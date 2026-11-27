Grupul finlandez Nokia, cunoscut în trecut pentru producția de telefoane mobile, își dezvoltă accelerat afacerile în industria apărării, cu proiecte care includ comunicații militare, inteligență artificială și tehnologii pentru detectarea dronelor. În România, compania colaborează cu un furnizor de echipamente de comunicații pentru instituțiile statului, care investește aproape 6,7 milioane EUR într-o nouă capacitate de producție la Câmpina, cu finanțare europeană.

Nokia își consolidează poziția pe piața tehnologiilor militare, pe fondul creșterii investițiilor europene în apărare și securitate. Mikko Hautala, președintele Nokia Defense, a declarat pentru publicația de specialitate Defence Nordic că grupul își construiește rapid această afacere, în condițiile în care comunicațiile securizate au devenit o componentă esențială a operațiunilor militare.

Într-un interviu publicat de Defence Nordic, Hautala vorbește despre importanța conectivității pentru armatele europene și despre dezvoltarea unui spațiu digital militar european, care să faciliteze interoperabilitatea între statele aliate.

Extinderea Nokia în acest sector este însoțită de contracte și parteneriate tehnologice.

Pe 13 noiembrie 2026, divizia americană Nokia Federal Solutions a anunțat obținerea unui contract de la Pentagon, pentru dezvoltarea și testarea unor tehnologii care permit utilizarea rețelelor 5G și 6G atât pentru comunicații, cât și pentru detectarea și urmărirea obiectelor, inclusiv a dronelor.

Tehnologia, cunoscută sub denumirea Integrated Sensing and Communications (ISAC), urmărește utilizarea infrastructurii de telecomunicații și pentru funcții de detectare, fără a înlocui sistemele specializate de supraveghere.

În octombrie, Nokia și compania finlandeză ICEYE au anunțat un acord preliminar cu Ministerul Apărării din Ucraina, pentru dezvoltarea unor capacități naționale de comunicații militare prin satelit.

Grupul lucrează și cu NestAI, o companie finlandeză specializată în inteligență artificială pentru apărare, la integrarea sistemelor AI în rețele de comunicații care trebuie să funcționeze inclusiv în condiții de bruiaj electronic.

Partenerul Nokia Defense din România investește într-o fabrică la Câmpina

În România, Nokia Defense colaborează cu societatea Centrul pentru Servicii de Radiocomunicații (CSR), companie românească specializată în furnizarea și integrarea sistemelor de comunicații profesionale.

Parteneriatul a fost prezentat public la expoziția internațională de apărare BSDA 2026, organizată la București. Cele două companii au expus soluții de comunicații destinate inclusiv sectorului militar și instituțiilor de siguranță publică.

Sabin Totorean, Country Manager Nokia România, a vorbit despre colaborarea dintre cele două companii, într-o prezentare publicată de CSR.

Separat de acest parteneriat, CSR dezvoltă o investiție industrială de aproximativ 6,7 milioane EUR la Câmpina, județul Prahova, prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021–2027.

Proiectul beneficiază de aproape 3 milioane EUR finanțare publică, din fonduri europene și de la bugetul național.

Investiția presupune reconversia unor construcții de pe amplasamentul fostei uzine IRA Câmpina într-o unitate de producție a echipamentelor de comunicații. Sunt prevăzute lucrări de consolidare și modernizare, dotarea cu echipamente industriale, automatizarea proceselor de producție și instalarea unor panouri fotovoltaice.

Documentația urbanistică aprobată de Primăria Câmpina indică o suprafață desfășurată a construcțiilor de aproximativ 4.300 mp, pe un teren de aproape 12.000 mp.

Autorizația de construire a fost emisă în mai 2025, pentru lucrări evaluate la aproximativ 2,1 milioane EUR, în timp ce proiectul european, care include și achizițiile de echipamente și alte investiții, are termen de finalizare în ianuarie 2029.

Lucrările au început în iunie 2026.

Documentele disponibile nu precizează dacă în noua unitate vor fi fabricate echipamente pentru Nokia Defense.

CSR este o companie înființată în 1994, controlată majoritar de antreprenorul Călin Ștefan Cătălin Radu. Firma a furnizat de-a lungul timpului echipamente Motorola Solutions către instituții publice, inclusiv Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Afacerilor Interne.

Relația comercială cu Nokia include și furnizarea de echipamente pentru infrastructura de telecomunicații. La sfârșitul lunii octombrie 2026, CSR a obținut de la STS un contract de aproximativ 390.000 EUR, pentru furnizarea unor echipamente radio Nokia și servicii de instalare și configurare.

Potrivit datelor financiare pentru 2025, CSR a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 45 milioane EUR și un profit net de circa 3,2 milioane EUR, cu 57 de angajați în medie.

Nokia are, la rândul său, o prezență importantă în România, cu aproximativ 1.800 de angajați în București și Timișoara, unde desfășoară inclusiv activități de cercetare și dezvoltare pentru tehnologiile de comunicații.

Grupul finlandez a avut anterior și o fabrică de telefoane mobile la Jucu, în județul Cluj, închisă în 2011. StartupCafe a prezentat într-un articol despre investițiile finlandeze în România istoricul acestei unități industriale.

Noua orientare a Nokia către comunicații militare se înscrie într-o piață europeană în care companiile de telecomunicații, producătorii de echipamente și dezvoltatorii software își extind activitatea către tehnologii cu utilizare duală, civilă și militară.