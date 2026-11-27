Deși salariile au crescut în 2026, puterea de cumpărare a românilor nu a ținut pasul, pentru că prețurile au urcat mai repede decât veniturile, iar inteligența artificială adâncește diferențele salariale dintre cei care au competențe AI și restul angajaților, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

IT-ul și extracția petrolului și gazelor rămân cele mai bine plătite domenii, cu salarii medii nete de aproximativ 13.500 lei, respectiv 11.000 lei. Este vorba despre medii pe întregul sector, influențate în bună măsură de salariile seniorilor, fiindcă un angajat la început de carieră câștigă, de regulă, mai puțin. Creșteri recente s-au văzut și în prelucrarea țițeiului, metalurgie, minerit și consultanța în management, adesea pe seama primelor și bonusurilor, transmite bestjobs.

Diferența cea mai mare o fac însă competențele: cei care știu să lucreze cu AI câștigă cu 60% mai mult la nivel global. AI creează și meserii noi, bine plătite, precum AI & Automation Engineer, Senior Python AI Engineer, Conversational AI Consultant sau AI Consultant (Lead), cu salarii între aproximativ 6.000 și 10.000 de lei pe lună. Platforma de recrutare consideră că numărul meseriilor noi va crește și că se vor extinde și în alte domenii.

În același timp, cu toate că IT-ul se plătește în continuare bine, rolurile stagnează și posturile sunt mai puține: suportul, testarea manuală și pozițiile de junior generalist se contractă sub presiunea automatizării. Ușoare scăderi salariale au apărut în jocurile de noroc, producția de film, depozitare și activitățile juridice și de contabilitate, iar în sănătate și administrația publică salariile au stagnat. La început de carieră, salariile rămân în jur de 4.000 lei net.

Beneficiile, noua monedă de negociere

Tichetele de masă rămân cel mai apreciat beneficiu, dar în ultimii ani angajații plătesc pe ele atât impozit pe venit, cât și contribuția la sănătate (CASS), așa că valoarea netă primită a scăzut, iar voucherele de vacanță din sectorul public se acordă doar celor cu salariu de bază net de până la 6.000 lei. Datele bestjobs arată cât de important a devenit pachetul extrasalarial: 7 din 10 anunțuri publicate pe platformă includ cel puțin un beneficiu.

Tichetele de masă apar în 77% dintre anunțurile cu beneficii, urmate de bonusul de performanță (70%), traininguri de specializare (67%) și abonamentul medical (60%). Dincolo de schimbările fiscale, companiile își regândesc pachetele de beneficii. Multe au renunțat la majorările pentru toți angajații și oferă creșteri doar celor mai buni sau bonusuri unice. În schimb, companiile investesc mai mult în abonamente medicale flexibile, consiliere psihologică și platforme de wellbeing. Bugetul mediu alocat beneficiilor a ajuns la aproximativ 1.000 de lei pe lună pentru un angajat.

Anunțurile de pe platformă arată că beneficiile se mută spre birou. Cele mai mari creșteri le au decontarea transportului, cafeaua și gustările la birou, birourile ergonomice și mașina de serviciu. În schimb, munca hibridă a rămas constantă, la o treime dintre anunțurile cu beneficii, iar compensarea pentru telemuncă apare doar în 6% dintre ele.

„Inteligența artificială nu înlocuiește meserii întregi, ci sarcini, iar asta schimbă felul în care sunt plătiți oamenii. Cei care învață să lucreze cu AI își cresc valoarea pe piață, iar pentru restul, cea mai bună investiție este formarea continuă. Vedem și că angajatorii pun tot mai mult accent pe beneficii, pentru că acestea au devenit un argument important în alegerea unui job. Pentru companii, mesajul e simplu: transparența salarială și programele de reconversie atrag și păstrează oamenii mai bine decât orice ofertă punctuală”, a declarat Cristina Ceban, Brand Manager bestjobs.

În 2026, diferențele de pe piața muncii devin tot mai mari. Salariile cresc pe hârtie, dar inflația le erodează valoarea reală, iar angajatorii aleg bonusuri și beneficii în locul măririlor generalizate. Câștigă cei care știu să lucreze cu AI și cei din nișele tehnice căutate, în timp ce rolurile repetitive și pozițiile de început de carieră pierd teren.