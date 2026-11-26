În urma unei acțiuni coordonate a Comisiei Europene și a Rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC), platforma chineză de comerț online Temu s-a angajat să își alinieze mai multe dintre practicile comerciale la legislația UE în materie de protecție a consumatorilor.

Rețeaua CPC decis joi să accepte angajamentele Temu, potrivit unui comunicat transmis de Comisia Europeană comunității antreprenoriale StartupCafe.

Angajamentele Temu se referă la o gamă largă de practici comerciale care induc în eroare consumatorii sau le influențează în mod nejustificat deciziile de cumpărare, inclusiv reduceri false, recenzii false, vânzări sub presiune, gamificare forțată și informații lipsă și înșelătoare. Acțiunea rețelei CPC împotriva Temu a fost condusă de autoritățile naționale competente din Belgia, Germania și Irlanda, sub coordonarea Comisiei Europene.

Prezentare generală a principalelor angajamente

Angajamentele Temu includ:

Informații mai clare și mai accesibile pentru firme și asistență pentru clienți, inclusiv mai multe opțiuni de contact pentru consumatori, servicii telefonice pentru clienți și un chatbot disponibil în toate limbile oficiale ale UE și ale Spațiului Economic European (SEE).

Retrageri, returnări și rambursări mai ușoare, inclusiv procesarea rambursărilor în termen de 14 zile și furnizarea unui formular de retragere în toate limbile oficiale ale UE și SEE.

Recenzii mai fiabile ale consumatorilor, cu o mai bună protecție împotriva recenziilor false, inclusiv un detector de recenzii false care verifică recenziile înainte de publicare. Temu s-a angajat, de asemenea, să ofere un instrument de raportare ușor accesibil și mai multă transparență cu privire la modul în care recenziile sunt evaluate și clasate, cu explicații clare cu privire la modul în care sunt calculate evaluările prin stele și la modul în care utilizatorii pot sorta recenziile.

Informații mai clare privind prețurile, inclusiv o distincție clară între reducerile reale, în cazul cărora prețul a fost într-adevăr redus, și simple comparații ale prețului cu un preț de referință general. Temu s-a angajat, de asemenea, să prezinte în mod clar toate taxele și comisioanele aplicabile înainte de check-out.

Încetarea mesajelor de vânzare sub presiune care pun consumatorii sub presiune pentru a finaliza achizițiile, cum ar fi „aproape epuizate”, pe pagina principală a Temu și pe listele de produse.

Încetarea funcțiilor de gamificare forțată din toate versiunile UE și SEE ale site-ului web, aplicației și reclamelor Temu. Printre acestea se numără caracteristici care i-au forțat pe consumatori să joace jocuri, cum ar fi „spin the wheel”, pentru a avea acces la piață.

Afirmații de mediu mai clare și justificate în cadrul schemei Temu de donare de mediu.

Check-out mai clar. Site-ul web al Temu nu clarifica faptul că comandarea unui produs înseamnă că trebuie să plătiți pentru acesta. În prezent, acesta dispune de un buton clar de confirmare „comandă și plată” în toate versiunile UE și SEE ale site-ului Temu.

În plus, Temu s-a angajat să se asigure că toate viitoarele sale proiecte de site-uri web și aplicații respectă aceste angajamente. Acest lucru va permite autorităților să ia măsuri în cazul în care nu sunt îndeplinite aceleași cerințe de protecție a consumatorilor.

ANPC-ul va monitoriza dacă Temu își respectă promisiunile, în România

Autoritățile naționale de protecție a consumatorilor vor monitoriza acum îndeaproape respectarea de către Temu a angajamentelor sale, care ar trebui să se aplice în întreaga UE și în SEE.

Pentru România, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este cea care trebuie să monitorizeze dacă Temu își respectă promisiunile față de cumpărătorii români.

În cazul în care Temu nu se conformează, acestea pot lua măsuri de asigurare a respectării legislației, inclusiv impunerea de amenzi de până la 4% sau mai mult din cifra de afaceri anuală a Temu în statele membre în cauză.

Cea mai amplă acțiune CPC de până acum în ceea ce privește numărul de plângeri investigate

În noiembrie 2024, Comisia și rețeaua CPC au notificat Temu cu privire la mai multe practici comerciale de pe platforma sa care încălcau legislația UE în materie de protecție a consumatorilor. În urma schimburilor cu autoritățile naționale de protecție a consumatorilor și cu Comisia, Temu a adus numeroase modificări versiunilor UE și SEE ale site-ului și aplicației sale pentru a aborda aceste aspecte. Aceasta este cea mai amplă acțiune CPC de până acum în ceea ce privește numărul de plângeri investigate.

Acțiunea rețelei de cooperare pentru protecția consumatorilor răspunde practicilor de pe platforma Temu care au încălcat legislația UE privind protecția consumatorilor, cum ar fi reducerile false, vânzarea sub presiune sau gamificarea forțată. Temu trebuie să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul legislației UE privind protecția consumatorilor – cum ar fi Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind indicarea prețurilor – și trebuie, de asemenea, să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). În paralel, Comisia desfășoară proceduri oficiale împotriva Temu în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

La 17 noiembrie 2026, Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că Temu și-a încălcat obligația prevăzută în Regulamentul privind serviciile digitale de a institui măsuri rezonabile, proporționale și eficace pentru a atenua riscul ca produsele ilegale sau nesigure să fie vândute pe piața sa. Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că măsurile de atenuare luate de Temu includ controale ineficace pentru verificarea conformității produselor; un sistem slab de moderare a conținutului; și un sistem de sancțiuni ineficient.

La 11 noiembrie 2026, Comisia a propus revizuirea Regulamentului CPC, consolidând cooperarea dintre autoritățile naționale de protecție a consumatorilor și conferind Comisiei competențe mai puternice de a investiga în mod direct și de a emite amenzi în cazurile la scară largă. Comisia a propus, de asemenea, Regulamentul privind echitatea digitală (DFA), o actualizare majoră a normelor UE privind protecția consumatorilor, pentru a asigura același nivel ridicat de protecție a consumatorilor online ca și offline.

Henna Virkkunen, Vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație:

„Cumpărăturile online aduc multe beneficii, dar nu ar trebui să vină niciodată în detrimentul consumatorilor sau al întreprinderilor responsabile care respectă regulile noastre. Platformele online care vizează consumatorii din UE trebuie să respecte normele UE. Acest lucru este esențial pentru a menține încrederea în comerțul electronic”.

Michael McGrath, Comisar pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor