Din porturile Greciei spre Viena, mai rapid prin Serbia. De ce Rail Cargo merge prin Belgrad, nu prin România, deși ruta iese din UE

Operatorul austriac ÖBB Rail Cargo Group anunță reducerea timpilor de transport feroviar de marfă dintre Europa Centrală și Balcani, după redeschiderea liniei modernizate Budapesta–Belgrad. Ruta conectează porturile grecești și piețele din sud-estul Europei cu Budapesta și cu rețeaua feroviară către Austria, trecând prin Serbia și fără să tranziteze România.

Potrivit companiei, trenurile de marfă către Grecia circulă acum cu aproximativ 3-4 zile mai repede și ajung la destinație în circa 5-6 zile. Rail Cargo estimează o reducere a timpului de tranzit cu aproape 40%.

Rail Cargo Austria AG este divizia de transport feroviar de marfă a grupului austriac de stat ÖBB și operează sub marca Rail Cargo Group. Compania oferă servicii logistice feroviare de la primul până la ultimul segment al traseului pe continentul eurasiatic, potrivit ÖBB.

Linia Budapesta-Belgrad, redeschisă pentru trenurile de marfă

Circulația regulată a trenurilor de marfă pe linia modernizată Budapesta-Belgrad a început în februarie 2026.

Legătura are aproximativ 350 de kilometri și traversează frontiera dintre Ungaria și Serbia prin punctele Kelebia și Subotica. Lucrările au inclus dublarea și electrificarea liniei, precum și creșterea capacității de transport.

Potrivit unui alt anunț al Rail Cargo Group despre linia modernizată, pe sectorul din Ungaria pot circula trenuri de marfă cu lungimea de până la 740 de metri. În Serbia, lungimea maximă este de 550 de metri sau de 650 de metri în baza unei autorizații speciale.

În perioada lucrărilor, trenurile au fost deviate prin punctele de frontieră Röszke și Horgoš. După redeschiderea trecerii Kelebia-Subotica, trenurile au revenit pe ruta directă dintre Ungaria și Serbia.

Rail Cargo susține că astfel au fost eliminate unele dintre restricțiile existente în perioada lucrărilor, printre care capacitatea limitată, utilizarea unor locomotive diesel suplimentare la frontieră și timpii de așteptare.

Rail Cargo: Trenurile către Grecia sunt cu până la 4 zile mai rapide

Rail Cargo operează pe această axă serviciul TransFER Budapest-Balkans, care conectează centre economice din vestul și centrul Europei cu destinații din sudul și sud-estul continentului.

În gara de triaj Budapest-Ferencváros sunt reunite vagoane individuale și grupuri de vagoane sosite din nordul, vestul și centrul Europei. Acestea sunt apoi grupate în trenuri complete și trimise către Grecia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia.

„Transporturile către Grecia beneficiază în mod special de ruta directă: trenurile de marfă sunt acum cu aproximativ trei-patru zile mai rapide și ajung la destinație în aproximativ cinci-șase zile, reducând timpul de tranzit cu aproape 40%”, afirmă reprezentanții Rail Cargo Group.

Serviciul include transportul de la primul până la ultimul segment al traseului, transbordare, servicii de depozitare și formalități vamale, potrivit operatorului.

Timpul de 5-6 zile și reducerea de aproape 40% sunt date comunicate de Rail Cargo pentru propriile servicii. Compania nu publică în anunț o comparație cu durata transporturilor pe rutele care tranzitează România.

Legătura dintre porturile grecești, Budapesta și Austria

Rail Cargo afirmă că linia modernizată permite transportarea mai rapidă către Europa Centrală a mărfurilor provenite din porturile grecești, inclusiv Pireu, precum și a celor sosite din Orientul Îndepărtat.

Trenurile care vin din sud pot ajunge direct la terminalul intermodal BILK din Budapesta, fără să mai treacă prin gara de triaj Ferencváros.

Potrivit operatorului, accesul direct către terminal scurtează traseul și reduce traficul din nodul feroviar Ferencváros.

În cadrul serviciului Budapest-Balkans, capitala Ungariei este punctul în care sunt reunite mărfurile venite din diferite zone ale Europei Centrale și de Vest și sunt formate trenurile care continuă către destinațiile din Balcani.

De ce poate ruta să treacă prin Serbia, în afara UE

Serbia nu face parte din Uniunea Europeană și nici din spațiul Schengen.

Pentru mărfurile care circulă din Ungaria către Grecia prin Serbia și Macedonia de Nord, traseul presupune ieșirea de pe teritoriul vamal al UE și reintrarea în Uniune la frontiera cu Grecia.

Serbia și Macedonia de Nord participă însă, alături de Uniunea Europeană, la Convenția privind regimul de tranzit comun. Din această convenție mai fac parte state precum Turcia, Regatul Unit, Norvegia și Elveția.

Potrivit Comisiei Europene, procedura de tranzit comun este folosită pentru transportul mărfurilor între statele UE și țările participante la convenție, pe baza unor reguli comune.

Procedura permite suspendarea temporară a taxelor și a unor măsuri comerciale aplicabile importurilor pe durata tranzitului. Formalitățile pot fi încheiate la biroul vamal de destinație, fără importarea și reexportarea completă a mărfurilor la fiecare frontieră traversată.

Comisia Europeană precizează că procedura poate fi utilizată și pentru mărfurile unionale transportate între două puncte ale teritoriului UE printr-o țară terță.

Rail Cargo menționează formalitățile vamale printre serviciile suplimentare oferite clienților pe ruta Budapest–Balkans.

Ruta prin Serbia face parte dintr-un coridor european de transport

Axa Budapesta–Belgrad se înscrie în coridorul european Western Balkans–Eastern Mediterranean.

Potrivit Comisiei Europene, acesta este un coridor multimodal care leagă statele din Europa Centrală de porturile de la Marea Adriatică și din estul Mediteranei, prin Balcanii de Vest.

Coridorul trece prin opt state membre UE - Austria, Slovenia, Croația, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Cipru și Italia - și prin Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania și Macedonia de Nord.

România nu face parte din acest coridor.

Comisia Europeană menționează printre dificultățile existente pe segmentele centrale și sud-estice vitezele comerciale reduse ale trenurilor de marfă, implementarea neuniformă a sistemului european de management al traficului feroviar, lipsa electrificării pe unele porțiuni și infrastructura învechită a unor terminale.

Coridorul european care trece prin România

România este inclusă într-o altă axă europeană, coridorul Baltic Sea-Black Sea-Aegean Sea.

Acesta leagă Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee și traversează Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia și Cipru. Coridorul include și conexiuni cu Ucraina și Republica Moldova.

Ruta prin Balcanii de Vest și coridorul european care traversează România. Sursa: Comisia Europeană



Rețeaua cuprinde infrastructură feroviară, rutieră, portuară, aeroportuară și terminale multimodale.

Potrivit Comisiei Europene, coridorul include segmente din fostul Orient/East-Med aflate în Ungaria, România, Bulgaria, Grecia și Cipru și se suprapune, pe anumite porțiuni, cu Western Balkans-Eastern Mediterranean.

Serviciul prezentat de Rail Cargo utilizează însă axa Budapesta-Belgrad, prin Ungaria și Serbia, pentru legăturile dintre Europa Centrală și destinațiile din Balcani.