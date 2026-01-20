PartnerVet a mai cumpărat o clinică veterinară, cu farmacie și magazin de animale, în Pipera

Rețeaua românească de medicină veterinară PartnerVet, care îi are ca investitori pe patronul Superbet, Sacha Draghici, și pe milionarul băimărean Ferenc Korponay, anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că își extinde prezența în orașul Voluntari cu încă o clinică pe care a cumpărat-o în Pipera.

Clinica veterinară Vet Zone din Pipera se alătură astfel rețelei, după ce, săptămâna trecută, PartenertVet cumpărase spitalul pentru animale Brains & Bones.

Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă în portofoliu capabilităţi de chirurgie minim invazivă şi servicii medicale veterinare pentru animale de companie din Ilfov şi din zona de nord-vest a Bucureştiului.

Vet Zone Pipera a fost fondată în anul 2004 de către Dr. Răzvan Rolea. Cu o echipă medicală formată din 10 medici veterinari şi tehnicieni, Vet Zone oferă o gamă largă de servicii veterinare, de la consultații până la intervenții complexe de chirurgie minim invazivă, endoscopie, laparoscopie sau stomatologie veterinară - se arată în comunicat.

Clinica oferă servicii de internare pentru recuperare postoperatorie şi este dotată cu aparatură avansată de imagistică, ecografie şi radiologie.

Vet Zone Pipera deţine și o farmacie veterinară şi un pet-shop.

„Am fondat Vet Zone din grijă şi dragoste faţă de animale, din dorinţa de a le aduce linişte şi speranţă în momente dificile. După două decenii de muncă intensă, am simțit că este momentul potrivit pentru un parteneriat cu o organizație care împărtășește aceleași valori. Intrarea în comunitatea medicală PartnerVet înseamnă dezvoltare profesională și acces la cele mai bune resurse şi cunoştinţe, pe care le punem la dispoziţia pacienților noștri” - a declarat Dr. Răzvan Rolea, fondator Vet Zone Pipera.

„Am descoperit în Vet Zone Pipera o echipă medicală foarte bine pregătită, cu multă expertiză şi cazuistică în chirurgie minim invazivă. Astfel de intervenţii permit recuperări mai rapide, dureri postoperatorii mai reduse şi stres mai mic pentru animalele de companie. Chirurgia minim invazivă este o direcţie strategică la nivel de grup şi mă bucur să oferim proprietarilor de animale de companie din nord-vestul Bucureştiului astfel de servicii” - a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

Mai departe, PartnerVet spune că se concentrează „pe standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea”. Grupul are planificate programe de pregătire profesională de peste 10,000 de ore în 2026, asigurând astfel creşterea standardelor de practică veterinară şi contribuind la formarea unei noi generaţii de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale.