Platforma de streaming Amazon Prime Video lansează rezumate cu ajutorul inteligenței artificiale

Inteligenţa artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor, potrivit News.ro.

Față de rezumatele oficiale, care apar la începutul anumitor episoade, rezumatele generate de inteligența artificială pot fi comandate oricând de utilizator.

Conform Amazon, facilitatea „foloseşte inteligenţa artificială generativă pentru a crea recapitulări ale sezoanelor la calitate cinematografică, cu naraţiune, dialog şi muzică sincronizate”.

Funcția este acum disponibilă în versiune beta şi poate fi folosită la un număr limitat de seriale, printre care „Fallout”, „Tom Clancy's Jack Ryan” şi „Upload”.

Noua funcţionalitate urmează uneia similare lansate de Amazon anul trecut şi numită X-Ray Recaps, care putea fi folosită pentru a rezuma sezoane, episoade şi chiar părţi ale unor episoade.

Amazon spune că a introdus restricţii pentru ca rezumatele generate de IA să nu includă spoilere, dar nu spune nimic de posibilitatea ca aceeași inteligență artificială să halucineze şi să inventeze acţiuni care nu au avut loc.