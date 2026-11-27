Firmele românești care vor să schimbe administratorul unui SRL ar trebui să pregătească, în paralel, formalitățile de înregistrare a schimbării și predarea efectivă a activității, scrie un avocat din Baroul București într-un articol transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Redăm în continuare articolul:

E luni dimineață și noul administrator trebuie să aprobe salariile. Firma are bani în cont, dar dreptul de aprobare a plăților nu a fost încă actualizat la bancă. Contabilul așteaptă două facturi, iar nimeni nu știe cine a verificat ultima notificare din Spațiul Privat Virtual. Dosarul de la Registrul Comerțului poate fi în regulă, iar firma tot să nu poată face o plată la timp.

De aceea, merită pregătite în paralel două lucruri: formalitățile de înregistrare a schimbării și predarea efectivă a activității. Dacă schimbarea implică modificarea actului constitutiv, Legea societăților prevede depunerea la Registrul Comerțului a actului modificator și a textului actualizat. Separat, un proces-verbal de predare-primire, cu liste anexate, ajută firma să consemneze ce a primit, ce lipsește și cine se ocupă de fiecare punct rămas deschis. Legea nr. 31/1990, art. 204, publicată de ONRC

I. Ce documente se predau și unde se găsesc?

Începeți cu actul constitutiv, hotărârile și deciziile asociaților, registrul asociaților și contractele în derulare, inclusiv actele adiționale. Adăugați autorizațiile, polițele de asigurare și corespondența relevantă cu autoritățile. Pentru fiecare categorie, notați unde sunt originalele și copiile electronice și cine poate acorda acces. La un contract de închiriere, de exemplu, noul administrator trebuie să poată găsi nu doar contractul, ci și actul adițional care i-a prelungit durata sau i-a schimbat termenul de preaviz.

Verificați cu contabilul ce documente are deja și ce lipsește. Cereți ultima balanță disponibilă și situația facturilor neîncasate și neachitate. Dacă se predau numerar, stocuri, echipamente, chei sau carduri, consemnați ce s-a verificat și ce s-a predat efectiv. Pentru ce lipsește, scrieți cine se ocupă și până când. O listă de lipsuri asumate este mai utilă decât o semnătură sub formula „s-au predat toate documentele”.

II. Ce trebuie plătit, depus sau decis în următoarele 30 de zile.

Faceți o singură listă cu salariile, taxele, ratele, facturile către furnizori și termenele din contracte sau dosare. Pentru fiecare poziție, notați data, suma dacă este cunoscută, documentul din care rezultă termenul și persoana responsabilă. Separați plățile deja inițiate, dar încă neaprobate, de cele care trebuie pregătite de la zero.

De exemplu: „Contract de închiriere: notificare până la 15 decembrie; termenul se verifică în actul adițional nr. 2; responsabil: persoana care gestionează contractul.” Cele 30 de zile sunt un reper practic, nu un termen legal. Treceți și scadențele mai îndepărtate dacă trebuie luată o decizie din timp.

III.Cine are acces și cine poate aproba

Faceți inventarul accesului la conturile bancare, Spațiul Privat Virtual (SPV), RO e-Factura, programul de facturare, e-mailul firmei și arhiva electronică. La fiecare serviciu, stabiliți cine trebuie să primească acces, cine îl păstrează și cui trebuie să i se retragă. Verificați și procurile sau împuternicirile existente: cine le are, ce permit și dacă mai sunt necesare. La bancă, întrebați separat cine poate vedea extrasele, cine poate iniția plăți și cine le poate aproba.

Organizați accesul pe numele persoanei autorizate, fără să transferați parole, coduri de autentificare sau certificate personale. La ANAF, revocarea unei împuterniciri sau desemnări pentru SPV are o procedură proprie. Formularul 151 privește dreptul de a folosi serviciul de depunere online a declarațiilor; nu îl tratați ca pe o cerere de revocare a accesului la SPV. Procedura SPV, art. 15–16 · Formularul 151

Pentru ziua predării:

Notați data predării și cine predă și primește.

Anexați inventarul documentelor, cu locul originalelor și al copiilor.

Consemnați soldurile verificate, facturile restante și plățile în curs.

Treceți termenele apropiate, documentul de referință și responsabilul.

Verificați accesul la bancă, SPV și facturare. Notați ce actualizări sunt încă în curs.

Enumerați bunurile predate și lipsurile, cu responsabil și termen pentru fiecare.

Semnați procesul-verbal și păstrați câte un exemplar cu aceleași anexe.

Înainte să încheiați predarea, luați o factură care trebuie plătită în următoarele zile. Poate noul administrator să găsească factura, să verifice scadența și să vadă cine aprobă plata? Dacă unul dintre pași lipsește, treceți-l în procesul-verbal, cu un nume și o dată.