OpenAI (ChatGPT) va retrage accesul aplicației Cursor, cumpărată de Elon Musk, la modelele sale de inteligență artificială

OpenAI va înceta furnizarea modelelor sale de inteligență artificială către Cursor, după ce startup-ul de „vibe coding” a fost cumpărat de SpaceXAI, compania lui Elon Musk, potrivit CNBC, citată de News.ro.

Data propusă pentru întreruperea accesului este 12 noiembrie 2026.

OpenAI şi-a motivat decizia prin îndoielile că SpaceX va utiliza tehnologia în conformitate cu termenii săi contractuali, invocând experienţele anterioare cu alte firme controlate de Musk. Compania a precizat că, pe măsură ce acordul este încheiat, nici viitoarele sale modele nu vor mai fi furnizate Cursor.

Directorul general al Cursor, Michael Truell, a declarat că modelele OpenAI reprezintă aproximativ 5% din traficul utilizatorilor platformei şi că cele două companii discută în prezent situaţia. El a subliniat că Cursor a fost unul dintre primii clienţi ai OpenAI şi că firmele au colaborat timp de mai mulţi ani.

SpaceX a finalizat pe 14 august achiziţia Cursor, pentru 60 miliarde dolari. Înainte de listarea sa la bursă în iunie, SpaceX preluase şi X şi xAI, în februarie.

Conflictul dintre Musk şi OpenAI continuă

Decizia intervine pe fondul conflictului de lungă durată dintre Elon Musk şi conducerea OpenAI, inclusiv CEO-ul Sam Altman şi preşedintele Greg Brockman.

Musk, care a co-fondat şi finanţat OpenAI în perioada în care organizaţia funcţiona ca laborator de cercetare non-profit, a dat compania în judecată în 2024, susţinând că transformarea acesteia într-o companie cu scop lucrativ a încălcat angajamentele iniţiale. OpenAI contestă acuzaţiile. Musk a pierdut procesul în acest an, dar a anunţat că va face apel.

Între timp, rivalul Anthropic a transmis că va continua să ofere modelele Claude prin Cursor şi că intenţionează să crească resursele de calcul alocate platformei. Anthropic colaborează în prezent cu SpaceX şi închiriază capacitate de calcul de la compania lui Musk.

Decizia OpenAI vine în contextul intensificării concurenţei pe piaţa instrumentelor de programare asistată de inteligenţa artificială. OpenAI se pregăteşte pentru o posibilă listare la bursă anul viitor, în timp ce Anthropic a început discuţii preliminare cu bancheri pentru un posibil IPO în acest an.