„Pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”. „PSD ar trebui să se lămurească dacă sunt la opoziție sau la guvernare” – ministrul Pîslaru, despre atacurile parlamentarului PSD Câciu față de Guvernul Bolojan

Partidul Social Democrat ar trebuie să se lămurească singur dacă este la guvernare sau în opoziție, a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ce parlamentarul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Proiectelor Europene și al Finanțelor, contestaste rezultatele măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan în reducerea deficitului bugetar. Pîslaru a mai afirmat că „pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”, în fosta guvernare, în condițiile în care Câciu a fost minstrul Investițiilor și Proiectelor Europene în iunie 2023-decembrie 2024.

„Eu cred că PSD-ul ar trebui să se lămurească, în primul rând, domniile lor, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. (...) Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. Nu mai stă lumea să se uite, aolo, aolo! Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf, scuzați-mă că vă spun, pe bani naționali s-au dat discreționar sume pe care nu le aveai în buget, deci tu practic ai avut la dispoziție banii europeni și ai preferat în mod explicit să folosești fonduri naționale pe care le dai discreționar și faci o mare împărțeală în economie din bani naționali, fără să te concentrezi de fapt pe banii europeni…”, a spus Pîslaru, pentru StartupCafe.ro.

„Ca să fim foarte, foarte clari. Deci toată filozofia că - vezi, Doamne - noi am făcut efortul și Pîslaru acum, așa, este un lucru neadevărat, pentru că nu se poate, cel puțin pe PNRR, tu să stai patru ani jumătate, cinci ani, și să nu faci niște chestiuni elementare. Și de ce nu s-au făcut? Parțial răspunsul este legat de faptul că în loc să fac spitale, m-am certat pe cui, care sunt clienții mei cărora le dau spitale. Adică am o listă, și era Sibiu, proiect de spitale regional. Sibiu nu era susținut de PSD sau de PNL, a dispărut din listă. Și acum Sibiu a rămas pe Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești – PNIIUS. Deci n-avea finanțare. De ce Sibiu și nu alt proiect?!” - a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Duminică, parlamentarul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Poriectelor Europene și al Finanțelor, a publicat pe Facebook un mesaj în care a calificat drept „scamatorie” scăderea deficitului bugetar pe metodologia cash, anunțată de Guvernul Bolojan pentru anul 2025:

„Vedeti că deficitul CASH nu este același lucru cu deficitul în sistem ESA, adică deficitul pe baza căruia ne evaluează Comisia Europeană. Hai sa lamurim ce nu vedeți în CASH si veți vedea în ESA: 1. Facturile pentru furnizorii de energie. Cam 8 miliarde lei. Nu sunt/nu au fost prinse în bugetele celor două ministere (energie și muncă) la rectificări, dar sunt la ANRE pentru verificare. Ele sunt luate în considerare de CE în evaluarea pe ESA. Aici avem un 0,4% din PIB. Care adaugă la deficitul pe cash. 2. Retrospectivele la dobânda pe preschimbarea anticipată a titlurilor de stat (refinanțări anticipate și schimbare maturități). Pe înțelesul tuturor, s-au schimbat titluri de stat luate cu dobândă mică (de 2,5-3,5%) pe titluri cu maturitate lungă la dobânzi duble (6,7-7,2%). Aici, pe baza datelor publice de pe site-ul MFP, avem un cost care va apărea în ESA de cca. 0,5% din PIB (cca. 10 miliarde lei). 3. TVA nerestituit (aici e posibilă o adaptare dacă se aduce la zi în ianuarie). Din ce date sunt disponibile, aici avem o afectare a ESA de 0,2% din PIB. 4. Celebrele amânări la plată care sunt de minim circa 0,5% din PIB (10 mld lei). Adunand, simplist, avem deja posibilitatea unui deficit ESA pe 2025 de 9,3% din PIB. Asa că, recomand tuturor celor care laudă scamatoria deficitului pe cash din 2025 (care de fapt a crescut față de ținta inițială, care era de 7%, are retrospective pe sume, adică neutralizare cheltuieli cu venituri scriptice pe bază de reașezare PNRR și coeziune, iar restul e marketingul de tip povestea rabinului care a sfătuit omul să bage toate animalele în casă și apoi să le scoată pe rând să i se pară că are mai mult loc, următoarele: a. Nu mai comparați ESA 2024 cu CASH 2025 că vă faceți de râs. Adică nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar. Dacă, însă, ați făcut-o, puneți un pic mâna pe carte, că nu doare ci te face mai deștept. Valabil, în primul rând, pentru domnul Bolojan, dar și pentru ceilalți doritori de imagine... b. Asteptați ESA și apoi aplaudați. Mi-aș dori să mă înșel cu ESA, dar dacă există alte date, vă rog să combateți ceea ce am scris. Enjoy!”

„Fondurile europene nu funcționează pe marea împărțeală”

În context, actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat că absorbția fondurilor europene a fost încetinită în condițiile de împărțire a banilor pe criterii politice, în fostele guvernări.

„Și asta, cu listele de investiții, cu ce intră, ce iese, toate permutările astea au fost făcute ca urmare a intereselor strict politice. Ia spitalul, na spitalul, du segmentul de autostradă, scoate segmentul de autostradă! Românii știu lucrurile astea. Eu sunt convins că, fără ca acum să trebuiască să explic chestia asta, ei realizează că a fost o mare împărțeală, că s-au împărțit proiectele, inclusiv banii europeni, design-ul de împărțeală a fost mai important decât demararea proiectelor efective și atunci întârzierea vine de la faptul că le-a luat 2-3 ani să negocieze între ei județul, municipiul și așa mai departe. Și nu e OK (...)

Și asta e foarte important. Românii trebuie să știe că în momentul în care tu te duci în finanțele publice cu un discreționar politic care nu ia nimic în calcul decât cum să-ți faci tu împărțela între clienții tăi politici, nu ai cum să termini și să fii bun gospodar pe partea de fonduri europene. Fondurile europene nu funcționează pe marea împărțeală” - a mai spus Dragoș Pîslaru, la podcastul StartupCafe.

Cât mai rezistă Guvernul Bolojan

De asemenea, ministrul Fondurilor Europene crede că actuala coaliție de Guvernare va rezista până în anul 2028.

„Guvernul Bolojan va rămâne până în 2028. (...) Cred eu că această coaliție ar trebui să rămână pentru că este singura formulă pro-europeană pe care o avem. Iar oricine va pune în pericol cu mișcări din astea populiste în două luntrii trebuie să-și asume că țara poate intra din nou într-un colaps economic care înseamnă că toate măsurile astea și eforturile pe care le-am făcut acum, le fac românii din greu cu noul regim fiscal și toate astea, poate să le irosească. Adică pot să stric tot ce am clădit în aceste 8 luni de zile. Eu cred că dacă vom avea timp să ducem până în 2028 lucrurile” - consideră Dragoș Pîslaru.