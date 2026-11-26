Compania agricolă românească Holde Agri Invest S.A., care a ajuns să lucreze circa 16.000 de hectare de teren în sudul țării, își cere acum insolvența generală, pentru redresarea financiară a grupului, acțiunile companiei listate pe piața alternativă (AeRO) a Bursei de Valori București fiind suspendate temporar de la tranzacționare.

Joi, acțiunile HAI au scăzut cu 18%, la un preț sub 11 bani pe acțiune. Compania a anunțat suspendarea de la tranzacționare la ora 14.11 și apoi de la ora 15.00 reluarea tranzacționării, în contextul depunerea cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Holde Agri Invest S.A., împreună cu 17 dintre filialele sale, a depus la Tribunalul București o cerere comună de deschidere a procedurii generale de insolvență. Decizia are ca obiectiv declarat „redresarea financiară a grupului, protejarea valorii afacerii și asigurarea continuității activității agricole și a relațiilor contractuale existente”.

Grupul agricol care îi are ca mari acționari pe investitorii Alexandru Leonard Leca și Iulian Cîrciumaru, prin vehicule de investiții pe care le controlează, susține că prin procedura de insolvență urmărește „restructurarea datoriilor și echilibrarea structurii de finanțare, concomitent cu menținerea în derulare a tuturor contractelor existente cu partenerii comerciali, furnizorii, arendatorii și clienții săi, precum și desfășurarea lucrărilor și achizițiilor necesare campaniei agricole 2026–2027”.

Decizia vine în urma unei perioade prelungite de dificultăți în sectorul agricol.

„Creșterea costurilor cu îngrășămintele și motorina, seceta repetată, reducerea și întârzierea plăților APIA, precum și presiunea renegocierii contractelor de arendă au afectat semnificativ situația financiară a grupului. În același timp, prețurile de valorificare a producției agricole au crescut mai târziu și într-un ritm inferior celui de majorare a costurilor”, se justifică Holde, ântr-un comunicat oficial.

Cererea, aprobată de Consiliul de Administrație în data de 25 noiembrie 2026, vizează 18 dintre cele 21 de societăți ale grupului. Acestea urmăresc redresarea pe baza unui plan comun de reorganizare, cu păstrarea dreptului de administrare, sub supravegherea administratorului judiciar.

„Obiectivul nostru este să păstrăm Holde Agri Invest ca afacere funcțională și să construim o bază financiară sănătoasă pentru viitorul grupului. Agricultura presupune continuitate, iar prin accesarea acestei proceduri urmărim să protejăm valoarea afacerii, să ne continuăm activitatea și relațiile contractuale cu partenerii noștri, în paralel cu restructurarea obligațiilor financiare”, au transmis membrii Consiliului de Administrație al Holde Agri Invest.

În primele 9 luni ale anului 2026, Holde Agri Invest a raportat venituri totale de 80,2 milioane de lei (în scădere cu 17% față de aceeași perioadă a anului 2025) și pierderi de 19,7 milioane de lei, de aproape 9 ori mai mari decât anul trecut.

Reorganizarea și continuitatea activității, prioritățile Holde Agri Invest

Holde susține că vrea să ia „măsuri de reorganizare” care vizează „optimizarea costurilor de personal, a cheltuielilor cu mecanizarea și întreținerea utilajelor, precum și a costurilor cu carburantul și inputurile agricole”. „De asemenea, menținerea exploatației agricole ca ansamblu funcțional este esențială pentru conservarea valorii grupului, inclusiv pentru păstrarea autorizațiilor și certificărilor care permit valorificarea producției la prețuri superioare”.

„Odată deschisă, procedura va oferi cadrul necesar pentru continuarea campaniei agricole 2026–2027 și implementarea măsurilor de redresare.

Reamintim că, în 2024, acționarii Holde l-au demis din funcția de director general al companiei pe fondatorul acesteia, Liviu Zăgan. În acel an, în primele 6 luni compania a avut pierderi financiare mai mari și o producție în scădere în ciuda creșterii suprafețelor lucrate.

În prezent, investitorul Alexandru Leonard Leca este președinte al Consiliului de Administrație al Holde, iar conducerea executivă a firmei este asigurată de directorul general, Bogdan Serghiescu.

La data de 30 septembrie 2026, Holde avea în exploatare o suprafață totală de aproximativ 15.837 ha, din care 819 ha în proprietate și 15.018 ha în arendă.

Holdingul include 19 entități. Aici sunt incluse 17 ferme de culturi tehnice situate în județul Teleorman (nucleu Roșiori - Agro Antran, Agro Sargadillo, Benasque, Bigmed, Capriciu, Inter Muntenia, Ronosca, Interprest Agrotex și nucleu Videle – Agrocom, Lorean Agro Impex), în județul Călărași (nucleu Frumușani – Agromixt și Agro Fields Future), în județul Dâmbovița (nucleu Dobra – Play Promotion Group și Alcadan Agri) și în județul Brăila (nucleu Brăila – Agricultura Inovativa, Breil Greins, Sitorom). La aceste ferme se adaugă o entitate care oferă servicii operaționale, Holde Agri Operațional, compania mamă, Holde Agri Invest SA, acționând ca centru de servicii partajate, acoperind și aspecte administrative și de guvernanță.

La data de 30 septembrie 2026, Holde și filialele sale aveau în total 95 de angajați.

Holde Agri Invest S.A. deține și participații minoritare în startup-urile agritech: AgroCity și Enten Systems. Acestea nu sunt incluse în rezultatele consolidate raportate de grup.