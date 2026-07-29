George Copos, Codin Maticiuc și Dragoș Petrescu au investit în Untold. Oferta se deschide și publicului, de la 1.000 EUR

Grupul românesc de entertainment Untold deschide publicului o rundă de investiții de până la 1,5 milioane EUR, prin platforma SeedBlink. Investiția minimă este de 1.000 EUR, iar printre antreprenorii și personalitățile care au intrat deja în rundă se numără George Copos, Dragoș Petrescu, Wargha Enayati, Sebastian Dobrincu și Codin Maticiuc.

Înaintea lansării publice, Untold a atras aproximativ 500.000 EUR de la fani, antreprenori, investitori și parteneri, potrivit informațiilor transmise de companie și citate de Profit.ro.

Runda devine disponibilă publicului larg începând de joi, 30 iulie 2026.

Investitorii nu primesc imediat acțiuni Untold

Investiția se realizează sub forma unui împrumut convertibil acordat companiei Untold Universe SA, prin intermediul platformei SeedBlink.

Împrumutul are o dobândă anuală simplă de 10% și o maturitate de 36 de luni. Suma investită și dobânda acumulată urmează să fie transformate în acțiuni în cazul unei noi runde de finanțare de minimum 3,5 milioane EUR, al unei vânzări a companiei sau al unei alte operațiuni de tip exit.

Conversia se va face la o evaluare maximă a companiei de 50 milioane EUR sau cu un discount de 10% față de prețul stabilit în următoarea rundă de investiții, fiind aplicată varianta mai avantajoasă pentru investitor.

În cazul în care împrumutul nu este convertit până la expirarea celor 36 de luni, conversia se va face în funcție de valoarea de piață a companiei, cu un discount de 10%, dar la o evaluare de minimum 20 milioane EUR.

Fondatorii Untold au și posibilitatea de a răscumpăra investiția înainte de conversie. În acest caz, investitorul ar urma să primească suma investită plus un randament anual de 15%.

Condițiile complete ale rundei sunt prezentate pe pagina oficială de investiții Untold. Compania avertizează că investiția este nelichidă, iar capitalul investit este expus riscului de pierdere.

Untold vrea să strângă până la 1,5 milioane EUR de la investitorii individuali

Runda are următoarele praguri:

valoare minimă necesară pentru închiderea rundei: 300.000 EUR;

țintă estimată: aproximativ 450.000 EUR;

valoare maximă: 1,5 milioane EUR;

investiție minimă: 1.000 EUR.

Dacă pragul de 300.000 EUR nu este atins, banii ar urma să fie returnați investitorilor.

Untold susține că festivalul principal organizat la Cluj-Napoca este profitabil și generează numerar. Potrivit datelor prezentate investitorilor, veniturile proiectului au crescut cu aproximativ 28% în 2025, până la 28,7 milioane EUR.

Grupul mai operează festivalul Untold Dubai și dezvoltă Kapital, festival lansat în București în anul 2025.

Cine a investit deja în Untold

Printre investitorii anunțați de companie se numără:

George Copos , fondatorul grupului Ana;

, fondatorul grupului Ana; Dragoș Petrescu , fondatorul grupului City Grill;

, fondatorul grupului City Grill; Wargha Enayati , fondatorul rețelei Regina Maria și al Enayati Medical City;

, fondatorul rețelei Regina Maria și al Enayati Medical City; Sebastian Dobrincu , antreprenor și investitor în companii de tehnologie;

, antreprenor și investitor în companii de tehnologie; Codin Maticiuc, actor și producător de film.

Investițiile acestora fac parte din suma de aproximativ 500.000 EUR atrasă înainte de deschiderea publică a campaniei.

Separat de randamentul financiar, Untold le oferă investitorilor acces la un program de loialitate denumit „The Untold 500”, care va include maximum 500 de membri și diferite beneficii asociate festivalurilor. Aceste avantaje sunt separate de investiția financiară și se pot modifica în perioada de deținere.

Untold pregătește noi festivaluri în străinătate

Banii atrași ar urma să sprijine extinderea internațională a grupului. Untold a anunțat deja că va organiza, începând din 2027, un festival în Columbia.

Compania mai poartă discuții pentru proiecte în Brazilia, SUA, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

Obiectivul declarat al grupului este dezvoltarea unei rețele de cel puțin 20 de festivaluri mari și a altor proiecte de entertainment în peste 30 de țări.

StartupCafe.ro a scris anterior despre lansarea rundei Untold pe SeedBlink și planurile internaționale ale grupului.

Untold SRL este controlată de Untold Universe SA. Acționarul majoritar al Untold Universe este Novus Capital, companie deținută integral de fondatorul Untold, Bogdan Buta, potrivit datelor citate de Profit.ro.