Harta tehnologiilor strategice în care UE începe să pună bani: Cipuri AI, energie pentru centre de date, baterii și comunicații laser

Cipuri pentru inteligență artificială, procesoare europene pentru centre de date, sisteme energetice pentru infrastructura AI, comunicații laser, reciclarea bateriilor și materiale de construcții produse din dioxid de carbon.

Acestea sunt tehnologiile vizate de cea mai recentă selecție realizată prin EIC STEP Scale Up, un program european destinat companiilor care dezvoltă tehnologii strategice și au nevoie de investiții mari pentru a-și extinde producția și activitatea comercială.

Programul reprezintă doar o parte din ansamblul fondurilor europene, dar una orientată într-o direcție precisă: dezvoltarea și producția în Uniunea Europeană a unor tehnologii considerate critice, precum și consolidarea lanțurilor lor de aprovizionare.

Șase companii au fost propuse în această rundă pentru investiții în valoare totală de până la 97 milioane EUR, potrivit unui anunț publicat marți, 28 iulie 2026, de European Innovation Council.

Prin firmele alese și tehnologiile finanțate, programul indică sectoarele în care Europa încearcă să construiască mai multă capacitate proprie: cipuri pentru inteligență artificială, infrastructură energetică pentru centre de date, comunicații laser, reciclarea bateriilor, materii prime critice și materiale obținute din carbon captat.

Cipuri pentru inteligență artificială și centre de date europene

Două dintre cele șase companii selectate dezvoltă procesoare avansate.

Compania franceză Vsora proiectează soluții de calcul de înaltă performanță pentru rularea modelelor de inteligență artificială, atât în centre de date, cât și direct pe dispozitive sau în infrastructuri edge.

Tot din Franța, SiPearl dezvoltă procesoare de înaltă performanță pentru centre de date suverane și sisteme de calcul accelerat.

Compania lucrează la procesoare care pot fi utilizate în infrastructurile europene de supercomputing și în sistemele pentru care UE încearcă să reducă dependența de tehnologii dezvoltate în afara blocului comunitar.

Programul EIC pentru anul 2026 menționează în mod distinct sprijinirea companiilor din industria semiconductorilor și din tehnologiile cuantice prin apelul STEP Scale Up.

Sisteme energetice pentru infrastructura AI

O altă direcție selectată este infrastructura energetică necesară centrelor de date care rulează aplicații de inteligență artificială.

Compania estoniană Skeleton Technologies Group dezvoltă sisteme de alimentare și stocare a energiei pentru noile generații de infrastructuri de calcul AI.

Centrele de date pot înregistra variații rapide și puternice ale consumului de electricitate, în funcție de volumul de procesare. Soluțiile companiei sunt proiectate să gestioneze aceste schimbări și să conecteze echipamentele instalate în centrele de date cu rețeaua electrică.

Selecția include astfel nu doar procesoarele pe care rulează inteligența artificială, ci și infrastructura energetică necesară funcționării acestora.

Comunicații laser

Compania franceză Cailabs dezvoltă sisteme terestre care permit utilizarea comunicațiilor laser.

Tehnologia poate fi folosită pentru transmiterea unor cantități mari de date între sateliți și stațiile aflate la sol, prin intermediul fasciculelor optice.

Comunicațiile laser reprezintă o alternativă la sistemele radio tradiționale și pot susține dezvoltarea noilor rețele de sateliți, a infrastructurii spațiale și a serviciilor care necesită transferuri rapide de date.

Reciclarea bateriilor și recuperarea materiilor prime critice

Compania germană Cylib dezvoltă tehnologii prin care bateriile ajunse la finalul perioadei de utilizare sunt transformate în surse de materii prime.

Procesele sale permit recuperarea unor materiale precum litiul, nichelul, cobaltul, manganul și grafitul, care pot fi reintroduse în producția de baterii noi.

Investiția leagă două dintre sectoarele strategice urmărite de UE: producția de baterii și accesul la materiile prime critice necesare industriei europene.

Materiale de construcții produse din CO₂

Compania Paebbl, cu activități în Țările de Jos și Finlanda, dezvoltă o tehnologie prin care dioxidul de carbon este transformat într-un material solid ce poate fi utilizat în construcții.

CO₂ este captat și mineralizat, iar materialul obținut poate fi introdus în produse precum cimentul și betonul.

Tehnologia combină captarea carbonului cu producția de materiale industriale, transformând dioxidul de carbon dintr-un reziduu care trebuie stocat într-o potențială materie primă.

Investiții de până la 30 milioane EUR pentru fiecare companie

Cele șase companii ar putea primi, în total, investiții de 97 milioane EUR din partea EIC Fund, dacă verificările și negocierile se finalizează cu succes.

Fiecare firmă poate obține între 10 și 30 milioane EUR, exclusiv sub formă de investiție în capital.

Banii europeni sunt utilizați alături de capitalul investitorilor privați, pentru constituirea unor runde de finanțare cu valori cuprinse, în general, între 50 și 150 milioane EUR sau chiar mai mari.

Din cele 24 de companii care au depus propuneri în această etapă, 17 au fost invitate la interviuri cu experți independenți. Șase dintre ele au îndeplinit criteriile de eligibilitate și evaluare și au fost propuse pentru investiții.

Alte șase companii au trecut pragurile de evaluare, dar nu au fost selectate din cauza bugetului disponibil pentru această rundă. Acestea vor primi, împreună cu firmele propuse pentru investiții, certificarea STEP Seal, care poate facilita accesul la alte surse de finanțare și servicii europene de sprijin.

Ce sectoare acoperă programul STEP Scale Up

Apelul EIC STEP Scale Up este destinat companiilor care dezvoltă tehnologii critice în trei categorii principale:

tehnologii digitale și inovații deep-tech;

tehnologii curate, eficiente în utilizarea resurselor și cu emisii nete zero;

biotehnologii.

Programul susține dezvoltarea sau producția tehnologiilor critice în interiorul Uniunii Europene, precum și protejarea și consolidarea lanțurilor de aprovizionare asociate acestora.

EIC STEP Scale Up are un buget indicativ de 300 milioane EUR în anul 2026.

Apelul este deschis permanent, iar propunerile sunt grupate și evaluate trimestrial. Următoarele date de evaluare sunt 9 septembrie și 25 noiembrie 2026. Pot participa inclusiv firme din România.

Finanțarea este acordată sub formă de participații la capital administrate de EIC Fund și nu include o componentă de grant.

Mai multe informații sunt disponibile în anunțul oficial al European Innovation Council.