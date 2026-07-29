Apple a redevenit cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume. Capitalizare de 5.000 miliarde dolari

Gigantul american Apple a atins marţi, pentru scurt timp, o capitalizare bursieră de 5.000 miliarde dolari, devenind prima companie care revine la acest prag după ce a depăşit Nvidia şi a redevenit cea mai valoroasă societate listată la bursă, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Acţiunile producătorului iPhone au urcat cu 25% de la începutul anului, depăşind evoluţia celorlalte mari companii din tehnologie. În şedinţa de marţi, titlurile au atins un maxim istoric de 342,89 dolari.

Rezultatele financiare trimestriale ale Apple vor fi publicate joi.

Ascensiunea Apple vine într-un moment în care investitorii se îndepărtează de companiile care investesc masiv în infrastructura AI.

În timp ce Alphabet, Amazon, Meta şi Microsoft alocă sute de miliarde de dolari pentru dezvoltarea centrelor de date şi a infrastructurii AI, Apple şi-a menţinut investiţiile de capital la un nivel redus şi utilizează infrastructură cloud şi tehnologii AI furnizate de Google.

Anul trecut, investitorii criticau Apple pentru ritmul lent al investiţiilor în inteligenţa artificială şi pentru amânarea lansării unei versiuni îmbunătăţite a asistentului Siri, programată pentru această toamnă odată cu noua generaţie de iPhone.

Între timp, percepţia pieţei s-a schimbat, pe fondul temerilor că investiţiile uriaşe realizate de rivalii din tehnologie generează datorii tot mai mari, fără garanţia unor randamente pe măsură.

Apple a anunţat programul Upgrade, prin care clienţii din SUA vor putea închiria iPhone-uri şi alte produse în loc să le cumpere.

Compania a majorat recent şi preţurile pentru MacBook şi iPad, transferând către consumatori o parte din costurile generate de scumpirea memoriilor şi a componentelor de stocare.

Conferinţa privind rezultatele financiare de joi va fi ultima susţinută de Tim Cook în calitate de director general, înainte ca John Ternus să preia conducerea Apple, la 1 septembrie.