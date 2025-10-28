SAF-T 2025: Scurtă informare ANAF pentru firme, privind termenul și amenzile. Ce NU se sancționează

O scurtă informare ANAF, publicată marți, reamintește firmelor din România că vineri, 31 octombrie 2025, este termen legal pentru depunerea formularului D406-declarația informativă SAF-T, fiind precizate amenzile pentru nedepunere, dar și situațiile în care contribuabilii nu vor fi sancționați.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița este cea care a publicat informarea ANAF pentru contribuabilii interesați.

Unitatea ANAF menționează că Declarația informativă D406 se transmite în format electronic și se depune de:

a) contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru marii contribuabili;

b) contribuabilii încadrați în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 iulie 2022, care reprezintă data de referință pentru noii mari contribuabili;

c) contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mijlocii;

d) pentru contribuabilii care nu sunt încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiți generic contribuabili mici, și care își păstrează această încadrare și după data de 1 ianuarie 2022, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezintă data de referință pentru contribuabilii mici;

e) contribuabilii nerezidenți înregistrați doar în scop de TVA în România au obligația de depunere a Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

f) contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar începând cu data de 1 ianuarie 2022 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;

g) contribuabilii nou-înregistrați/încadrați după data de referință pentru fiecare categorie în parte, obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data efectivă a înregistrării, prima depunere a Declarației informative D406 urmând să se facă în ultima zi a lunii care urmează perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referință pentru categoria în care au fost înregistrați/încadrați.

Data-limită de transmitere a Declarația informativă D406 este:

ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare, respectiv luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind secțiunile "Stocuri" și "Active";

la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul secțiunii "Active";

la termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul secțiunii "Stocuri". Declarația informativă D406 se transmite de către Contribuabilii/Plătitorii lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul sau cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, transmit trimestrial.

Termenul pentru transmiterea declarațiilor informative D406 privind fișierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristică din luna depunerii, reprezentând luna calendaristică imediat următoare perioadei pentru care a fost pregătită declarația informativă.

SAF-T 2025: Ce se sancționează și ce nu se sancționează

Potrivit prevederilor art.3371 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nedepunerea la termenul prevăzut de lege a fișierului SAF-T se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Pentru depunerea incorectă ori incompletă a fișierului SAF-T se aplică amendă cuprinsă între 500 și 5.000 lei.

Potrivit ANAF, NU se sancționează contravențional:

persoanele care corectează fișierul standard de control fiscal până la termenul legal de depunere a următorului fișier;

persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează fișierul standard de control fiscal ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

Bază legală: OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal