Amazon Web Services lansează un asistent web pentru codare, bazat pe inteligență artificială

Amazon Web Services (AWS) pune la dispoziție abonaților la serviciile plătite Kiro Web, versiunea web a mediului său de dezvoltare bazat pe inteligență artificială, în mod de testare timpurie, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Kiro este mediul de dezvoltare agențial al AWS, disponibil la nivel global din noiembrie 2025. Acesta mizează pe abordarea „spec-driven development”, în care dezvoltatorul își descrie intenția în limbaj natural, iar Kiro generează specificația cerințelor, proiectul tehnic și lista sarcinilor de implementare, înainte de a scrie o singură linie de cod.

Kiro plasează dezvoltatorii într-o poziție de control: în mod implicit solicită autorizare înainte de fiecare acțiune, iar utilizatorii configurează ei înșiși ce acțiuni poate întreprinde instrumentul.

Până acum, Kiro necesita instalare pe calculator. Kiro Web elimină această barieră și oferă aceleași capabilități direct în browser.

Dezvoltatorul indică proiectele la care lucrează, descrie sarcina, iar Kiro pregătește soluția. Instrumentul funcționează în două moduri. În modul conversațional, dezvoltatorul discută cu AI despre abordarea implementării, iterează împreună asupra codului și decide când modificările sunt pregătite pentru revizuirea echipei. În modul autonom, Kiro preia sarcina de la început până la sfârșit: pune întrebări de clarificare, construiește un plan, scrie codul, îl verifică și pregătește o propunere de modificări gata pentru aprobarea umană.

Kiro Web poate coordona modificări în mai multe proiecte deodată. De exemplu: dezvoltatorul poate actualiza o bibliotecă partajată și, simultan, poate adapta toate serviciile care depind de ea, sau poate adăuga o funcție nouă pe partea de server și actualiza imediat aplicația client.

Instrumentul se integrează cu GitHub. Dezvoltatorii pot eticheta o sarcină cu eticheta corespunzătoare, iar Kiro o preia automat.

Fiecare sarcină rulează într-un mediu cloud izolat, creat pentru sesiune și șters la finalul acesteia. AI-ul are acces exclusiv la resursele pentru care dezvoltatorul a acordat permisiune în mod explicit.

Totodată, dezvoltatorii pot defini convenții de programare, tipare arhitecturale și standarde de testare, iar instrumentul le aplică automat.

Instrumentul este disponibil abonaților planurilor Pro, Pro+ și Power.

Fluxurile de lucru autonome vor apărea și în versiunile desktop și terminal ale Kiro, transmite compania.

Pe lângă Kiro Web, AWS a pus la dispoziție și: