Nvidia estimează că va vinde de două ori mai multe cipuri anul viitor

Nvidia se aşteaptă să dubleze numărul de cipuri vândute anul viitor, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţă artificială făcute de companii şi guverne din întreaga lume, a declarat directorul general (CEO) Jensen Huang, potrivit CNBC, citată de News.ro.

„Mă aştept ca Nvidia să vândă anul viitor de două ori mai multe cipuri decât vindem anul acesta”, a declarat Huang înaintea unui summit desfăşurat în Scoţia, la care participă şi regele Charles al III-lea.

Şeful Nvidia a explicat că cererea este alimentată de impactul tot mai mare al inteligenţei artificiale asupra diferitelor industrii şi economii. „În aproape fiecare ţară în care activăm, oamenii vor să investească în AI”, a spus el.

Previziunea vine la scurt timp după ce Nvidia a estimat o creştere de 70% pentru anul fiscal care se încheie în ianuarie 2028, când veniturile ar urma să ajungă la aproximativ 673 miliarde dolari.

Nvidia produce mult mai mult decât cipuri grafice pentru AI

Compania nu dezvăluie numărul total de cipuri pe care le vinde. Cele mai cunoscute produse sunt procesoarele grafice pentru centrele de date, inclusiv generaţiile Blackwell şi Rubin. Huang declara în toamna anului trecut că Nvidia livrase 6 milioane de GPU-uri Blackwell în patru trimestre.

Nvidia produce însă şi procesoare centrale (CPU), cipuri pentru switch-uri şi reţele optice, cipuri pentru laptopuri, procesoare Jetson destinate roboţilor şi automobilelor, precum şi cipul utilizat în consola Nintendo Switch 2.

Huang a participat la summitul din Marea Britanie alături de reprezentanţi ai Google DeepMind, OpenAI şi Anthropic, discuţiile fiind axate inclusiv pe siguranţa inteligenţei artificiale, în contextul avertismentelor recente privind dificultatea controlării celor mai avansate sisteme AI.