Domnule parlamentar european, ne va lua inteligența artificială joburile? Interviu cu negociatorul Parlamentului European pentru AI Act, Brando Benifei

Odată cu dezvoltarea „roboților” de inteligență artificială, ca Gemini sau Chat GPT, folosiți deja în firme din toate domeniile, oamenii își pun problema pierderii locurilor de muncă, iar patronii de firme mici se tem să nu-și piardă competitivitatea, dacă nu aduc AI-ul în procesele de lucru. Acum, la mai bine de un an de la intrarea în vigoare a Legii europene pentru inteligență artificială, unul dintre negociatorii șefi care s-au ocupat de AI Act în Parlamentul European, Brando Benifei, a venit cu unele explicații, într-un interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

Deputatul european Brando Benifei a fost raportor pentru legea europeană AI Act, alături de românul Dragoș Tudorache. Între timp, s-a schimat legislatura, iar Tudorache nu a mai candidat pentru un nou mandat, așa că, dintre cei doi negociatori șefi pentru Legea AI, în Parlamentul European a mai rămas doar Benifei.

Acum, când deja au intrat în vigoare anumite restricții în utilizarea AI, prevăzute de legea la care a lucrat, l-am întrebat pe Brando Benifei și despre criticile aduse de magnați tech, precum Mark Zuckerberg (Meta) și Daniel Ex (Spotify), față de AI Act și multitudinea de reguli cu care trebuie să se confrunte companiile IT în Uniunea Europeană.

Eurodeputatul social-democrat (Partito Democratico/S&D) a dat, acum, o replică tăioasă:

„Trebuie să analizăm atent cine promovează aceste narațiuni privind supra-reglementarea și cine beneficiază de ele. Aceleași companii au făcut constant lobby pentru slăbirea legislației digitale. Modelele lor de afaceri se bazează adesea pe extragerea valorii maxime din datele utilizatorilor, cu supraveghere minimă” - a spus Brando Benifei, în interviul pentru StartupCafe.

Brando Benifei: Cred că inteligența artificială aduce câștiguri semnificative de productivitate și creează noi roluri, dar nu putem ignora înlocuirea deja în curs. Peste 14 milioane de locuri de muncă la nivel global au fost pierdute din cauza tehnologiilor bazate pe AI, cu impact imediat în producție, servicii pentru clienți și logistică.

De aceea susțin o guvernanță incluzivă, cu partenerii sociali implicați în discuții continue la toate nivelurile, pentru a menține standarde de demnitate, sănătate, siguranță și calitate a muncii. În paralel, Uniunea Europeană investește 1,3 miliarde de euro în competențe digitale și în Academiile de competențe AI pentru a sprijini tranziția lucrătorilor esențiali.

StartupCafe.ro: Cum priviți acum Legea europeană privind inteligența artificială (Regulamentul AI Act), după ce a intrat în vigoare, iar primele reguli din calendarul de implementare au început să fie aplicate?

Brando Benifei: Consider AI Act o realizare de referință în stabilirea primului cadru global cuprinzător de guvernanță a inteligenței artificiale. Din februarie 2025, interdicții esențiale, inclusiv asupra sistemelor de identificare biometrică și a stabilirii unor scoruri sociale, protejează acum deja cetățenii.

Adoptarea recentă a Codului de bune practici pentru modelele de inteligență artificială de uz general marchează o altă etapă importantă, care oferă industriei căi clare de conformare și menține garanții solide, în același timp. Această implementare demonstrează rolul de lider al Europei în crearea unor standarde de inteligență artificială de încredere, pe care alte jurisdicții din lume le urmează acum.

StartupCafe.ro: Ne mai puteți da câteva exemple concrete despre cum este aplicat acum AI Act și în ce situații se va aplica în viitor pentru a opri anumite abuzuri?

Brando Benifei: Interdicțiile din AI Act previn deja practici dăunătoare, precum sistemele de scorare socială care evaluează cetățenii pe baza comportamentului, recunoașterea emoțiilor la locul de muncă - cu excepția cazurilor legate de securitate-, și identificarea biometrică în timp real în spații publice, fără autorizare judiciară. Privind spre viitor, sistemele de inteligență artificială cu risc ridicat, precum cele folosite în recrutarea și managementul forței de muncă, vor necesita evaluări de risc, transparență și supraveghere umană, cu termen de implementare până în august 2026. Aceste măsuri vizează riscurile documentate ale sistemelor de management algoritmic, care intensifică supravegherea la locul de muncă și pot perpetua discriminarea în deciziile de angajare.

StartupCafe.ro: Domnule europarlamentar, ne va lua inteligența artificială locurile de muncă?

StartupCafe.ro: Ce ar trebui făcut, cum ne putem adapta și ține pasul cu piața muncii și cu tehnologia?

Brando Benifei: Cred că abordarea Europei echilibrează inovația cu implementarea responsabilă prin investițiile de 317 miliarde de euro cuprinse în Planul de Acțiune AI Continent. Construim Fabrici AI și giga-fabrici pentru a concura în dezvoltarea modelelor de frontieră, pe măsură ce stimulăm adoptarea tehnologiei AI în domenii strategice, ca sănătatea și producția.

Esențialul nu este doar crearea de modele mai mari, ci construirea unui ecosistem în care tehnologia de inteligență artificială sigură și fiabilă generează câștiguri de productivitate. Aceasta presupune finalizarea Uniunii Piețelor de Capital pentru a facilita scalarea startup-urilor și menținerea cadrului nostru de reglementare, care generează încredere - un factor crucial pentru o adoptare pe scară largă a tehnologiie AI.

