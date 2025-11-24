Skip to content

Platforma de streaming Amazon Prime Video lansează rezumate cu ajutorul inteligenței artificiale

Logoul Amazon Prime Video pe TV
Sursă: © Vadimrysev | Dreamstime.com

Inteligenţa artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor, potrivit News.ro.

Față de rezumatele oficiale, care apar la începutul anumitor episoade, rezumatele generate de inteligența artificială pot fi comandate oricând de utilizator.

Conform Amazon, facilitatea „foloseşte inteligenţa artificială generativă pentru a crea recapitulări ale sezoanelor la calitate cinematografică, cu naraţiune, dialog şi muzică sincronizate”.

Funcția este acum disponibilă în versiune beta şi poate fi folosită la un număr limitat de seriale, printre care „Fallout”, „Tom Clancy's Jack Ryan” şi „Upload”.

Noua funcţionalitate urmează uneia similare lansate de Amazon anul trecut şi numită X-Ray Recaps, care putea fi folosită pentru a rezuma sezoane, episoade şi chiar părţi ale unor episoade.

Amazon spune că a introdus restricţii pentru ca rezumatele generate de IA să nu includă spoilere, dar nu spune nimic de posibilitatea ca aceeași inteligență artificială să halucineze şi să inventeze acţiuni care nu au avut loc.

Smart Tech

Felix Crișan investește în start-up-ul „Brewtifi”/FOTO: Brewtifi

Felix Crișan, fondatorul Netopia, investește într-un start-up dedicat cafelei. Cum funcționează afacerea

Aplicații Social Media

Social media „blochează” oamenii în conținut legat de propriile convingeri (cercetare)

CEO-ul Roblox, întrebat de noua cerință pentru siguranța copiilor: „Credeam că am venit aici să vorbesc despre orice”

Defense-X

Sibiu: Cercetători în robotică, securitate IT și AI merg la hackathonul internațional Defense-X