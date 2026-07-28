România a exportat autoturisme de 1,3 miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Comerțul bilateral a ajuns în 2025 la 10,3 miliarde de lire

Schimburile comerciale dintre România și Regatul Unit au ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate la finalul anului 2025, în creștere cu 4,9% comparativ cu perioada precedentă, potrivit datelor prezentate marți de Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC).

Autoturismele au rămas principala categorie de bunuri exportate de România către piața britanică, cu o valoare de 1,3 miliarde de lire sterline.

Exporturile britanice către România au crescut cu 7%, până la 3 miliarde de lire sterline, în timp ce importurile Regatului Unit din România au avansat cu 4%, până la 7,3 miliarde de lire sterline.

România ocupă astfel locul 32 în clasamentul celor mai importanți parteneri comerciali ai Regatului Unit.

Autoturismele reprezintă aproape o treime din importurile britanice de bunuri din România

Autoturismele au reprezentat 30,4% din totalul bunurilor importate de Regatul Unit din România. Valoarea acestora a crescut cu 18,4% într-un an, până la 1,3 miliarde de lire sterline.

Alte categorii importante exportate de România pe piața britanică au fost băuturile și produsele din tutun, utilajele industriale de uz general și echipamentele electrice.

În sens invers, exporturile britanice de bunuri către România au fost dominate de băuturi și produse din tutun, generatoare mecanice de energie și autoturisme.

Datele indică o integrare importantă a companiilor din cele două țări în lanțurile de aprovizionare din industria auto, producția industrială și sectorul echipamentelor electrice.

Serviciile reprezintă jumătate din exporturile britanice către România

Exporturile britanice de servicii către România au crescut cu 16,1%, ajungând la 1,5 miliarde de lire sterline.

Serviciile au reprezentat astfel 50,5% din totalul exporturilor Regatului Unit către România.

Călătoriile au fost cea mai importantă categorie, cu o pondere de 37,1% din exporturile britanice de servicii către România și de 43,2% din serviciile importate de britanici din țara noastră.

Acestea au fost urmate de serviciile pentru companii și de transport.

Potrivit BRCC, dezvoltarea componentei de servicii ar putea crea oportunități pentru companiile din domenii precum tehnologia, cercetarea și dezvoltarea, serviciile profesionale, consultanța în management și digitalizarea.

„Cele mai recente cifre marchează o nouă creștere a schimburilor comerciale bilaterale dintre Regatul Unit și România, confirmând evoluția pozitivă a relației economice”, a declarat Robert Uzună, președintele Camerei de Comerț Româno-Britanice.

El a evidențiat contribuția industriei auto, a utilajelor și echipamentelor electrice, precum și importanța tot mai mare a serviciilor pentru companii.

„Aceste rezultate oferă o bază solidă pentru dezvoltarea viitoare și indică noi oportunități de investiții, inovare și parteneriate sectoriale”, a mai spus reprezentantul BRCC.

Investițiile britanice în România au scăzut cu aproape 20%

În timp ce schimburile comerciale au crescut, stocul investițiilor străine directe britanice în România s-a redus.

La finalul anului 2024, investițiile britanice în România se situau la 752 de milioane de lire sterline, în scădere cu 19,9% comparativ cu anul precedent.

În schimb, investițiile românești în Regatul Unit au crescut cu 22,2%, ajungând la 303 milioane de lire sterline.

Cota de piață a Regatului Unit în România s-a situat la 2,2% în anul 2024.

Printre domeniile în care ar mai exista posibilități de dezvoltare se numără industria auto, producția avansată, utilajele industriale, echipamentele electrice, tehnologia și serviciile pentru companii.

Activitatea de export a susținut aproximativ 2,6 milioane de locuri de muncă în România în anul 2022, dintre care aproximativ 103.600 au fost asociate exporturilor către Regatul Unit, conform datelor citate de BRCC.

Camera de Comerț Româno-Britanică a fost fondată în anul 1998 și are birouri la Londra, București și Cluj-Napoca. Organizația promovează comerțul și investițiile dintre România și Regatul Unit și sprijină colaborarea dintre companiile de pe cele două piețe.