Un fondator român dezvoltă un proiect AI pentru sistemul de sănătate britanic, susținut de Google.org

Sebastian Boncu, antreprenor originar din România, este Tech Lead al Project SNOW, un proiect condus de Universitatea Warwick alături de un consorțiu de specialiști, cu sprijinul Google.org, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Consorțiul se numără printre cele 15 organizații selectate în program din peste 2.600 de candidaturi internaționale. Pe lângă sprijinul financiar, organizațiile selectate beneficiază de sprijin pro bono din partea experților Google în AI pentru dezvoltarea unor instrumente care îmbunătățesc serviciile publice.

Rolul lui Sebastian Boncu presupune coordonarea dezvoltării tehnice a soluției, de la managementul și transformarea datelor până la aplicarea inteligenței artificiale și dezvoltarea modelelor de analiză. Datele provenite din surse diferite sunt transformate în informații utile pentru deciziile de sănătate publică. FourthSpace Labs, companie al cărei director tehnologic (CTO) este Sebastian, conduce această componentă ca furnizor de platformă, oferind infrastructura pe care este construită soluția Project SNOW.

Universitatea Warwick va conduce dezvoltarea proiectului pentru furnizarea serviciilor de sănătate pe baza datelor.

Proiectul beneficiază de sprijinul Google.org prin programul global Google.org Impact Challenge: AI for Government. Proiectul se numără printre cele 15 selectate pentru finanțare din peste 2.600 de aplicații din întreaga lume.

„Progresele în computing și AI, alături de disponibilitatea sporită a datelor, au susținut apariția computational intelligence, oferind noi modalități de a evalua dovezile, de a cuantifica incertitudinea și de a compara ipoteze concurente. Cu toate acestea, certitudinea absolută este adesea imposibilă. Scopul este să reducem riscul decizional și să luăm decizii mai raționale, bazate pe date. Totuși, o mare parte din datele necesare rămâne în silos, în sisteme deconectate, ceea ce îngreunează aplicarea AI sau dezvoltarea unor modele care să reflecte complexitatea populațiilor pe care le reprezintă. Conectarea acestor dovezi poate ajuta NHS să recunoască riscurile emergente și să intervină mai devreme, abordând inverse care law, care rămâne o provocare după 50 de ani, și îmbunătățind viața oamenilor dincolo de punctul de îngrijire”, a spus Sebastian Boncu, Chief Technical Officer, FourthSpace Labs.

Despre Project SNOW

Consorțiul își ia numele de la Dr John Snow, medicul englez a cărui investigație asupra holerei din Londra, în 1854, a contribuit la fundamentarea epidemiologiei moderne, studiul modului în care bolile afectează populațiile și al cauzelor acestui fenomen. Activitatea lui Snow a fost un exemplu timpuriu de analiză a datelor geospațiale.

Proiectul folosește inteligență artificială pentru a genera informații despre sănătate la nivelul comunităților și le utilizează pentru a susține prioritizarea serviciilor de sănătate preventivă. Informațiile furnizate le permit celor implicați în serviciile de sănătate să decidă unde să intervină, pe cine să prioritizeze și să evalueze eficacitatea intervențiilor. Acest lucru contribuie la abordarea uneia dintre cele mai vechi provocări ale NHS. Persoanele care au cea mai mare nevoie de îngrijire medicală sunt adesea cele mai puțin susceptibile să o primească.

Acest fenomen, cunoscut drept Inverse Care Law, persistă de 50 de ani. În Anglia, 1 din 4 decese este asociat cu incapacitatea serviciilor publice de sănătate de a ajunge la oameni la timp, iar peste 300 de vieți sunt pierdute în fiecare zi din cauza unor afecțiuni pe care identificarea mai timpurie le-ar fi putut preveni. În zonele cele mai defavorizate, speranța de viață este acum cu până la 9,5 ani mai mică decât în cele mai prospere.

