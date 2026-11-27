România, aflată pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința adoptării inteligenței artificiale (AI) în companii, ar putea transforma acest decalaj într-un avantaj pe termen scurt, evitând o parte dintre greșelile făcute de firmele care au introdus deja aceste tehnologii. Un studiu internațional arată că 81% dintre directorii chestionați spun că în companiile lor sunt utilizate mai multe instrumente AI decât pot monitoriza, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro de compania românească de tehnologie Devhd.

Studiul „The State of AI Control”, realizat de compania americană de software ServiceNow împreună cu firma de cercetare ThoughtLab, a inclus 550 de directori din opt industrii și 13 țări, ale căror companii utilizează deja agenți AI sau instrumente de inteligență artificială autonome.

Doar una din cinci companii dispune de un inventar al sistemelor AI care se actualizează automat, iar numai 27% dintre organizații primesc alerte în timp real atunci când un agent AI depășește limitele stabilite.

Totodată, numai 19% dintre companii au politici interne care acoperă aproape toți agenții și fluxurile de lucru bazate pe inteligență artificială.

În aproape 60% dintre organizații, responsabilitatea pentru AI este împărțită între mai multe departamente, iar pentru 43% dintre directorii chestionați cea mai urgentă problemă este aplicarea unitară a regulilor de utilizare a inteligenței artificiale în toate sistemele companiei.

România are o rată de adoptare a AI de aproape patru ori mai mică decât media europeană

Potrivit Eurostat, în 2025, numai 5,2% dintre firmele din România cu cel puțin 10 angajați utilizau tehnologii de inteligență artificială, față de o medie de 20% la nivelul Uniunii Europene.

Un alt studiu privind adoptarea inteligenței artificiale în firmele românești, despre care StartupCafe.ro a scris recent, relevă diferența dintre utilizarea acestor instrumente și integrarea lor în activitatea companiilor.

Astfel, deși peste 60% dintre firmele chestionate folosesc inteligența artificială într-o formă sau alta, numai 13,5% o utilizează regulat, iar 3,3% au integrat tehnologia în procesele companiei.

Specialiștii Devhd consideră că ritmul mai lent de adoptare a AI le oferă firmelor românești posibilitatea de a construi de la început mecanismele de control pe care alte companii sunt nevoite acum să le introducă.

„Acest decalaj le dă companiilor din România șansa să introducă AI cu reguli clare încă de la început. Întrebarea pe care o auzim cel mai des de la directorii IT nu e ce poate face AI, ci cum îl pot controla. Răspunsul ține de ordinea pașilor: un singur flux de lucru la început, rezultate măsurate și mai multă autonomie doar acolo unde există dovezi că totul funcționează”, spune Adrian Herdan, CEO Devhd.

Unde își pot folosi firmele primii „angajați digitali”

Departamentele de suport IT se numără printre primele zone în care companiile introduc agenți AI, datorită volumului mare de solicitări repetitive, precum resetarea parolelor, acordarea accesului la aplicații sau rezolvarea problemelor de conectivitate.

Într-un alt studiu realizat de ServiceNow și ThoughtLab, 53% dintre cei 285 de directori IT chestionați au indicat serviciile de suport IT drept zona în care inteligența artificială a avut cel mai puternic efect pozitiv.

Cu toate acestea, numai 5% dintre companii și-au reorganizat fluxurile de lucru și mecanismele de control astfel încât inteligența artificială să poată lucra autonom.

După cum StartupCafe.ro a mai scris, firmele din România au început să adopte așa-numiții „angajați digitali”, agenți de inteligență artificială specializați, inclusiv pentru automatizarea activităților repetitive și reducerea costurilor operaționale.

Automatizarea unor procese nu presupune însă, în mod obligatoriu, utilizarea inteligenței artificiale.

Devhd susține că, într-un proiect derulat pentru o companie din industria tehnologiei auto, a reușit să automatizeze 70% dintre solicitările de servicii IT fără să utilizeze agenți AI, creând astfel condițiile necesare introducerii ulterioare a acestora.

Într-un alt proiect, din industria științelor vieții, un asistent AI a preluat primul contact cu clienții, iar în decurs de două luni 35% dintre solicitări au fost înregistrate automat, fără intervenția unui operator uman.

Cum pot antreprenorii să introducă agenți AI fără să piardă controlul

Specialiștii Devhd recomandă companiilor să înceapă cu un singur flux de lucru, precum gestionarea cererilor de acces la aplicații, în loc să încerce automatizarea activității unui întreg departament.

Înainte de implementare, antreprenorii ar trebui să stabilească indicatorii în raport cu care vor măsura eficiența noilor tehnologii: timpul necesar rezolvării unei solicitări, numărul intervențiilor manuale și proporția cererilor care pot fi rezolvate automat.

În prima etapă, activitatea agenților AI ar trebui verificată de angajați, autonomia acestora urmând să crească numai în cazul sarcinilor pentru care rezultatele au fost validate.

Totodată, fiecare agent AI ar trebui să aibă un responsabil desemnat în cadrul companiei, stabilirea regulilor, gestionarea excepțiilor și deciziile cu grad ridicat de risc rămânând în sarcina oamenilor.

Compania românească Devhd, activă din 2016, este specializată în implementarea soluțiilor de digitalizare bazate pe platforma ServiceNow și are o echipă de peste 20 de specialiști certificați.