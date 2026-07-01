Rețeaua socială eYou, lansată din România, și-a asigurat peste jumătate dintr-o finanțare de 1,3 milioane EUR și a depășit 100.000 de uilizatori

Rețeaua socială europeană eYou, lansată din România de doi antreprenori francezi stabiliți în țară, anunță miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că în prezent se află în etapa finală pentru atragerea unei runde de finanțare seed în valoare de 1,3 milioane EUR.

La runda de finanțare participă un fond de venture capital și mai mulți investitori business angel, peste jumătate din sumă fiind deja angajată. Finanțarea va accelera extinderea platformei în Europa, România, Germania și Franța fiind identificate drept piețele prioritare.

Rețeaua socială eYou, lansată de Gregoire Vigroux și Jasseem Allybokus, doi francezi stabiliți în România, a depășit 100.000 de utilizatori la opt săptămâni de la lansarea publică și anunță lansarea funcției video.

„Faptul că am ajuns la 100.000 de utilizatori în doar opt săptămâni, înainte chiar de lansarea funcției video, demonstrează că oamenii caută o experiență diferită de social media”, a declarat Grégoire Vigroux, cofondator eYou. „Am atins acest prag înainte de a introduce cel mai consumat format de conținut din social media. Lansarea funcției video marchează începutul următoarei etape de creștere”.

Fiecare videoclip publicat pe eYou este procesat automat printr-un sistem de verificare a informațiilor bazat pe inteligență artificială, care analizează atât conținutul audio, cât și textul asociat înainte ca videoclipul să fie publicat.

Videoclipurile sunt, de asemenea, transcrise automat pentru a îmbunătăți accesibilitatea. Utilizatorii își păstrează controlul deplin asupra experienței lor, inclusiv posibilitatea de a dezactiva complet videoclipurile din fluxul de știri.

„Obiectivul nostru nu a fost niciodată să creăm încă o experiență bazată pe scroll-ul nesfârșit”, a declarat Jasseem Allybokus, CEO și cofondator eYou. „Ne-am dorit să construim un flux video pe care utilizatorii îl controlează, nu unul care îi controlează pe ei”.

Odată cu lansarea funcției video, eYou intră într-o nouă etapă a dezvoltării sale și își propune să ajungă la un milion de utilizatori în următoarele douăsprezece luni.

Platforma, disponibilă pe iOS și Android, combină verificarea informațiilor bazată pe inteligență artificială, un flux de știri verificate în timp real alimentat de rețeaua internațională de știri AFP și posibilitatea utilizatorilor de a alege conținutul pe care doresc să îl vadă.

„Succesul eYou s-a bazat exclusiv pe recomandările utilizatorilor, fără investiție în marketing. Această creștere complet organică a fost realizată de o echipă formată din doar patru persoane, inclusiv cei doi cofondatori ai platformei”, se arată în comunicat.

În prezent, cele mai mari comunități eYou se află în România, Germania, Regatul Unit și Franța. Utilizatorii accesează platforma, în medie, de 7,7 ori pe zi și petrec în total 45 de minute zilnic, iar platforma înregistrează în prezent o rată de retenție de 43%.

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