București: Târg de activități extrașcolare pentru părinți și copii. Ce pot găsi vizitatorii: roboți umanoizi, telescoape, excavatoare și altele

Circul Metropolitan București și Parcul Circului găzduiesc, în acest weekend, un târg de activități extrașcolare pentru copii, care aduce laolaltă zeci de experiențe prin care copiii pot testa, întreba, experimenta și descoperi ce îi atrage cu adevărat, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

„Târgul Mommy HAI de Activități Extrașcolare” are loc între 26 și 27 septembrie 2026, timp în care copiii pot trece de la astronomie, telescoape și explorarea Universului la roboți și programare, pot descoperi matematica și șahul și pot încerca actoria, muzica, dansul, pictura, desenul, croitoria sau broderia, printre altele.

Printre activitățile la care pot lua parte vizitatorii târgului, se numără Seara Științei, care va aduce în fața copiilor și părinților cercetători, specialiști și cunoscuți comunicatori ai științei.

În zona „Minți curioase & Tehnologie”, Nordic Elite School aduce tehnologie de robotică și un robot umanoid, cu care copiii vor putea intra în contact direct.

Zona EXPERIENȚE aduce împreună activități și organizații precum Bravo Edutainment, Știință & Tehnică/AstroFest, Teach Little People, ISU, Academia de Pescuit, Asociația Ape Limpezi și Albastre, Instant Escape Room, Cercetașii României, Tabere la Țară, Coni, Senzoria Kids, Salina Copiilor, Timp pentru Tine, Academia Plod și ASVSU.

Zona CREATIVITATE & ARTE aduce activități de actorie, croitorie, broderie, pictură și desen, acrobație, dans, teatru, creativitate, modelling și muzică.

Ambele zile de târg vor avea și o zonă specială de Meet & Greet, unde copiii și părinții vor putea întâlni sportivi de performanță cunoscuți și personalități îndrăgite din muzică, dans, actorie și alte domenii.

Numele personalităților și programul întâlnirilor vor fi anunțate miercuri, odată cu programul complet al evenimentului.

Târgul este organizat de Mommy HAI, o platformă creată pentru o nevoie reală a părinților, aceea de a găsi mai simplu activități, experiențe și informații relevante pentru copii și familie.

Mommy HAI reunește astăzi o comunitate de aproximativ 30.000 părinți activi, iar evenimentele offline duc această comunitate din mediul digital în lumea reală.

Edițiile anterioare ale Târgului Mommy HAI au adunat peste 8.000 copii și părinți, peste 120 cluburi sportive, școli, centre de cursuri și parteneri și peste 180 activități care au putut fi descoperite sau testate.