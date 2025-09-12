Skip to content

VIDEO Razie ANAF la complexuri comerciale și depozite. 120 de inspectori antifraudă mobilizați pentru controale

Antifrauda a controlat trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov,„având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat”.

ANAF spune că a inițiat acțiunile de control în data de 10 septembrie, cu un efectiv de 120 de inspectori antifraudă.

„Bunurile neînsoțite de documente care să ateste proveniența legală sunt tranzacționate direct, pe piața neagră, prin utilizarea de numerar, fără fiscalizarea veniturilor obținute ori sunt introduse în circuite de tranzacționare complexe care au ca scop sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin ascunderea provenienței reale și simularea unor tranzacții comerciale care, în fapt, nu există.

Pentru clarificarea situației de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea deținătorilor reali ai mărfurilor depozitate și a documentelor de proveniență a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spații de depozitare cu o suprafață de aproximativ 150.000 de mp”, transmite Fiscul vineri, printr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Antifrauda desfășoară sistematic acțiuni pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și fraudei fiscale săvârșite prin activități ilicite de comercializare și depozitare de bunuri cu risc fiscal.

„Concomitent cu verificările efectuate se realizează și activități de monitorizare în zonele de acțiune. ANAF recomandă tuturor contribuabililor să respecte prevederile legale în domeniul fiscal, financiar și contabil, inclusiv raportarea datelor prin sistemele RO e-Factura, RO e-Transport”, spune ANAF.

