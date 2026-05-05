S-a lansat oficial aplicația eYou, platformă europeană de social media inițiată în România, alternativă la cele americane și chinezești

Platforma europeană de social media eYou, care verifică în timp real veridicitatea postărilor, a fost lansată oficial pentru public, cu 50.000 utilizatori înregistrați pe lista de așteptare încă din perioada de pre-lansare, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Poziționată ca o alternativă europeană la rețelele sociale globale, eYou combină verificarea faptelor în timp real, algoritmi transparenți și feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstrui încrederea în conversațiile online.

Pentru a marca lansarea publică, platforma a realizat un sondaj, care arată că 9 din 10 (89%) utilizatori întâlnesc dezinformare pe rețelele sociale, în timp ce peste trei sferturi (77%) se simt manipulați de conținutul pe care îl văd, iar 76% consideră că algoritmii îi țin captivi în „bule de filtrare” (echo chambers). Aproape două treimi (63%) consideră că nivelul calității conținutului din rețelele sociale este în scădere.

Peste 50.000 de utilizatori s-au înscris pe lista de așteptare din luna martie, transmite platforma. Începând de astăzi, 5 mai, aceasta este disponibilă pe iOS și Android, iar primii utilizatori își păstrează statutul de „Early Believer”, care le recunoaște rolul de membri fondatori ai comunității.

Deși utilizatorii inițiali sunt în principal din România (unde sunt stabiliți ambii co-fondatori), SUA au devenit a doua cea mai mare piață, reprezentând 19% din baza de utilizatori, urmate de Suedia, ceea ce indică o cerere internațională puternică dincolo de Europa. Două treimi (67%) dintre respondenții sondajului și-au exprimat îngrijorarea că platformele existente sunt guvernate de legislația SUA sau a Chinei.

Sondajul realizat pe 370 de respondenți în 2025, în timpul dezvoltării platformei, a analizat încrederea consumatorilor și comportamentul pe platforme. Rezultatele evidențiază o criză tot mai mare de încredere în platformele existente:

89% dintre utilizatori spun că întâlnesc știri false sau dezinformare pe rețelele sociale;

pe rețelele sociale; 77% declară că se simt manipulați de conținutul pe care îl văd pe rețelele sociale;

de conținutul pe care îl văd pe rețelele sociale; 93% cred că algoritmii îi țin captivi în bule de filtrare , arătându-le conținut cu care deja sunt de acord;

, arătându-le conținut cu care deja sunt de acord; 85% spun că platformele prioritizează maximizarea profitului în detrimentul bunăstării utilizatorilor;

în detrimentul bunăstării utilizatorilor; 75% spun că platformele prioritizează crearea de dependență în detrimentul bunăstării utilizatorilor;

în detrimentul bunăstării utilizatorilor; 97% spun că platformele nu prioritizează adevărul sau acuratețea ;

; 63% cred că nivelul calității conținutului de pe rețelele sociale este în scădere ;

conținutului de pe rețelele sociale este ; 67% sunt îngrijorați că platformele existente sunt guvernate de legislația SUA sau a Chinei ;

; 59% nu cred că datele lor sunt în siguranță pe platformele pe care le folosesc;

pe platformele pe care le folosesc; 27% se descriu ca fiind „dependenți” de rețelele sociale, dintre care 13% petrec peste 4 ore pe zi, iar 47% petrec între 1–2 ore pe zi.

Respondenții au raportat că folosesc o gamă variată de platforme cel puțin o dată pe lună, peste 80% fiind activi pe Facebook, Instagram și LinkedIn, iar majoritatea utilizând și TikTok și X.

„Oamenii nu mai au încredere în ceea ce văd online. Rețelele sociale au devenit o parte esențială a modului în care trăim și înțelegem lumea, însă utilizatorii se simt manipulați și dezinformați, iar cercetările noastre arată că oamenii își doresc schimbare. Rețelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmărește captarea atenției cu orice preț, ci se bazează pe încredere, transparență și redarea controlului către utilizator”, a declarat Grégoire Vigroux, co-fondator eYou.

Platforma integrează verificarea faptelor în timp real direct în feed, algoritmi transparenți și editabili, iar utilizatorii își pot modifica propriile setări ale fluxului de conținut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare și al apariției „bulelor de filtrare” (echo chambers).

eYou a fost fondată de doi antreprenori francezi, Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, stabiliți în România de peste un deceniu, însă platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume.

