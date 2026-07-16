Atac cibernetic la aplicația pentru achiziții în proiectele europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță, joi, că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, prin care se derulează procedurile de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune a fost ținta unui incident cibernetic.

În prezent aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată.

„Această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR”, precizează MIPE.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că a sesizat instituțiile cu atribuții în domeniu, imediat după sesizarea incidentului.

„În prezent, echipele tehnice din MIPE lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații. Vom reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, anunță MIPE.