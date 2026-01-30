PartnerVet cumpără o clinică veterinară din Brașov, de la doctorul care a înființat primul cabinet privat din România de acest tip

Rețeaua românească de medicină veterinară PartnerVet, care îi are ca investitori pe patronul Superbet, Sacha Draghici, și pe milionarul băimărean Ferenc Korponay, anunță, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că își extinde prezența în Brașov cu o clinică fondată de un doctor care a înființat primul cabinet veterinar privat din România.

Clinica Veterinară Lempeş-Braşov a fost fondată în anul 2012 de către Dr. Victor Makk, renumit pentru înfiinţarea primului cabinet privat, încă din anul 1990. Dr. Makk este specializat în chirurgie ortopedică, având o vastă experienţă obţinută în clinici şi spitale veterinare din Europa.

Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă în portofoliu capabilităţi ridicate de radiologie digitală şi chirurgie minim invazivă pentru animale de companie.

Cu o echipă medicală formată din 9 medici veterinari, Clinica Veterinară Lempeş-Braşov oferă o gamă largă de servicii veterinare, de la servicii de imagistică, ecografie, radiologie digitală, EKG, CT şi până la intervenţii complexe dechirurgie minim invazivă, endoscopie, laparoscopie, bronchoscopie sau oftalmoscopie.

„Integrarea Clinicii Veterinare Lempeş-Braşov în rețeaua naţională PartnerVet marchează o etapă importantă în dezvoltarea noastră. Acest parteneriat ne oferă acces la programe structurate de mentorat și pregătire profesională în cadrul rețelei, la aparatură medicală modernă și la suport operațional, elemente esențiale pentru a ne concentra pe ceea ce contează cel mai mult: calitatea serviciilor medicale oferite pacienților noștri”, a declarat Dr. Victor Makk, fondator al Clinicii Veterinare Lempeş-Braşov.

„Achiziția Clinicii Veterinare Lempeş consolidează prezența PartnerVet în centrul țării și aduce în cadrul grupului competențe valoroase în domenii-cheie precum chirurgia minim invazivă și imagistica veterinară. Continuăm strategia noastră de dezvoltare accelerată la nivel național prin integrarea unor clinici performante, cu echipe puternice și orientate către excelență medicală, în beneficiul pacienților şi proprietarilor de animale de companie”, a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

PartnerVet spune că se concentrează în prezent „pe standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea”. Grupul are planificate programe de pregătire profesională de peste 10,000 de ore în 2026, asigurând astfel creşterea standardelor de practică veterinară şi contribuind la formarea unei noi generaţii de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale.