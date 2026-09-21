UE „dă note” centrelor de date

Comisia Europeană a propus luni un sistem comun de rating pentru centrele de date, cu scopul declarat de a crește transparența în ceea ce privește utilizarea energiei și de a sprijini „integrarea durabilă” a acestora în sistemul energetic european.

Centrele de date sunt esențiale pentru viitorul digital al Europei, recunoaște Comisia Europeană, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Creșterea capacității de calcul în Europa este importantă pentru consolidarea independenței tehnologice și a suveranității digitale a Europei. Acesta este motivul pentru care UE dorește să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani.

Totuși, această creștere aduce provocări care trebuie abordate, susține Comisia Europeană.

Pe lângă „utilizarea unei cantități mai mari de energie”, o dezvoltare a centrelor de date „ar putea exercita o presiune suplimentară asupra rețelelor de energie electrică și asupra utilizării resurselor naturale, cum ar fi apa, și ar putea contribui la creșterea emisiilor de dioxid de carbon”.

Pentru a limita acest impact, „este esențial ca centrele de date să fie foarte eficiente din punct de vedere energetic și al consumului de apă și să fie integrate în mod durabil în sistemul energetic”, crede CE.

Prin sistemul comun de rating propus luni, Comisia susține că „va contribui la asigurarea unor informații transparente cu privire la utilizarea efectivă a resurselor (energie, apă) de către centrele de date”.

Schema de rating va acoperi centrele de date individuale cu o capacitate de peste 500 kW. Acesta va acoperi, de asemenea, contribuția centrelor de date la rețea, cum ar fi reutilizarea căldurii reziduale, adăugarea de capacități de generare a energiei curate, precum și flexibilitatea. Un exemplu frapant: reutilizarea a aproximativ jumătate din căldura reziduală din centrele de date europene este echivalentă cu cererea totală de încălzire a 4 milioane de gospodării din Europa.

Centrele de date sustenabile, flexibile și bine concepute, care își pot adapta consumul de energie electrică la condițiile rețelelor, pot contribui la reducerea costului total al sistemului de energie electrică, pot îmbunătăți stabilitatea rețelei și pot integra mai multă energie din surse regenerabile.

Pentru a crea piețe-pilot pentru active și servicii digitale durabile în întreaga Europă și pentru a sprijini în continuare integrarea centrelor de date durabile în sistemul energetic, Comisia a lansat o cerere de contribuții și o consultare publică privind standardele minime de performanță pentru centrele de date care își desfășoară activitatea în Europa.

Miniștrii statelor membre UE și europarlamentarii vor decide mai departe

Regulamentul delegat de stabilire a sistemului comun de rating face în prezent obiectul unei perioade de control de două luni de către Parlamentul European și Consiliu înainte de a intra în vigoare. Co-legiuitorii au dreptul de a formula obiecții la actul delegat adoptat de Comisie (de exemplu, pun sub semnul întrebării competența delegată sau procesul), însă nu pot propune modificări ale textului.

Se preconizează că primele etichete de durabilitate pentru centrele de date individuale vor fi afișate în 2027. O primă revizuire a sistemului este prevăzută până la sfârșitul anului 2028 pentru a evalua eficacitatea acestuia și posibilele îmbunătățiri, dacă este necesar. De asemenea, sunt în curs de desfășurare lucrări suplimentare pentru integrarea durabilă a centrelor de date în sistemul energetic. Comisia dă curs declarației de intenție semnate în iunie 2026, colaborând cu operatorii de centre de date, cu operatorii de rețea, cu furnizorii de energie și cu autoritățile publice în vederea încheierii unui acord tripartit privind centrele de date în a doua jumătate a anului.

Consultarea privind standardele minime de performanță energetică pentru centrele de date se încheie la 14 decembrie 2026. Comisia va continua să se consulte cu statele membre, cu industria și cu societatea civilă pentru a asigura un cadru de politică solid și favorabil incluziunii.

Centre de date mai eficiente energetic

Centrele de date reprezintă unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din lume, consumând aproximativ 68 TWh din energia electrică a UE numai în 2024. Susținută de inteligența artificială, se preconizează că aceasta se va dubla, ajungând practic la 114 TWh până în 2030, ajungând la peste 3% din cererea totală de energie electrică din UE, potrivit Agenției Internaționale a Energiei.

Strategia digitală a UE subliniază necesitatea unor centre de date foarte eficiente din punct de vedere energetic și sustenabile și solicită mai multă transparență cu privire la amprenta lor de mediu. Prin urmare, Comisia susține acum că acționează pentru „a îmbunătăți transparența, a promova instalații mai eficiente și a încuraja o mai bună utilizare a energiei și a altor resurse”, pe baza Directivei privind eficiența energetică și a sistemului de raportare pentru 2024 pentru centrele de date.

Acest pachet pune în aplicare Foaia de parcurs strategică privind digitalizarea și IA în sectorul energetic și Planul de acțiune privind electrificarea, recent adoptat.

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