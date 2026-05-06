„Eu nici nu mai folosesc Telegram, din ziua alegerilor din România. Noi suntem doar antreprenori, nu avem o agendă politică” – Interviu cu fondatorii rețelei sociale europene eYou

Fondatorii rețelei sociale europene eYou, care a fost lansată din România, au dat asigurări că sunt simpli antreprenori și nu își doresc să influențeze utilizatorii în scopuri politice.

Marți, eYou s-a lansat oficial la nivel global, printr-un eveniment care a avut loc la București, iar fondatorii Gregoire Vigroux și Jasseem Allybokus, doi francezi stabiliți în România, au acordat un scurt interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

Ei au explicat și aspecte tehnice ale aplicației lor sociale, dar și strategia de business.

În context, Gregoire Vigroux, co-fondator al eYou, a povestit că un motiv pentru care a lansat acum rețeaua socială europeană este gestul lui Pavel Durov, fondatorul platformei de mesagerie Telegram, de a transmite un mesaj utilizatorilor români în duminica turului doi al alegerilor prezidențiale din anul 2025 din România, în care miliardarul rus afirma că „un guvern vest-european a contactat Telegram, cerându-ne să reducem la tăcere vocile conservatoare”.

StartupCafe.ro: Cum v-a venit ideea să lansați o nouă rețea socială în Europa?

Gregoire Vigroux: S-a întâmplat anul trecut: mă uitam pe profilul meu de pe rețeaua socială X și tot ce îmi apărea era despre Elon Musk. Eu nu-i dădusem follow niciodată tipului pe X. Cum ajunge ceva care a fost creat să stabilească o conexiune între oameni, cum e o aplicație social media, în mâinile unui singur om, care folosește platforma pentru propria sa influență, pentru agenda sa politică și pentru scopurile sale personale de business?!

M-am întâlnit la o cafea cu Jass și ne-am gândit că problema este mai amplă: social media nu mai era socială și social media nu mai era media. Și atunci, am spus: hai să construim noi o aplicație socială adevărată, care se potrivește cu ideea inițială, plină de sens, a ceea ce trebuia să fie de la început social media. Poate cu puțină inspirație de la Twitter, din zilele sale de început… Și atunci, am spus: n-o să credem că știm noi adevărul din nimic, hai să întrebăm oamenii.

Și, anul trecut, am făcut un sondaj: 400 de oameni au răspuns la 35 de întrebări: ce îți place la social media, cum folosești social media, ce nu-ți place la social media, ce ai vrea să îmbunătățești la social media, ce ai vrea să vezi pe social media…? Și, pe baza acestor date, Jass și cu mine am decis să construim eYou.

eYou înseamnă, bineînțeles, EU - Uniunea Europeană, dar în principal înseamnă empowered you (tu împuternicit - n.r.). De ce empowered you? Pentru că vrem să punem utilizatorul în mijlocul a tot. Construim o platformă pentru utilizatori, nu pentru algoritmi. În tot ceea ce facem, vrem să includem utilizatorii noștri. De exemplu, îi includem în strategia direcțiilor următoare: să introducem și conținut video pe platformă? Cum să monetizăm platforma?

Vom face și hackathoane, în care vor concura grupuri mici, pentru a aduce soluții minunate, funcționalități noi, pentru a evolua pe baza feedback-ului utilizatorilor, nu pe baza a ceea ce credem noi că e bine.

StartupCafe.ro: Care au fost principalele provocări pe partea tehnică?

Jasseem Allybokus: Principala provocare a fost opțiunea de fact-checking (verificarea informațiilor - n.r.). Fact-checking-ul este foarte dificil. Când încerci să-i spui unui model AI să fie obiectiv, este ceva foarte greu de făcut. Este ca un lanț de agenți AI diferiți, fiecare cu un rol specific. Și trebuie să pui mai multe modele diferite în spate, care să facă uneori același lucru, pentru că toate modelele AI sunt părtinitoare într-un fel și trebuie să le pui în concurență, pentru a fi cât mai obiective posibil.

O altă provocare a fost să recunoască, să facă diferența și să pună cursorul pe ceea ce este sarcasm și ce nu este; sunt toate emoțiile omenești în spate.

Lucrul nu s-a terminat, mai sunt multe alte lucruri de făcut pe partea de fact-checking. Acum, fact-checking-ul este destul de OK, dar îl putem face mult mai bun.

StartupCafe.ro: Sunt multe rețele sociale în ziua de azi și, înainte de Facebook, au fost altele. De ce eYou și de ce eYou acum?

Gregoire Vigroux: eYou acum, pentru că există o mare lipsă de satisfacție față de rețelele sociale chinezești și americane, care împing oboseala de conținut social media (content fatigue) până la extrem. Și unele dintre ele împing la extrem și fake news-ul. Pe platforma X, în ziua de azi, știrile false se răspândesc de 6 ori mai repede decât știrile reale.

