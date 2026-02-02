Reminder ANAF: S-a modificat termenul de transmitere a facturii electronice prin sistemul RO e-Factura

ANAF reamintește, printr-o informare publicată luni, că s-a modificat termenul de transmitere a facturilor electronice prin sistemul RO e-Factura, de către firme, PFA și alți operatori economici.

În informare, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor faptul că, prin O.U.G. nr. 89/2025, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1203/24.12.2025, a fost modificat art. 10 alin. (7) din O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România (...).

Astfel, începând cu data de 01.01.2026, termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru emiterea facturii prevăzută la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul termenului-limită se efectuează conform Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor.

Anterior, termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura era de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

1 iunie 2026- termen pentru intrarea persoanelor fizice cu activități e CNP în sistemul RO e-Factura

Ordonanța 6/2026 a introdus data de 1 iunie 2026 ca termen de tranziție pentru trecerea obligatorie a persoanelor fizice care au activități economice pe baza codului numeric personal (CNP) la sistemul de facturare electronică RO e-Factura.

Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) NU vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026. Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare.

Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026.

Aici pot intra o serie întreagă de persoane fizice, cum sunt jurnaliștii care au venituri din drepturi de autor (DDA), influenceri social media, actori, fotografi etc.

Contribuabilii din această categorie trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura și să transmită toate facturile aferente activităților prestate către beneficiari prin intermediul sistemului.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

Vor trebui să emită facturi electronice în RO e-Factura chiar și prestatorii ca persoane fizice pe baza CNP care au încasări sub pragul de 395.000 de lei pe an, pentru care sunt scutiți de plata TVA.

Persoanele fizice deja înregistrate în sistemul RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cele care nu sunt înscrise vor avea obligația de a se înregistra cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026. ANAF va actualiza procedura registrului în termen de 30 de zile.

Ministerul Finanțelor a explicat cine este considerat „persoană impozabilă” din punct de vedere al TVA.

Din perspectiva TVA, legislația fiscală stabilește că orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este considerată persoană impozabilă, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică.

Cesiunea drepturilor de autor este calificată drept prestare de servicii, dacă persoana fizică care realizează astfel de venituri acționează independent, nefiind într-un raport de tip angajator–angajat.

Emiterea facturii este o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii - susține Ministerul Finanțelor.

Factura este documentul care:

dovedește existența unei operațiuni economice;

permite urmărirea veniturilor realizate;

asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Ministerul Finanțelor arată că această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal:

fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului;

sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Factura nu înseamnă automat TVA de plată, dar ANAF are nevoie de acest sistem ca instrument de evidență fiscală.

Totodată, emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare, susține statul.

Emiterea facturii electronice de către persoana fizică este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, declarate prin formularul 112 (de către firme și alți angajatori).

Factura are rolul de document justificativ care permite evidența veniturilor și monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte țări ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile europene privind taxarea inversă.