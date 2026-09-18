VIDEO Ideea de afacere a unor liceeni români: un buton de „pauză” pentru agenți AI

Patru liceeni din Brașov și Timișoara s-au cunoscut într-o echipă de dezvoltare de servicii IT și au decis să-și dezvolte propriul produs pentru controlarea agenților cu inteligență artificială, cu care au participat până acum la un concurs național și pe care vor să-l extindă la nivel internațional. StartupCafe a vorbit cu trei dintre ei, Raul, Marius și Horațiu, despre BlubRaid, tehnologia din spate și ambițiile de viitor, într-un nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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BlubRaid a pornit din dorința fondatorilor de a securiza procesele automatizate tot de ei pentru alte companii, a explicat Marius Rusei. Inteligența artificială poate fi oprită, prin soluția startup-ului, din a executa anumite acțiuni pentru care nu a fost programată.

„BlubRaid este ca un bodyguard care nu-ți permite să intri într-un loc, în cazul acesta, locul în care nu-ți permite să intri este fix ca agentul tău sau sistemul AI să-ți modifice în business un lucru care nu-ți dorești să se întâmple. Este pus fix înaintea intenției agentului care vrea să facă o acțiune, este acolo ca să blocheze, să trimită spre verificare dacă are întrebări, sau pur și simplu să lase să treacă dacă toate regulile corespund cu cum au fost setate”, a spus Horațiu Budai.

Cei patru, Marius și David Rusei din Timișoara și Horațiu Budai și Raul Zaica din Brașov, s-au cunoscut în cadrul agenției de automatizări și dezvoltare de site-uri MelaiPath și, prin lucrul cu clienții pe diferite servicii de agenți AI, au vrut să dezvolte și un produs propriu care să securizeze acțiunile agenților, care a devenit BlubRaid.

Fondatorii au spus pentru StartupCafe.ro că au dezvoltat sistemul astfel încât și persoanele non-tehnice din cadrul companiilor pot folosi cu ușurință produsul: „Din modul în care intri pe platformă, cel mai simplu, este un tutorial care explică cel mai ușor. Ne-am dorit ca totul să fie orientat în jurul experienței de customer” – Horațiu Budai.

Dezvoltare națională, ambiție internațională. Modelul de business al BlubRaid

Modelul de business este de tip SaaS (Software-as-a-Service”) cu 3 tipuri de abonament, iar cel mai accesibil ar fi cel de 100 dolari pe lună, a spus Horațiu.

„Este o platformă, dar noi vindem API-ul care este integrat în alte aplicații. Utilizatorul poate să seteze de pe website diverse politici, dar oferim și pentru dezvoltatori un pachet care vine instalat în alte aplicații”, a spus Marius Rusei despre modul în care BlubRaid poate fi integrat.

Momentan, platforma este în stadiul de MVP, fondatorii discutând cu investitori și participând la competiția „Tinerii în Arenă”, organizată de VSFA (Vreau să fiu antreprenor), parte din Romanian Business Leaders, a explicat Raul Zaica.

Ei au mai aplicat și la Y Combinator între timp, experiență în urma căreia vor să obțină atât mentorat, cât și oportunități de fundraising. Tinerii au mai spus că vor să se extindă în Europa mai întâi și mai apoi în SUA.

„De ce Europa și nu neapărat România? Pentru că în România n-am prea găsit interes așa de mult cum am putea găsi în afara României, din cauză că companiile de aici nu au o viziune așa de extinsă spre viitor și, mai ales, companiile mari care vor să investească în astfel de sisteme, nu-s dispuse să investească și nu înțeleg, într-un fel, valoarea unui astfel de sistem”, consideră Raul Zaica.

Ce este arhitectura „Dual Brain”? Și ce alte funcții mai oferă platforma

Produsul startup-ului are în spate arhitectura de tip „Dual Brain”, care analizează o problemă în două moduri: unul dintre procese poate construi cazul pentru acțiune, în timp ce celălalt încearcă să identifice motivele pentru care aceasta ar trebui oprită.

„Practic, unul consideră că acțiunea este în regulă, iar unul consideră că acțiunea nu este în regulă. Fiecare aduce argumente pentru acțiunea proprie, iar apoi avem un arbitru care ia verdictele și le unește într-un verdict mare”, a explicat Marius Rusei pentru StartupCafe.ro.

Sistemul detectează și criptează datele personale, astfel încât atât soluția web, cât și cea oferită dezvoltatorilor, nu au acces la ele și fac abstracție în luarea de decizii, conformându-se astfel cu GDPR-ul european.

Soluția de securitate oferă și o funcție de trasabilitate, păstrând tot cursul de acțiuni astfel încât firmele să poată accesa istoricul și „să nu aibă șanse să plătească amenzi de 3.000 EUR cu asigurarea BlubRaid”, spune Horațiu. „Ne dorim să avem acea parte de securitate și că tu (n.r. ca firmă) nu vei încălca AI Act-ul dacă folosești BlubRaid.”

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

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