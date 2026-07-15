Atac cibernetic la Cadastru:  „Cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu rol foarte important în tot ceea ce înseamnă vânzarea și cumpărarea de clădiri și terenuri, pe piața imobiliara românească, a anunțat, miercuri, că „a fost ținta unui atac cibernetic, care a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”.

ANCPI precizează „că datele administrate prin sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident”.

În schimb, aplicația e-Terra, baza de date oficială folosită de toate oficiile de cadastru (OCPI) pentru înregistrarea și gestionarea imobilelor din toată România, este indisponibilă toată săptămâna.

„Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra sunt nefuncționale. Din informațiile pe care le avem în acest moment, estimăm că, cel mai probabil, până la finalul săptămânii curente, aplicația e-Terra nu va fi disponibilă. Regretăm situația creată și vă asigurăm că echipele noastre tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil”, a precizat ANCPI.

În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului.