Fabrică din Oradea cu aproape 700 de angajați intră în concordat preventiv. FAIST Mekatronic a avut afaceri de 46 milioane EUR și pierderi de aproape 5 milioane EUR

FAIST Mekatronic SRL, unul dintre cei mai mari producători industriali și angajatori din județul Bihor, a intrat în procedura de concordat preventiv, prin care încearcă să-și restructureze obligațiile și să evite insolvența. Fabrica din Oradea are aproape 700 de angajați și produce componente din aluminiu pentru industria auto, telecomunicații și transporturi.

Tribunalul Bihor a desemnat consorțiul format din Infinexa Restructuring și Cumpănașu Insolvency în calitate de administrator concordatar, la propunerea companiei, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Concordatul preventiv este o procedură de restructurare destinată firmelor aflate în dificultate financiară, dar care încă sunt considerate viabile. Compania își continuă activitatea și încearcă să negocieze cu creditorii un plan de redresare și de plată a datoriilor, sub supravegherea administratorului concordatar.

Afaceri de peste 231 milioane de lei și pierderi de 24,6 milioane de lei

FAIST Mekatronic a înregistrat în anul 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 231,2 milioane de lei, echivalentul a circa 46,5 milioane EUR, în scădere cu aproximativ 5% față de anul precedent.

Compania a raportat însă o pierdere netă de aproximativ 24,6 milioane de lei, respectiv aproape 5 milioane EUR, și un număr mediu de 673 de angajați.

În 2023, producătorul din Oradea avusese afaceri de aproximativ 243,5 milioane de lei și un profit net de peste 1,5 milioane de lei.

Reprezentanții companiei și administratorul concordatar spun că dificultățile financiare au fost generate de contracția pieței auto europene, creșterea costurilor și necesitatea modernizării echipamentelor de producție.

Aceștia susțin că problemele financiare sunt temporare și că nu pun în discuție viabilitatea afacerii sau stabilitatea portofoliului de clienți.

„FAIST Mekatronic este o companie solidă, iar activitatea își continuă cursul firesc, cu obligații onorate conform acordurilor. Concordatul preventiv ne oferă cadrul pentru a construi redresarea într-o manieră profesională, agreată în prealabil cu totalitatea părților implicate, păstrând intact ceea ce funcționează”, au declarat administratorii companiei.

Potrivit acestora, compania are premisele necesare pentru a-și continua activitatea și relațiile cu partenerii comerciali dezvoltate în cei peste 20 de ani de funcționare.

Ce înseamnă concordatul pentru angajați, furnizori și clienți

Reprezentanții Infinexa afirmă că procedura ar trebui să ofere companiei timpul și cadrul juridic necesare pentru negocierea unui plan de redresare, fără oprirea producției.

„Concordatul preventiv este, înainte de toate, un mecanism prin care o companie viabilă își protejează activitatea și creează condițiile pentru a-și respecta angajamentele față de toți partenerii săi. Pentru salariați înseamnă continuitate și stabilitate, pentru clienți și furnizori înseamnă predictibilitate în relațiile comerciale, iar pentru finanțatori oferă un cadru transparent și controlat de redresare”, a declarat Mircea Șomlea, Senior Partner Infinexa.

El susține că accesarea procedurii înainte de deteriorarea severă a situației financiare poate crește șansele de păstrare a activității și de recuperare a sumelor datorate creditorilor.

Numărul concordatelor preventive deschise în România în primele cinci luni ale anului 2026 a ajuns la 80, în creștere cu 158% față de perioada similară din 2025, potrivit datelor ONRC citate de Termene.ro.

Ce produce fabrica FAIST din Oradea

FAIST Mekatronic a fost înființată în anul 2005, la Oradea, ca subsidiară a grupului internațional FAIST, fondat în 1978.

Compania este singura unitate de producție din România a diviziei FAIST Light Metals, care operează fabrici în Europa, America de Nord și China.

Fabrica din România realizează componente din aluminiu turnate sub presiune și prelucrate cu precizie, destinate:

automobilelor cu motoare cu combustie internă;

automobilelor hibride și electrice;

echipamentelor de telecomunicații și infrastructurii 5G;

vehiculelor și echipamentelor pentru transport greu.

Printre clienții menționați de companie se numără Schaeffler, Semikron Danfoss, BorgWarner, Eaton și Ericsson.

În anul 2019, aproximativ 95% din producția fabricii din Oradea era destinată exportului. La acel moment, compania înregistra afaceri de peste 310 milioane de lei.

StartupCafe.ro a prezentat încă din 2018 activitatea fabricii din Oradea și modul în care aluminiul este topit, turnat în matrițe și apoi prelucrat pentru obținerea componentelor destinate industriilor auto și telecom.

Infinexa este o companie antreprenorială românească de restructurare și finanțare a firmelor aflate în dificultate. Înființată în 2022, aceasta spune că gestionează peste 60 de proiecte, cu active în valoare cumulată de aproximativ 450 de milioane EUR.