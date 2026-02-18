Cele mai ieftine case din lume – proiectul românesc ECO DOME, dezvoltat la Brașov, promite locuințe de până la 10 ori mai accesibile

Într-un moment în care costurile din construcții cresc accelerat, un antreprenor din Brașov propune o soluție îndrăzneață care ar putea schimba modul în care privim locuințele. Proiectul ECO DOME – Cele mai ieftine case din lume!, inițiat de Adrian Trăsnea, promite costuri de până la zece ori mai mici față de construcțiile tradiționale, fără a face compromisuri majore la durabilitate sau confort.

O soluție românească validată deja de piață

După doar câțiva ani de la lansare, proiectul ECO DOME a trecut de faza de experiment, fiind deja validat comercial. Mii de metri pătrați de construcții tip dom au fost vânduți, atât pentru locuințe, cât și pentru spații turistice sau chiar medicale, cum este cazul unui sanatoriu construit pe baza acestui concept.

„ECO DOME nu a apărut doar ca o idee inovatoare, ci ca o soluție concretă la o problemă reală: costul tot mai ridicat al locuințelor. Am vrut să demonstrăm că putem construi inteligent, eficient și accesibil”, declară Adrian Trăsnea, fondatorul companiei.

El adaugă că succesul de până acum confirmă interesul tot mai mare pentru locuințe sustenabile, cu prețuri rezonabile. În perspectivă, ECO DOME își propune să se extindă la nivel european și chiar global, prin parteneriate strategice în industriile conexe.

Materiale și tehnologii dezvoltate în România

Eficiența conceptului ECO DOME se sprijină pe utilizarea unor materiale moderne, produse local. Finisajele și compozițiile chimice care asigură durabilitatea construcțiilor sunt concepute la Ploiești, de chimistul Cristian Țilimpea. Aceste materiale permit ridicarea unei case în timpi foarte scurți, cu pierderi minime de energie și costuri controlate pe termen lung.

Prețuri care redesenează piața locuințelor

Avantajul major al caselor ECO DOME rămâne prețul – până la zece ori mai mic decât cel al construcțiilor clasice. Acest raport spectaculos între cost, eficiență și timp de execuție transformă proiectul într-o opțiune atractivă atât pentru proprietarii individuali, cât și pentru investitori interesați de dezvoltări sustenabile.

Potrivit pentru extindere europeană

Creșterea cererii pentru locuințe accesibile și eficiente energetic în Europa deschide calea pentru o potențială scalare a proiectului. Inițiatorii ECO DOME explorează posibilitatea atragerii unui partener strategic care să accelereze procesul de dezvoltare și să transforme această inovație românească într-un model replicabil la scară largă.

O inițiativă românească cu viziune globală

