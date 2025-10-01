Google introduce inteligența artificială Gemini în sistemul smart home: Aplicație și dispozitive noi

Google introduce Gemini for Home, inteligență artificială pentru dispozitivele smart home, actualizează interfața aplicației Google Home și lansează primele produse „construite pentru Gemini”, printre care și o nouă boxă.

În primul rând, Google subliniază că noua aplicație Google Home este mai rapidă cu până la 70% pe unele dispozitive Android. Transmisiunile live ale camerelor setate în Home se încarcă, de asemenea, mai rapid cu 30%.

Google Home acum integrează suport pentru dispozitivele și funcțiile de bază Nest, inclusiv toate modelele de termostate Nest din 2015, alertele de urgență de fum și monoxid de carbon pentru Nest Protect și gestionarea codurilor de acces pentru încuietoarea Nest x Yale.

De asemenea, aspectul este diferit, aplicația fiind redusă la trei secțiuni:

„ Acasă ”, de unde utilizatorii pot accesa toate dispozitivele din casă, cu noi gesturi;

”, de unde utilizatorii pot accesa toate dispozitivele din casă, cu noi gesturi; „ Activitate ”, unde utilizatorii pot vedea istoricul activităților, precum și „Home Brief”, un rezumat rapid al zilei;

”, unde utilizatorii pot vedea istoricul activităților, precum și „Home Brief”, un rezumat rapid al zilei; „Automatizări”, care are un nou carusel cu activități și setări viitoare pentru dispozitivele smart home.

Acum, aplicația poate trimite notificări mai detaliate, cu ajutorul Gemini, de exemplu, când un prieten este la ușa casei, în loc de o notificare generică de tip „Persoană detectată”. De asemenea, „Ask Home” (Întreabă Home) permite utilizatorilor să caute în detaliu o înregistrare specifică, un dispozitiv sau să realizeze o comandă direct din bara de „căutare”.

Noile dispozitive Google: Home Speaker, Camere și Sonerie Nest

Alături de noua aplicație Google Home, compania a mai lansat și două camere noi Nest, una pentru interior (generația a 3-a) și una pentru exterior (generația a 2-a), și o sonerie cu o cameră inclusă (generația a 3-a).

Toate cele trei dispozitive au camere care pot înregistra video la calitate 2K HDR, cu cele două Nest Cams care pot surprinde un câmp vizual de 152 grade, iar Nest Doorbell cu un câmp vizual de 166 grade.

De asemenea, performanța în lumină scăzută a crescut, iar acestea au în continuare infraroșu pentru filmare nocturnă.

Pe lângă dispozitivele Nest, Google lansează Home Speaker, o boxă wireless care oferă sunet la 360 de grade, are acces la Gemini AI și are un inel luminos care oferă feedback vizual atunci când AI-ul ascultă cerințele, răspunde, gândește și când boxa se află în modul Gemini Live.

Momentan, dispozitivele nu vor fi disponibile în România în mod oficial atunci când se vor lansa, spre sfârșitul anului 2025 – începutul anului 2026.