Publicul, chemat să voteze startup-urile românești care participă la un concurs global

Românii sunt chemați să susțină prin vot, până pe 30 noiembrie, startup-urile care reprezintă țara noastră într-o competiție internațională - Global Startup Awards (GSA).

Întrecerea reunește anual mii de companii, investitori, acceleratoare și organizații din peste 120 de țări, care oferă vizibilitate internațională fondatorilor și soluțiilor cu potențial global.

GSA în cifre: 12 ani, 16 unicorni (inclusiv UiPath Romania), 64 miliarde de dolari, 7 continente, 154 de țări, 160.000 de startup-uri, 822.000 de voturi.

România se află și în acest an printre țările cu proiecte inovatoare nominalizate.

Votul public joacă un rol semnificativ în procesul de selecție, contribuind la vizibilitatea start-up-urilor românești în fața unui juriu global. Participarea publicului poate influența direct traiectoria lor, oferindu-le șansa de a accesa oportunități internaționale, investiții, parteneriate și programe de accelerare.

„Start-upurile românești merită să fie recunoscute la nivel mondial. Avem fondatori excepționali, tehnologii competitive și echipe care pot genera impact global. Prin votul nostru, putem amplifica vocea inovației românești și o putem aduce în prim-planul unei competiții de talie mondială”, a declarat Sorin Peligrad, ambasador GSA pentru România.

Cum se poate vota



Procesul este deschis publicului larg până pe 30 noiembrie 2025, iar cei interesați pot vota accesând link-ul aici.

Votul presupune selectarea categoriilor și alegerea startup-urilor românești finaliste, urmată de confirmarea votului. Totul durează mai puțin de 2 minute.

Iată, mai jos, care sunt candidații României:

DIVERSITY ROLE MODEL OF THE YEAR: Georgina Lupu. Link aici.

ECOSYSTEM HERO OF THE YEAR: Catalin Briciu, Cristian Dascalu, Ioana Ceausu. Link aici.

FOUNDER OF THE YEAR: Eduard Anghel, Florin Irimescu, Rasha Alshami. Link aici.

ACCELERATOR/INCUBATOR PROGRAM: Commons Accel, Romanian Tech Startups Association, Rubik Hub, Techcelerator. Link aici.

BEST COWORKING SPACE: Cowork Timisoara, Rubik Hub. Link aici.

INVESTOR OF THE YEAR: Smart Impact Capital. Link aici.

BEST NEWCOMER: E-Mobility Rentals, LYNEports, MedRadar, Povelia. Link aici.

HEALTHTECH STARTUP OF THE YEAR: MedRadar. Link aici.

STARTUP OF THE YEAR: Bluana Foods, E-Mobility Rentals, RepsMate. Link aici.











