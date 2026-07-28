România, exporturi de 6,4 miliarde de dolari în SUA. Aproape 40% sunt servicii IT. Ce importăm de la americani

România a exportat bunuri și servicii în valoare de 6,4 miliarde de dolari către Statele Unite în anul 2025, în timp ce importurile din SUA s-au situat la aproximativ 3 miliarde de dolari, potrivit unei analize publicate de Camera de Comerț Americană în România - AmCham România.

Serviciile IT&C au generat aproximativ 2,4 miliarde de dolari din exporturile către piața americană. Astfel, aproape 40% din valoarea totală a exporturilor României în SUA a provenit din servicii IT și de comunicații.

Datele privind schimburile comerciale nu includ însă achizițiile României din domeniul apărării, care reprezintă o componentă importantă a cooperării bilaterale.

Analiza arată că schimburile comerciale dintre cele două țări au crescut mai rapid decât investițiile în 2025. Statele Unite rămân însă cel mai mare investitor din afara Uniunii Europene în România.

România exportă de peste două ori mai mult decât importă din SUA

Exporturile românești de bunuri și servicii către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, în timp ce importurile incluse în statisticile comerciale analizate au fost de aproximativ 3 miliarde de dolari.

Diferența este de circa 3,4 miliarde de dolari în favoarea exporturilor românești. Aceasta nu poate fi considerată însă balanța completă a relației economice bilaterale, deoarece datele nu cuprind achizițiile României din domeniul apărării.

SUA ocupă locul 15 în clasamentul piețelor către care România exportă bunuri și servicii și locul 18 în topul țărilor din care România importă.

Cea mai mare parte a exporturilor către piața americană este reprezentată de servicii.

Servicii IT de 2,4 miliarde de dolari

Exporturile românești de servicii către SUA au depășit 4 miliarde de dolari în 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.

Valoarea acestora a crescut cu 19% față de anul 2024 și a reprezentat aproximativ 8% din totalul exporturilor de servicii ale României.

Serviciile IT&C au avut o pondere de circa 60% în exporturile de servicii către SUA. Acestea au ajuns la 2,4 miliarde de dolari, în creștere cu 25% față de anul precedent.

Raportat la totalul exporturilor românești de bunuri și servicii către Statele Unite, sectorul IT&C a generat aproximativ 37,5% din valoare.

Altfel spus, aproape 4 din fiecare 10 dolari obținuți de România din exporturile către SUA au provenit din servicii IT și de comunicații.

Ce importă România din Statele Unite

Importurile de servicii din SUA au crescut cu 65% în 2025 și au reprezentat aproximativ 4% din totalul importurilor de servicii ale României.

Serviciile cumpărate de România de la companiile americane au fost concentrate în domenii precum serviciile pentru afaceri, IT&C și proprietatea intelectuală.

Analiza AmCham nu prezintă în comunicat valoarea separată a fiecărei categorii de servicii importate și nici structura detaliată a importurilor de bunuri.

Exporturi de bunuri de peste 2,3 miliarde de dolari

Exporturile românești de bunuri către Statele Unite au depășit 2,3 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 5% față de anul anterior.

Valoarea este aproape dublă față de cea înregistrată în urmă cu un deceniu.

Aproximativ jumătate dintre tipurile de bunuri exportate de România pe piața americană sunt echipamente industriale și de transport, urmate de alte categorii de bunuri manufacturate.

Cooperarea bilaterală este completată de achizițiile din domeniul apărării și de activitatea companiilor americane implicate în dezvoltarea tehnologiilor cu utilizare duală, civilă și militară.

Investiții americane de peste 9 miliarde de dolari

Stocul investițiilor străine directe americane în România depășește 9 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 7% din totalul investițiilor străine directe din economia românească.

Statele Unite sunt al patrulea cel mai mare investitor în România și cel mai mare investitor din afara Uniunii Europene, atunci când investițiile sunt calculate după țara de origine a investitorului final.

Investițiile americane sunt concentrate în sectoare precum tehnologia, serviciile pentru afaceri și producția avansată.

AmCham consideră că România ar putea atrage noi investiții americane în domenii cu valoare adăugată ridicată, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială, energia, mineralele critice și industria de apărare.

AmCham: Investitorii au devenit mai prudenți

Relația economică dintre România și Statele Unite se află pe o traiectorie solidă, însă atragerea unor investiții noi depinde de stabilitatea și predictibilitatea mediului economic, susține președintele AmCham România, Vlad Boeriu.

Vlad Boeriu, președintele AM Cham

„Relația economică dintre România și Statele Unite se află astăzi pe o traiectorie solidă, însă potențialul deplin al acestui parteneriat poate fi valorificat doar într-un mediu stabil și predictibil. Pe fondul prudenței investiționale care a marcat anul 2025, prelungirea tensiunilor din politica internă și impactul acestora asupra mediului economic generează îngrijorare în rândul investitorilor”, a declarat Vlad Boeriu.

Potrivit acestuia, România nu mai poate concura pentru investiții doar prin costuri reduse sau prin poziția sa geografică.

„Pentru investitori contează mai mult capacitatea de a asigura un mediu predictibil, de a implementa reforme structurale și de a dezvolta infrastructura și competențele relevante pentru economia viitorului. Avem nevoie de toate acestea pentru a atrage investiții americane, cu valoare adăugată ridicată și impact pe termen lung”, a mai spus președintele AmCham România.

Ce cer companiile americane de la România

Cel mai recent sondaj „AmCham Business Barometer” arată că investitorii își păstrează încrederea în potențialul României, dar sunt mai prudenți în privința planurilor de investiții.

Printre principalele priorități indicate de companiile membre AmCham se numără predictibilitatea politicilor publice și stabilitatea macroeconomică, reducerea birocrației și digitalizarea serviciilor publice, un cadru fiscal competitiv, o politică economică coerentă, continuarea investițiilor în infrastructură și consolidarea statului de drept.

Printre avantajele României sunt menționate infrastructura digitală și de securitate cibernetică, reziliența lanțurilor de aprovizionare și raportul dintre costul forței de muncă și productivitate.

Apartenența României la NATO și Uniunea Europeană, precum și perspectiva aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE sunt considerate ancore importante de încredere pentru investitori.

Analiza AmCham România a fost realizată pe baza datelor Băncii Naționale a României, Institutului Național de Statistică și Eurostat. Datele privind economia transatlantică provin din studiul „The Transatlantic Economy 2026”, realizat de AmCham EU și U.S. Chamber of Commerce.