Odată cu eYou, cu sistemul său de fact-checking, vedem că Europa cere mai multă suveranitate când vine vorba de digitalizare. De asemenea, dependența tehnologică față de SUA este mare.

De aceea, îl vedem și pe Macron că vorbește tot mai deschis despre asta. De aceea, credem că momentul nu a fost niciodată mai bun decât acum.

Vom avea noi succes? Dacă vom executa corect, dacă vom rămâne neclintiți în valorile noastre și dacă nu suntem bombardați de boții rusești, cred că vom avea succes.

StartupCafe.ro: Business-ul social media are și această latură politică. Folosești și tu Telegram și știi cum este folosit de anumite partide sau grupuri politice. Și chiar și tu ai pomenit de acel mesaj al lui Pavel Durov primit de utilizatorii Telegram…

Gregoire Vigroux: Eu nici nu mai folosesc Telegram, din ziua aceea a alegerilor din România, când am primit pe Telegram, ca toată lumea, acel mesaj de la Pavel Durov însuși, acuzând Franța de interferență în alegerile românești, fără nicio dovadă. Și totul, pentru a influența votul. Acesta este un alt motiv pentru care am creat eYou. Noi nu vom face niciodată așa ceva. Noi suntem doar antreprenori, antreprenori modești, nu avem o agendă politică, Jasseem și cu mine nu am fost niciodată implicați în vreun partid politic, noi suntem doar antreprenori care încercăm să construim o platformă social media drăguță și plină de sens, rămânând fideli valorilor noastre.

StartupCafe: Dezvoltarea aceasta a AI-ului, din zilele acestea, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea unei rețele sociale sau, din contră?

Jasseem Allybokus: Nu vedem AI-ul ca pe o oportunitate, îl vedem ca pe un instrument. Este ceva care ne ajută să facem ceva mai bine. AI-ul ne ajută să facem rapid research asupra a ceea ce spune lumea, cu o certitudine relativă că ceva este departe sau aproape de adevăr.

StartupCafe.ro: Ați reușit să obțineți o investiție de 300.000 EUR de la fondul de investiții Fil Rouge Capital, felicitări pentru asta. Dar cum faceți bani pentru investitori și pentru voi înșivă, ca fondatori? Care este modelul de business al eYou?

Gregoire Vigroux: Astăzi, nu urmărim să monetizăm eYou, din anumite motive:

Suntem obsedați să atragem și să păstrăm utilizatori, în timp ce rămânem fideli valorilor noastre, iar asta ne solicită multă energie și concentrare. Dacă am începe să ne gândim la monetizare de pe acum, ne-am pierde din focus.

Un alt motiv este că, dacă am introduce reclame pe platformă, ar produce fricțiune suplimentară pentru utilizatori. Or, ceea ce utilizatorii iubesc la platforma noastră este că nu avem reclame. Deci, iarăși, introducerea de reclame ar fi împotriva atragerii de utilizatori și a păstrării lor pe platformă.

Deci ne vom baza, atât timp cât vom putea, pe banii de la fondurile de investiții de venture capital, iar după ce vom avea 30-40 de milioane de utilizatori pe platformă și vom atinge o masă critică, atunci vom începe și noi să ne gândim la monetizare.

Până atunci, însă, modalitățile de monetizare a rețelelor sociale vor evolua, probabil, foarte mult, vor apărea noi modalități de a monetiza. Dar, indiferent de asta, noi ne vom întreba utilizatorii: „oameni buni, avem nevoie să începem să facem bani, să punem un abonament, la un preț de 1 euro pe lună sau 1 euro pe an, să avem reclame pe platformă?”. Dar vom include utilizatorii în brainstorming și în luarea deciziei.

StartupCafe.ro: Dar și Jack Dorsey avea idealuri când a lansat Twitter și apoi l-a vândut lui Elon Musk și am ajuns aici…

Gregoire Vigroux: Dacă aș fi în locul lui Jack Dorsey și ar veni la mine un tip să-i vând compania, condiția mea ar fi să păstreze compania fidelă valorilor noastre. Pot să înțeleg nerăbdarea unui antreprenor ca Jack Dorsey să facă un exit mare, dar nu poți da pagina atât de repede și să renunți la moștenirea pe care o lași în urmă. Pentru că, pentru un antreprenor, nu e un joc financiar, e vorba despre ce moștenire lași în urma ta, către utilizatorii tăi, către reputația ta. Copiii tăi se uită la tine și eu nu cred că e vorba de bani, ci de moștenire, mai ales când construiești un imperiu cum era Twitter.

StartupCafe.ro: Și cât credeți că puteți continua așa?

Jasseem Allybokus: Problema nu e cât putem noi să continuăm așa, ci cum putem să „injectăm” cultura pe care o avem și determinarea noastră în oamenii cu care lucrăm. Deci acesta este subiectul: să-i lăsăm pe cei care vin după noi să continue cu aceeași mentalitate.