Motto-ul din Silicon Valley care „reflectă abordarea extractivă a capitalismului de platformă”

StartupCafe.ro: În ultimul an, tehnologia AI a progresat deja, companiile investind miliarde de euro. Credeți că ar trebui introduse noi reglementări, pe lângă AI Act?

Brando Benifei: Legea AI Act oferă un cadru cuprinzător pentru gestionarea riscurilor asociate inteligenței artificiale. Prioritatea ar trebui să fie implementarea eficientă a legii, asigurând în același timp o intersecție lină cu legislația existentă. Oficiul European pentru Inteligență Artificială colaborează cu noi pentru a clarifica obligațiile suprapuse, pentru companii. Dezbaterile actuale reflectă impactul mai larg al inteligenței artificiale: Parlamentul European elaborează un raport privind managementul algoritmic dincolo de munca pe platforme, iar Actul privind Corectitudinea Digitală (Digital Fairness Act) va aborda practicile manipulative care vizează consumatorii vulnerabili. Aceste discuții sunt importante pentru a răspunde unor provocări generate de IA, prin implementare riguroasă și dialog continuu cu părțile interesate, pe măsură ce analizăm eventuale reglementări viitoare.

StartupCafe.ro: Privind acum în urmă, ce ați schimba la AI Act? Este prea restrictiv sau prea permisiv?

Brando Benifei: AI Act reflectă negocieri complexe, care echilibrează drepturile fundamentale cu competitivitatea inovării. Cred că abordarea bazată pe risc vizează corect aplicațiile dăunătoare, păstrând în același timp inovația benefică. Esențial este că cele mai stricte obligații pentru riscurile sistemice se aplică doar modelelor de uz general care depășesc 10 la puterea 25 FLOPS - cele mai puternice sisteme, provenite de la actorii dominanți din piață. Acest lucru creează o responsabilitate proporțională de-a lungul lanțului valoric al inteligenței artificiale: furnizorii din amonte au responsabilități de bază, iar actorii din aval au obligații doar pentru modificările lor specifice. În loc să redeschidem legiferarea asupra AI Act, ar trebui să ne concentrăm pe implementarea sa eficientă și pe procesele de revizuire incluse.

StartupCafe.ro: Fondatori ai unor mari companii tech, precum Mark Zuckerberg (Meta) și Daniel Ek (Spotify), au criticat Actul privind IA pentru supra-reglementarea sectorului. Cum răspundeți acestor critici astăzi?

Brando Benifei: Văd aceste critici ca venind din partea unor jucători vechi pe piață, care beneficiază de pe urma opacității reglementărilor și a exploatării datelor. Trebuie să analizăm atent cine promovează aceste narațiuni privind supra-reglementarea și cine beneficiază de ele. Aceleași companii au făcut constant lobby pentru slăbirea legislației digitale. Modelele lor de afaceri se bazează adesea pe extragerea valorii maxime din datele utilizatorilor, cu supraveghere minimă. Suveranitatea tehnologică a Europei necesită menținerea independenței de reglementare față de aceste acțiuni coordonate de a păstra status quo-ul. Abordarea bazată pe risc a legii europene AI Act creează certitudine juridică, ceea ce permite inovație autentică și oferă utilizatorilor încredere, care este necesară pentru adoptarea tehnologiei pe scară largă, în piețele europene.

StartupCafe.ro: Vedem ascensiunea modelelor mari de inteligență artificială (LLM) americane și chinezești - Gemini, OpenAI, Grok, Llama, DeepSeek, Qwen. În Europa, Mistral are rezultate destul de bune pe această piață, dar este clar că, în acest moment, Europa nu poate concura cu SUA și China în domeniul LLM-urilor. Sau greșesc? Care este punctul dumneavoastră de vedere?

Brando Benifei: Eu cred că provocările Europei în privința LLM-urilor provin din factori structurali: piețe fragmentate, acces limitat la capital de risc și legi restrictive privind falimentul. Nu din reglementarea inteligenței artificiale. Progresul realizat de DeepSeek, care a obținut performanțe comparabile cu modelele americane, în ciuda restricțiilor la export, prin metode eficiente de antrenare, demonstrează că inovația poate depăși constrângerile de resurse. Europa excelează în cercetarea AI, ocupând locul 2 la nivel global, dar întâmpină dificultăți în comercializare. Investiția de 1,3 miliarde de dolari anunțată de compania ASML în startup-ul AI Mistral este un semn al angajamentului european tot mai mare pentru suveranitatea tehnologică. Strategia noastră combină excelența în reglementare cu investiții țintite prin Fabrici AI și prin inițiativa InvestAI de 50 miliarde de euro, plasând Europa ca standard global pentru o tehnologie de inteligență artificială de încredere.

StartupCafe.ro: Care abordare este mai bună: să te miști repede și să „spargi lucruri” sau să te miști încet — sau deloc — de teamă să nu strici ceva?

Brando Benifei: Cred că invocarea filozofiei din Silicon Valley, „move fast and break things”, ratează complet esența. Acest motto reflectă abordarea extractivă a capitalismului de platformă (platform capitalism), care a făcut Europa să fie dependentă din punct de vedere digital. Inovatorii europeni se mișcă rapid - finanțarea AI a atins un record de 18% din capitalul de risc în anul 2024 -, dar se mișcă în cadrul legal care protejează drepturile cetățenilor.

Legea europeană AI Act nu încetinește inovația. Legea creează certitudine juridică și încredere a utilizatorilor, esențiale pentru adoptare. În loc să „spargem lucruri”, construim ecosisteme de inovare durabilă, care servesc valorilor europene și mențin competitivitatea globală prin excelență în dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale de încredere.

Notă: interviu realizat via e-mail.