu, faptul că am simțit să continui pe drumul acesta și că dacă drumul se va schimba vreodată, o să simt și o să îmi îmi dau seama că trebuie să fac altceva.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Andreea Tomuleasa: Prima clasă de yoga a fost o clasă de grup, nu a fost o clasă individuală. În zona în care locuiesc există o sală de fitness care mi-a oferit spațiu atunci să susțin clase de yoga, înainte să-mi deschid propriul studio. Acolo a fost prima mea sesiune de yoga de grup, cu multe emoții, normal, dar cu multă încredere. Ulterior, am început să lucrez și unu la unu, combinam breathwork cu partea de yoga și de coaching.

Îmi aduc aminte că am avut un client, nu știu dacă a fost chiar primul, care a avut o schimbare și a venit cu un feedback foarte bun. Am ajutat acea persoană să își schimbe viața la 180 de grade.

A reușit, datorită colaborării cu mine și întâlnirilor pe care le organizam, să aibă curajul să schimbe anumite lucruri. De atunci, cred că în fiecare an îmi scrie și-mi mulțumește pentru că l-am ghidat să aibă curajul să schimbe ceva în viața lui.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Andreea Tomuleasa: Am în plan să dezvolt instrumente fizice pe care doresc să le vând pe site, respectiv carduri oracol, agende, tot felul de unelte care să ajute oamenii care lucrează cu ei înșiși să se dezvolte cu mai multă ușurință.

Totodată, am în plan, și chiar o să urmeze anul acesta, o serie de cursuri online, de meditație și de breathwork. Acesta este planul pe termen scurt. Pe termen lung, vrea să dezvolt partea de curs de certificare, să certific persoane care vor, la rândul lor, să predea partea de breathwork, meditație, mindfulness. Bineînțeles, vreau să continui pe partea de retreaturi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.