Consorțiul susține că problema de fond este lipsa infrastructurii. Dosarele pacienților nu pot părăsi mediile clinice, datele recensământului sunt vechi de ani de zile, iar cele privind internările în spital surprind oamenii abia după ce aceștia s-au îmbolnăvit. Drept urmare, NHS nu dispune de o modalitate fiabilă de a vedea, în timp real, unde se concentrează nevoile de sănătate în comunitățile pe care le deservește, ceea ce îngreunează direcționarea prevenției și a resurselor acolo unde sunt cel mai necesare.

În loc să solicite acces la date clinice, Project SNOW își generează propriile seturi de date despre sănătatea comunităților prin 3 canale, respectiv screeninguri medicale mobile direcționate prin AI, desfășurate direct în comunități insuficient deservite, informații despre sănătate raportate voluntar la punctul de îngrijire și tipare anonimizate de deplasare a populației, colectate din locații dotate cu instrumente de măsurare. Combinate cu date deschise despre deprivare și date de recensământ printr-o ontologie de date de sănătate concepută special pentru acest scop, acestea produc o imagine a nevoilor de sănătate ale comunităților la nivel de zonă, actualizată continuu.

„Suntem extrem de mândri să conducem consorțiul Project SNOW pentru a aduce o soluție bazată pe AI unei probleme care persistă de 50 de ani. Un obiectiv atât de ambițios necesită expertiză interdisciplinară, reunind cercetare academică de nivel mondial în AI de încredere, care protejează confidențialitatea și este sigură, cu lideri din industrie în dezvoltare AI geospațială, tehnologii de comunicații, servicii medicale comunitare și evaluarea sectorului public. Aceasta ne permite să conectăm dezvoltarea tehnologică la practica clinică, să stabilim mecanisme adecvate de governance și să evaluăm contribuția sa la sănătatea preventivă”, a spus profesorul Carsten Maple, Warwick Manufacturing Group (WMG), Universitatea Warwick.

Un pilot de 9 săptămâni, desfășurat în Barking and Dagenham, Havering și Thurrock, zone cu o populație cumulată de 690.000 de locuitori, a inclus screening-ul a peste 687 persoane. Pilotul, coordonat de Avencera și PUBLIC în numele Thames Freeport, a oferit teste gratuite de tensiune arterială și colesterol în 28 de intervenții și a identificat peste 25 de afecțiuni nediagnosticate anterior. Dintre persoanele la care a ajuns programul, 77% nu ar fi accesat îngrijire prin nicio cale existentă în NHS, iar costul per pacient a scăzut de la 167 de lire sterline la 41 de lire sterline, cu o rată de satisfacție a pacienților de 99%.

Etapele următoare

În următorii 2 ani, consorțiul urmărește realizarea a peste 3.000 de screening-uri, trimiterea către medicii de familie a peste 100 de cazuri cu afecțiuni nediagnosticate și publicarea ontologiei sale de date de sănătate ca standard deschis, disponibil tuturor celor 42 de Integrated Care Boards din Anglia, care deservesc împreună 56 de milioane de oameni la nivel național.

Activitatea este structurată în 2 direcții interconectate. Prima presupune furnizarea serviciilor de sănătate preventivă direct în comunități insuficient deservite și la locurile de muncă din Thames Freeport și West Midlands, testând 2 modele diferite de furnizare a serviciilor, respectiv intervenții mobile la locurile de muncă și pe străzile comerciale din Londra și screening integrat în spitale, farmacii și cabinete de medicină de familie din Birmingham, pentru ca NHS să poată compara ce funcționează cel mai bine la scară largă.

A doua direcție transformă datele astfel generate în informații utile pentru acțiune, structurându-le conform standardelor pentru date clinice și folosind AI pentru a produce o imagine în timp real, la nivel de zonă, a riscurilor de sănătate din comunități pentru NHS și autoritățile locale. Împreună, aceste direcții sunt concepute pentru a construi, în timp, o imagine tot mai precisă și actualizată continuu a sănătății comunităților.