Programul pentru Digitalizarea IMM: „Băncile sunt mai degrabă într-un proces în care își reduc personalul în România”. „S-a creat, într-adevăr, un blocaj” (ministrul Pîslaru)

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, miercuri, că „s-a creat un blocaj” la procedurile de evaluare și aprobare a cererilor de transfer și implementarea proiectelor din Programul pentru Digitalizarea IMM, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ca urmare a faptului că băncile partenere, BRD și CEC, nu au personal suficient implicat în acest proces.

Este vorba despre schema de finanțare cu buget inițial de aproape 350 milioane EUR, din care IMM-urile românești non-IT pot obține granturi de câte 20.000-100.000 EUR pentru a-și digitaliza operațiunile.

„Măsurile de digitalizare au avut o întârziere foarte mare. (...) IMM-urile nu au venit la minister, se duc la bănci și băncile ar trebui să intermedieze relațiile cu ministerul. Acum, fiind prima oară când testăm un astfel de model, eufemistic spus, lucrurile nu au mers cum trebuie, în sensul în care băncile sunt mai degrabă într-un proces în care își reduc personalul în România. Și pe schema asta, noi am venit cu niște sute sau chiar mii de contracte, pe un număr de 16-20 de funcționari din bănci. Și s-a creat, într-adevăr, un blocaj. Am invitat conducerea BRD și CEC pentru discuție, am primit asigurări că în vara asta se va aloca personal suplimentar. Nu am încă dovezi cum că există această accelerare. Aș avea nevoie să văd că și pe partea lor lucrurile merg bine”, a spus Pîslaru, într-o conferință de presă.