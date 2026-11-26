Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (BVB: ONE), fondat de antreprenorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, își diversifică afacerile. Grupul deține participații de câte 20% în două firme de restaurante și a înființat anul acesta o companie specializată în activitățile centrelor de fitness, potrivit datelor consultate de StartupCafe.ro. În paralel, dezvoltatorul pregătește un club privat în fosta fabrică Ford din București.

Victor Căpitanu a vorbit joi, pe LinkedIn, despre transformarea fostei hale industriale din cartierul Floreasca, devenită One Gallery. Clădirea va găzdui restaurante internaționale, un muzeu dedicat Ford, un supermarket Auchan și One Society Club, un spațiu în care membrii să se întâlnească, să facă schimb de idei și să găsească oportunități de colaborare.

ONE nu este însă doar proprietarul spațiilor comerciale, ci și investitor în unele dintre afacerile din industria restaurantelor.

ONE, partener de afaceri cu operatorii de restaurante

Dezvoltatorul imobiliar deține câte 20% din firmele Prestige Hospitality și Tomcatone Hospitality, participații cu o valoare contabilă cumulată de aproape 400.000 EUR, potrivit celor mai recente raportări financiare ale grupului.

În ambele afaceri, ONE are ca partener grupul românesc de restaurante Tomcat Hospitality, care participă la aducerea pe piața locală a unor branduri internaționale din industria ospitalității.

Relația de afaceri dintre ONE și antreprenorul Cătălin Gheorghe, fondatorul Tomcat Hospitality, datează din 2024, când cei doi parteneri au semnat un contract de închiriere pe 17 ani, în valoare de aproximativ 40 de milioane EUR, pentru dezvoltarea proiectului Marketta Food Hall. Parteneriatul s-a extins între timp, dezvoltatorul imobiliar devenind și asociat în afacerile din domeniul restaurantelor.

Printre partenerii dezvoltatorului imobiliar se numără și antreprenorul libanez Rabih Fakhreddine, fondatorul grupului internațional 7 Management, cu afaceri în domeniul restaurantelor și divertismentului în Orientul Mijlociu și Europa.

Acesta este implicat în aducerea în România a restaurantului libanez Em Sherif Café, care va funcționa în cadrul One Gallery.

Tot în fosta fabrică Ford va fi deschis și restaurantul francez Le Relais de l’Entrecôte, pentru care Tomcatone Hospitality a început deja recrutarea de personal. Inaugurarea este prevăzută pentru luna ianuarie, potrivit unui anunț de angajare al companiei.

Fitness, longevitate și un club privat pentru 1.000 de membri

ONE și-a înființat anul acesta și propria firmă de fitness, One Health Club, deținută integral de grup. Dezvoltatorul a solicitat la OSIM și înregistrarea unei mărci cu această denumire.

În fosta fabrică Ford, grupul pregătește One Society Club, un club privat care va combina facilitățile de fitness, wellness și longevitate cu spațiile de socializare și de lucru.

Conceptul, prezentat de Victor Căpitanu încă din primăvara acestui an, prevede amenajarea unei suprafețe de aproximativ 3.000 mp și limitarea numărului de membri la circa 1.000.

Prioritate vor avea proprietarii de apartamente din dezvoltările ONE, în timp ce alte persoane ar putea fi admise pe bază de recomandări, potrivit declarațiilor făcute atunci de antreprenor, citat de Mediafax.

Afaceri dincolo de imobiliare

Restaurantele și fitnessul nu sunt singurele direcții în care dezvoltatorul imobiliar își diversifică afacerile.

Grupul deține o participație de 40% în SKIA Financial Services, companie specializată în consultanță și intermediere de credite pentru achiziții imobiliare, și aproximativ două treimi din Carpathian Lodge Măgura, firmă asociată unui proiect turistic premium din județul Buzău.

De la finanțarea achiziției unei locuințe până la restaurante, fitness, turism și, mai nou, un club privat, ONE își construiește un portofoliu de afaceri complementare dezvoltării imobiliare, adresate inclusiv clientelei propriilor proiecte rezidențiale.