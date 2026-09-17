Ce include noul regulament UE pentru protecția minorilor în mediul digital: Fără social media până la 13 ani, printre altele

Comisia Europeană a adoptat noul „KIDS Act”, care urmărește să protejeze copiii europeni în mediul digital prin restricții clare, de la o interzicere totală a rețelelor sociale până la vârsta de 13 ani până la copiii de 15-18 ani care vor avea nevoie de conturi speciale.

„Platformele sunt concepute pentru a capta atenția. Algoritmii învață din comportamentul nostru. Profită de asta ca să ne facă să dăm click, să reacționăm și să continuăm să derulăm. Și prea des aceste caracteristici adictive sunt un plan de afaceri. Scopul este să mențină copiii online și să le monetizeze atenția”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Actul european privind copiii”, sau EU KIDS Act, propune ca minorii să poată crea conturi proprii pe rețelele sociale doar de la vârsta de 15 ani.

Pentru copiii între 13 și sub 15 ani, propunerea prevede control parental, permițând tutorilor să creeze conturi „mini” la care copiii pot avea acces prin contul tutorelui. Acest lucru le-ar permite accesarea rețelelor sociale și platformelor de partajare video potrivite vârstei. În plus, serviciile disponibile pe conturile mini trebuie concepute cu măsuri de siguranță, cum ar fi contacte sociale limitate și timp limitat de ecran până la o oră pe zi, recunoscând rolul tutorilor în sprijinirea dezvoltării autonome și sigure a copiilor lor online.

În același timp, copiii cu vârste între 3 și 13 ani nu vor mai putea accesa rețelele sociale, dar pot accesa servicii special concepute de partajare video prin conturile administrate de tutorele lor. În acest scop, platformele trebuie să ofere părinților sau tutorilor un instrument ușor de utilizat pentru a restricționa utilizarea dispozitivului adulților la astfel de servicii prietenoase cu copiii, atunci când acesta este transmis copiilor, și să limiteze expunerea copilului la maximum o oră pe zi.

Legislația mai impune și o serie de obligații pentru toate serviciile online care oferă servicii de social media, partajare video, jocuri video online, companioni AI și chatboți pentru utilizatorii sub 18 ani, cum ar fi:

interzicerea funcționalităților adictive și feed-urile de recomandare bazate pe profilare, interzicerea „scrolling-ului infinit”, trucurilor de recompensă și notificărilor push în timpul orelor de somn, precum și contactul nesolicitat cu străini;

bazate pe profilare, interzicerea „scrolling-ului infinit”, trucurilor de recompensă și notificărilor push în timpul orelor de somn, precum și contactul nesolicitat cu străini; companionii AI și chatboții trebuie să fie dezactivați implicit și nu pot simula relațiile interpersonale în moduri care să creeze dependență emoțională;

în moduri care să creeze dependență emoțională; profilurile minorilor trebuie să fie private implicit , cu geolocalizarea, accesul la cameră și microfon dezactivat;

, cu geolocalizarea, accesul la cameră și microfon dezactivat; serviciile online trebuie să ofere și modalități simple pentru minori de a bloca și a da „mute” utilizatorilor, instrumente eficiente de gestionare a timpului și sisteme sigure de recomandare pe care minorii le pot controla, regla și reseta.

„Am convocat un Panel Special de experți. Am vorbit cu tineri. Ne-am uitat la Australia și la alții care au avansat. Am ascultat Statele Membre. Și acum este timpul ca Uniunea Europeană să acționeze. De aceea, UE KIDS Act, aprobată astăzi de Colegiu, va stabili limite clare în lumea digitală – așa cum o facem zilnic în lumea reală. Adoptăm o abordare treptată și diferențiată. Fiecare vârstă are propriile sensibilități” – Ursula von der Leyen.

Legea menționează și necesitatea setării de instrumente de verificare a vârstei, inclusiv prin aplicații ca cea europeană, care nu păstrează documente de identitate sau date biometrice. În plus, furnizorii de servicii de social media și platforme de partajare video vor fi nevoiți să efectueze verificarea vârstei atunci când un utilizator deschide un cont nou. Când vine vorba de conturile existente, furnizorii trebuie să estimeze vârsta utilizatorului pe baza unor intermediari rezonabili, cum ar fi data creării contului sau detaliile de pe cardul folosit.

Propunerea legislativă a fost prezentată Parlamentului European și Consiliului, cu scopul de a lansa procesul legislativ pentru examinarea și adoptarea acestora. Având în vedere cererea clară pentru o acțiune urgentă și cuprinzătoare la nivelul Uniunii, este esențial ca legea să fie adoptată rapid.