Proprietarul Superbet, Sacha Dragic, a vândut o afacere 

Omul de afaceri sârbo-român Sacha Dragic, patronul colosului de pariuri sportive Superbet, a vândut o afacere în care investise, iar acum tranzacția a fost finalizată oficial.

Vorbim despre Investimental, una dintre cele mai mari firme de brokeraj de la Bursa de Valori București. Compania a fost lansată în anul 2022 de Mihaela Bîciu, fost manager în cadrul firmei rivale, Tradeville, alături de Sacha Dragic. În 2025, Mihaela Bîciu a ieșit din companie, Investimental fiind deținută de atunci de Sacha Dragic și de soția sa, Augusta Valeria Dragic.

Anul acesta, Vista Bank, bancă românească deținută de grupul grec Vardinogiannnis, a cumpărat Investimental.

Vineri, 16 octombrie 2026, Vista a anunțat că a reușit să finalizeze achiziția integrală a brokerului de acțiuni.

„Vista Bank (România) S.A. a finalizat achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., în urma aprobării Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Tranzacția integrează compania de brokeraj în ecosistemul financiar al Vista Bank și marchează o nouă etapă în dezvoltarea băncii ca grup cu o ofertă diversificată de servicii financiare”, a anunțat, vineri, banca, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

„Piețele de capital vor avea un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea economică a României, în modul în care companiile atrag capital și în care oamenii își pot diversifica investițiile în diferite clase de active. Vedem în această evoluție o oportunitate pe termen lung, iar achiziția Investimental ne oferă expertiza și tehnologia avansată necesare pentru a conecta mai bine serviciile bancare și de investiții cu nevoile clienților noștri. Îmbinând aceste resurse cu relațiile bancare personalizate, bazate pe încredere, vom genera valoare reală pentru clienții noștri, pe măsură ce aspirațiile lor financiare evoluează. Această investiție face parte dintr-un obiectiv mai ambițios: să ne consolidăm poziția în sectorul bancar și să avem un rol activ în dezvoltarea pieței serviciilor financiare din România, combinând creșterea activității noastre de bază cu valorificarea selectivă a oportunităților de extindere a grupului”, a declarat Georgios Athanasopoulos, director general al Vista Bank.

Vista Bank consideră că achiziția „susține viziunea de a reuni serviciile bancare de zi cu zi” ale băncii, „finanțarea, economisirea și investițiile într-o ofertă integrată de servicii financiare”.

Prin achiziția Investimental, grupul își completează expertiza cu competențe specializate în brokeraj și oferă acces digital la piețele de capital din România, Europa și SUA. Astfel, Vista Bank susține că „poate răspunde mai bine nevoilor și aspirațiilor financiare din ce în ce mai sofisticate ale clienților”.

Echipa de management Investimental rămâne pe poziții

În urma achiziției, Investimental va fi condusă în continuare de actuala echipă de management. Echipa va colabora cu Vista Bank pentru a pregăti următoarea etapă de creștere a companiei, aliniind strategia acesteia la obiectivele mai ample ale grupului și valorificând expertiza sa specializată și soluțiile digitale de care dispune. Pentru clienții Investimental, activitatea va continua în mod obișnuit, iar toate serviciile și platformele existente vor rămâne disponibile în aceleași condiții.

„Suntem încântați să devenim parte din ecosistemul financiar al Vista Bank și suntem încrezători în oportunitățile pe care acest pas le aduce clienților și echipei noastre. Relațiile băncii cu clienții și rețeaua sa de distribuție ne permit să oferim serviciile Investimental unui public mult mai larg, continuând în același timp să îmbunătățim experiența clienților noștri actuali. Împreună, ne vom baza pe tehnologia noastră și pe expertiza echipei pentru a face investițiile mai accesibile și a sprijini mai mulți oameni să devină investitori pe termen lung. Ne concentrăm în continuare pe dezvoltarea unor servicii și relații care evoluează odată cu clienții noștri”, a declarat Valentina Berevoianu, director general al Investimental.

Finalizarea tranzacției are loc în urma acordului de achiziție anunțat în luna ianuarie 2026 și continuă extinderea Vista Bank în domeniul serviciilor financiare complementare. După achizițiile Crédit Agricole Bank România, Alpha Leasing România și Alpha Insurance Brokerage (România), integrarea Investimental diversifică și mai mult gama de servicii a grupului și îi permite să ofere clienților un sprijin mai amplu în luarea deciziilor financiare și în realizarea planurilor pe termen lung.

Achiziția are loc în contextul în care Vista Bank continuă să își consolideze poziția de capital și să își diversifice sursele de finanțare. În aprilie 2026, banca a listat prima sa emisiune de obligațiuni, în valoare de 17 milioane de euro, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Obligațiunile au scadența în martie 2036 și fac parte din Programul de emisiune de obligațiuni pe Termen Mediu al băncii, în valoare de 100 de milioane de euro. În prezent, Vista Bank analizează potențiale alternative strategice pentru a-și susține creșterea viitoare și pentru a-și diversifica sursele de finanțare, inclusiv posibile tranzacții de tip equity and debt capital markets, eventualele fonduri atrase urmând să fie utilizate pentru finanțarea activității generale a băncii și pentru susținerea obiectivelor sale strategice pe termen lung.