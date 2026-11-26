MetaWealth, platforma de investiții fondată de omul de afaceri canadian Michael Topolinski, a atras deja 12 potențiali cumpărători pentru primul său proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) din România, aflat în construcție în județul Neamț. Între timp, dezvoltatorul a semnat un contract de 10 milioane EUR pentru achiziția bateriilor necesare unui al doilea parc, în județul Mureș, potrivit unui comunicat transmis joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

MetaWealth are în portofoliu trei proiecte de stocare a energiei electrice, în județele Neamț, Mureș și Dolj, cu o capacitate cumulată de 300 MWh. Toate cele trei parcuri ar urma să intre în operare comercială în 2027.

Dezvoltatorul intenționează să vândă primele trei parcuri după punerea lor în funcțiune, pentru a valorifica marja de profit obținută din dezvoltarea proiectelor, iar următoarele capacități de stocare vor fi păstrate în portofoliul companiei.

Mari companii energetice, interesate de achiziția parcului din Neamț

Primul proiect al MetaWealth, dezvoltat la Dumbrava, în județul Neamț, a atras interesul a 12 potențiali cumpărători, compania primind deja mai multe oferte din partea investitorilor instituționali. Perioada de ofertare rămâne deschisă până în primul trimestru al anului 2027.

Potrivit dezvoltatorului, ofertele primite până în prezent ar permite obținerea de profit pentru investitorii care au finanțat proiectul.

„Unele dintre marile companii energetice care derulează în prezent procesul de due diligence ne-au spus că proiectul nostru de la Dumbrava este unul dintre cele mai bune din categoria sa”, a declarat Michael Topolinski, fondator și CEO al MetaWealth.

„Ne dorim să-l vindem, dar avem și opțiunea de a păstra proiectul și de a tranzacționa pe piața de energie după intrarea în operare comercială”, a adăugat omul de afaceri.

Lucrările de construcție sunt în desfășurare, toate echipamentele se află deja în România și urmează să ajungă pe șantier în decembrie. Intrarea în operare comercială este programată pentru trimestrul al doilea al anului 2027.

Dezvoltatorul nu a făcut publice numele potențialilor cumpărători și nici valoarea ofertelor primite.

Cum a atras dezvoltatorul 19 milioane EUR pentru primul parc de baterii

Interesantă este și structura de finanțare a proiectului din Neamț, care combină capitalul propriu al dezvoltatorului, creditul bancar și banii atrași de la investitori prin emisiuni de obligațiuni.

MetaWealth a finalizat în august 2026 procesul de finanțare a proiectului, atrăgând un pachet de 19 milioane EUR.

Aproximativ 10 milioane EUR provin dintr-un credit pe șapte ani acordat de CEC Bank, în timp ce familia Topolinski a contribuit cu 5,5 milioane EUR.

Alte 3,5 milioane EUR au fost atrase de la investitori în obligațiunile MetaWealth, printre aceștia numărându-se și BRD Asset Management, cu o investiție de 500.000 EUR.

Contract de 10 milioane EUR cu un producător chinez de baterii

Pentru cel de-al doilea proiect de stocare, dezvoltat la Sânpaul, în județul Mureș, MetaWealth a semnat, pe 25 noiembrie 2026, un contract de furnizare a bateriilor cu producătorul chinez StarCharge.

Valoarea contractului, de 10 milioane EUR, reprezintă jumătate din costul total al investiției.

Parcul de la Sânpaul va avea o putere de 48 MW și o capacitate de stocare de 100 MWh, fiind proiectat astfel încât aceasta din urmă să poată fi dublată ulterior.

StarCharge produce sisteme de stocare a energiei electrice și echipamente de încărcare pentru vehicule electrice și are, potrivit MetaWealth, o cifră de afaceri anuală de peste 600 milioane EUR.

„Am lucrat îndeaproape cu cumpărători instituționali și operatori pentru a înțelege ce așteaptă de la un activ de stocare, iar toate acestea se regăsesc în proiectul de la Sânpaul”, a declarat Richard McLaughlin-Duane, directorul de investiții al MetaWealth.

Dezvoltatorul a primit deja oferte de finanțare pentru investiția din județul Mureș și estimează că va finaliza procesul de atragere a capitalului în primul trimestru al anului viitor.

Echipamentele ar urma să ajungă pe șantier în trimestrul al doilea, iar parcul de baterii să intre în operare comercială în trimestrul al treilea al anului 2027.

Pe 4 noiembrie, MetaWealth a semnat și contractul de achiziție a celui de-al treilea proiect de stocare din România, în județul Dolj.

De la investiții imobiliare la afaceri în energie

Lansată în 2023, MetaWealth este o platformă de investiții în active imobiliare și infrastructură energetică, fondată și condusă de omul de afaceri canadian Michael Topolinski.

La 31 iulie 2026, platforma raporta peste 1.400 de investitori din 28 de țări și 14 tranzacții finalizate în patru țări europene.

MetaWealth operează alături de dezvoltatorul imobiliar InteRo Property Development în cadrul grupului deținut de familia Topolinski, care raporta, la sfârșitul lunii iulie, investiții și proiecte cu o valoare brută de dezvoltare de 1,8 miliarde EUR.

Dezvoltarea pieței românești de stocare a energiei în baterii are loc în contextul extinderii capacităților de producție din surse regenerabile, dar și al pregătirii opririi Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Reactorul, care asigură aproximativ 10% din producția de electricitate a României, urmează să fie oprit în 2027 pentru retehnologizare, pentru o perioadă de 32 de luni, potrivit Nuclearelectrica.

La 1 noiembrie 2026, România dispunea de instalații de stocare a energiei în baterii cu o putere totală de 1.262 MW și o capacitate de 2.713 MWh, potrivit datelor Transelectrica citate de MetaWealth.