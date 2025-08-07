Skip to content

Înscrieri online 2025: Startup-urile de tehnologii media pot obține o investiție de până la 3 milioane EUR, într-o competiție europeană

Se fac înscrieri la competiția Global MediaTech Pitch Day, la care startup-urile europene ce dezvoltă tehnologii pentru industria de media (MediaTech) pot obține investiții de până la 3 milioane EUR, au anunțat organizatorii, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. 

Startup-urile se pot înscrie AICI, cu o prezentare tip pitch deck. Competiția este programată pe 26 septembrie 2025, la Barcelona, și este organizată de fondul de investiții londonez  Raw Ventures în colaborare cu Harbour.Space Institute of Technology. 

Se caută startup-uri MediaTech europene, ce dezvoltă produse ca: 

  • Platforme cu inteligență artificială, pentru creare și personalizare a conținutului media. 
  • Infrastructură de streaming și broadcasting.  
  • Instrumente de producție audio, video și imersive. 
  • Platforme de monetizare a conținutului. 

Startup-ul care va câștiga competiția va avea șansa să obțină o investiție de până la 3 milioane de euro. 

De asemenea, cel mai bun pitch va fi premiat cu 10.000 EUR. 

Evenimentul de la Barcelona oferă vizibilitate startup-urilor MediaTech și conexiuni cu potențiali investitori specializați. 

