O patroană din România voia să aducă un robot AI în firmă. „Angajatul s-a simțit amenințat și a reușit să distrugă complet automatizarea”. Interviu cu Mario Ghenea, tânărul care introduce inteligența artificială în firmele românești

O antreprenoare din România s-a hotărât, într-o zi, să aducă un robot de inteligență artificială în firma ei, pentru a prelua automat o serie de sarcini pe care angajații le îndeplineau manual. Numai că robotul a fost sabotat de un angajat de acolo. „El s-a simțit foarte amenințat de automatizare pe care am făcut-o. Omul a reușit să facă tot posibilul să nu dea bine, de fiecare dată. Pentru că angajatul a fost mult prea implicat în proces și s-a simțit amenințat, a reușit să distrugă complet automatizarea, contractul și parteneriatul cu firma respectivă”, povestește acum, la podcastul StartupCafe Idei și Antreprenori, Mario Ghenea, cofondator al startup-ului Workflow Time, care a încercat să aducă robotul AI în firma aceea.

Pe scurt, el și colegii săi sunt chemați de patronii români să se uite la afacerile lor, să vadă ce se poate automatiza acolo și să aducă soluții de inteligență artificială care să reducă din costurile cu anumite sarcini de lucru.

La cei 22 de ani ai săi, Mario Ghenea a fondat, anul trecut, împreună cu un prieten, Workflow Time, o firmă care introduce soluții de automatizare a diferitelor procese din companiile românești.

Urmează analiza nevoilor de automatizare specifice, care diferă de la o afacere la alta.

Ce nu au ajuns să automatizeze ei, deocamdată, este partea care necesită discuția dintre angajat și client pentru a realiza o vânzare.

Antreprenorul este conștient de faptul că angajații din firme se tem că și-ar putea pierde locurile de muncă, odată cu avansul tehnologiilor de inteligență artificială.

De altfel, chiar el a fost una dintre „victimele” AI, când era și mai tânăr. Mario Ghenea a aplicat la joburi la mari bănci globale, ca JP Morgan sau Citi, dar CV-ul său a fost aruncat la coș imediat. Asta deși studiase business la Kings College din Londra și făcuse internshipuri la companii de consultanță din Big 4.

„Eu n-am trecut de filtrul AI, nu i-a plăcut de mine. Eu am aflat după aceea că undeva la 95% din oameni sunt tăiați la primul sau al doilea filtru, analiză de AI. Și practic am stat și m-am gândit și chiar fost incorect față de mine că n-a apucat un om să stea să se uite pe CV-ul meu să vadă că am experiență, că am lucrat în venture capital, că am fost la companii Big 4. Și faptul că AI-ul a decis că eu nu merit nici măcar un test, mie mi se pare super-incorect. M-am simțit foarte prost în acel moment. Am crezut că vina e la mine”, a mărturist Mario.