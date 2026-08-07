Patronul Superbet a povestit cum a făcut rost de primii bani pentru firma de pariuri: „Nu puteam să luăm niciun fel de finanțare”

Fondatorul și directorul companiei bucureștene Super Technologies, Sacha Dragic, a povestit cum a făcut rost de primii bani pentru a-și lansa afacerea din domeniul pariurilor sportive, Superbet.

Prezent la evenimentul clujean Techsylvania 2026, omul de afaceri a precizat că investiția inițială în Superbet a fost de aprope 500.000 EUR, bani proveniți din afaceri precedente, precum și de la rude și prieteni.

„Noi nu veneam din domeniul tehnologiei și nu puteam să luăm niciun fel de finanțare. A fost o finanțare de început de la prieteni și familie și din economii din afacerile precedente. Tot capitalul pe care l-am investit inițial în construirea Superbet a fost de puțin sub jumătate de milion de euro. Apoi am mai vândut din acțiuni pentru 1 milion de euro, înainte să ajungem la break-even. Apoi, totul s-a autosusținut mai departe”, a povestit Dragic, la conferința Techsylvania din iunie.

„În cazul meu, nu aveam alte opțiuni. Noi chiar am încercat să găsim capital oriunde puteam, pentru că aveam o idee clară bazată pe rezultatele noastre pentru fiecare agenție de pariuri - de câte agenții aveam nevoie pentru a ajunge la break-even. Deci am scalat, am folosit capitalul eficient pentru a scala cât mai repede posibil până la momentul de break-even, pentru că nu ne așteptam să primim niciun fel de finanțare externă mulți, mulți ani”, a mai afirmat patronul Super Technologies.

Omul de afaceri, care este de origine sârbă, dar are și cetățenia română, a precizat că Superbet a trecut pe cashflow pozitiv în anul 2012, la 4 ani de la înființare.

Tot la Techsylvania 2026, Sacha Dragic a povestit că, inițial, când a lansat Superbet, alături de soția sa, Augusta, și-a propus să construiască o firmă pe care să o vândă ulterior pentru 10 milioane de euro.

„Am vrut să construim o companie care să ne ofere resurse suficiente ca familie. Aveam experiență cu o altă companie de pariuri, am început să înțeleg un pic business-ul, am văzut că poate fi oarecum de succes. La început, visul meu era să fac o companie care să îmi aducă 10 milioane de euro la exit, pentru a avea apoi o viață foarte confortabilă. (...) Acum vreau să construiesc Superbet, să fie cea mai mare și mai de succes companie care a pornit din Europa de Est. Și vreau să demonstrez că în industria noastră poți construi companii tech mari”, a susținut el.

Între timp, Super Technologies a depășit cu mult valoarea de 10 milioane de euro, compania anunțând că a ajuns „unicorn”, adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții private. Doar investițiile atrase de la fondurile internaționale sunt de cel puțin 1,3 miliarde de euro, iar valoarea firmei este mult mai mare, deși evaluarea nu a fost dezvăluită oficial.

„Întregul ecosistem este super-imatur și aproape inexistent”

Pe lângă Super Technologies, compania care operează brandul Superbet, omul de afaceri este implicat și în diverse vehicule de investiții, cum este fondul de private equity Mozaik, prin care investește în companiile altor antreprenori.

În context, Dragic consideră că antreprenorii din Europa de Est nu beneficiază de sprijinul unor fonduri de capital de risc potrivite.

„În Europa de Est, oamenii se plâng mereu că nu avem antreprenori buni. Poate e adevărat că le lipsește ambiția, dar nu avem nici fonduri de capital de risc potrivite. Nu avem investitori potriviți care să investească în fondurile de capital de risc. Deci întregul ecosistem este super-imatur și aproape inexistent. Cred că asta este o mare problemă”, a mai spus Sacha Dragic la evenimentul Techsylvania de la Cluj.

Reamintim că în anul 2025 Superbet a obținut o investiție de 1,3 miliarde de euro de la marile fonduri de investiții americane Blackstone şi HPS Investment. Aceasta a fost o refinanțare a unei alte investiții acordate de un fond precedent al Blackstone în anul 2019. Dragic a precizat că încă din 2016 a început discuțiile cu gigantul investițional Blackstone.