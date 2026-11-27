Compania australiană Skyy Network, fondată de antreprenorul Lucian Despoiu, fostul europarlamentar Sorin Moisă și australianul Rory Houston, pregătește extinderea către București și estul României a rețelei de transport comercial cu drone. Necesarul de aeronave pentru următoarea etapă de dezvoltare este estimat la cel puțin 30 de aparate, potrivit informațiilor publicate de unul dintre furnizorii de tehnologie ai companiei.

Skyy Network operează în vestul României o rețea de aproape 800 de kilometri de rute aeriene autorizate, prin care asigură transportul probelor biologice pentru operatorul privat de servicii medicale MedLife.

Producătorul australian de drone Kite Aero, partener tehnologic al Skyy Network, prezintă această infrastructură drept cea mai mare rețea comercială de transport medical cu drone din Europa.

Numai în primele cinci luni ale acestui an, trei dintre aeronavele furnizate de producătorul australian au parcurs aproape 14.000 de kilometri în România.

Următoarea etapă de dezvoltare vizează conectarea unor centre regionale de recoltare din nordul țării cu laboratoare situate la periferia Capitalei.

Potrivit unui studiu de caz publicat de Kite Aero, pentru această extindere ar fi necesare 20 de drone KITE, destinate transportului pe distanțe mari, și cel puțin alte zece aparate, pentru rute mai scurte, pe care zborurile vor avea o frecvență mai ridicată.

Skyy Network utilizează în România atât aeronave ale producătorului australian Kite Aero, cât și drone Eiger, fabricate de compania elvețiană RigiTech.

Economia transportului cu drone: concurența cu transportatorii rutieri

Una dintre principalele provocări ale operatorilor de transport comercial cu drone este reducerea costurilor până la un nivel care să le permită să concureze cu transportatorii rutieri.

Potrivit lui Sam Gladman, directorul operațional al Skyy Network, modelul economic al unei asemenea rețele funcționează la dimensiunea unei flote de 50 de aeronave, nu de cinci.

Competitivitatea economică a transportului cu drone depinde de dimensiunea flotei, de gradul de utilizare a aparatelor și de posibilitatea ca un singur operator să gestioneze simultan mai multe aeronave.

Dezvoltarea unei asemenea rețele presupune, pe lângă achiziția aparatelor, investiții în infrastructura la sol, pregătirea personalului și integrarea sistemelor informatice de coordonare a operațiunilor aeriene.

Parteneriatul dintre Skyy Network și MedLife a fost anunțat în 2023, când compania românească a introdus transportul probelor biologice cu drone.

Investitori români majoritari în compania australiană

Înființată în Australia în 2018, Skyy Network are în prezent un capital vărsat de peste 3 milioane EUR, compania efectuând două noi emisiuni de acțiuni în acest an.

Investitorii români dețin, direct și indirect, aproximativ 55% din capitalul companiei. Lucian Despoiu și Sorin Moisă au participații de aproximativ un sfert fiecare.

Compania a atras și investitori internaționali, inclusiv din Singapore și Qatar, cu experiență în industria financiară, administrarea fondurilor de investiții, capital de risc și dezvoltarea afacerilor tehnologice.

Printre investitorii români se numără și persoane cu experiență în sectorul energetic, o industrie în care utilizarea comercială a dronelor are numeroase aplicații, de la inspecția rețelelor electrice până la monitorizarea parcurilor eoliene și fotovoltaice.

Lucian Despoiu este cunoscut pentru afacerile sale din industria tehnologiei, a marketingului digital și a presei. Anul trecut, antreprenorul român a preluat publicația franceză Atlantico.

Sorin Moisă, fost membru al Parlamentului European, face parte din consiliul de administrație al European Innovation Council (EIC), program european de finanțare a companiilor și organizațiilor inovatoare.

Cei doi români fac parte din conducerea companiei australiene, alături de directorul general Rory Houston, fost pilot militar.

Afacerile Skyy Network în România au crescut de aproape șase ori în doi ani, ajungând în 2025 la aproximativ 170.000 EUR, în creștere cu 64% față de anul anterior, cu un profit net de aproape 50.000 EUR, la nivelul societății locale.

De la transport medical la energie și apărare

Skyy Network și-a început activitatea ca dezvoltator de software pentru managementul traficului aerian al dronelor, extinzându-se ulterior către operarea comercială a acestora.

Dincolo de transportul probelor biologice, compania oferă servicii de colectare a datelor aeriene, cartografiere și inspecție a infrastructurii din industria energiei electrice, a surselor regenerabile, a petrolului și gazelor.

În Asia de Sud-Est, Skyy Network își diversifică activitatea către livrările de produse alimentare și serviciile destinate agriculturii. Producătorul Kite Aero menționează, de asemenea, dezvoltarea de către Skyy Network a unor aplicații militare și în domeniul apărării.

Compania australiană a beneficiat, încă din primii ani de activitate, de susținerea unor programe internaționale de finanțare a inovației.

În 2020, Skyy Network a obținut o finanțare de aproximativ 450.000 EUR în cadrul programului american GENIUS NY, dedicat afacerilor din industria aeronavelor fără pilot.

Ulterior, compania a devenit partener al Universității Macquarie din Australia într-un proiect de cercetare pentru dezvoltarea unui sistem autonom de aterizare a dronelor, proiect pentru care Australian Research Council a aprobat o finanțare echivalentă cu aproximativ 280.000 EUR.